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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5073507450755076
Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 10:02

  remark написав:Shaman
а з приводу мови - в побуті я більше спілкуюсь російською, ось так...

З Ладом все зрозуміло, то незламний ватник, а почути таке від вас дивно, виходить нема принциповості навіть в здавалось би зовні україномовних, як висновок, без мови нічого не зміниться в країні, так і залишиться напівватним населення.

а що робити, коли люди спілкуються російською? :oops: я врешті-решт з Харкова, переважна більшість знайомих розмовляє російською. на роботі спілкуюся українською

ще трохи більше року тому й на форумі я спілкувався російською. я схильний до того, що в побуті кожен спілкується як йому зручно. а от у публічній площині в Україні спілкуватися українською - це просто повага до оточуючих
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 10:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

fler написав:
  fox767676 написав:Кадыров загибается в свои 47 тоже не спроста.

Пишуть, що вже зустрівся з пригожиним..
Мабуть, недавно нову вівцю презентували, з сюрпризом
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 10:13

  Faceless написав:Оборонна війна це вже далеко за "прапорцями" й безпечною нормою.
Неприємні наслідки невідворотні в принципі в такій ситуації.

якщо бути офіційно точним, то "заходи з оборони України"
flyman
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  #<1 ... 5073507450755076
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