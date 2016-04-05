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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 17 вер, 2023 10:02
remark написав:Shaman
а з приводу мови - в побуті я більше спілкуюсь російською, ось так...
З Ладом все зрозуміло, то незламний ватник, а почути таке від вас дивно, виходить нема принциповості навіть в здавалось би зовні україномовних, як висновок, без мови нічого не зміниться в країні, так і залишиться напівватним населення.
а що робити, коли люди спілкуються російською?
я врешті-решт з Харкова, переважна більшість знайомих розмовляє російською. на роботі спілкуюся українською
ще трохи більше року тому й на форумі я спілкувався російською. я схильний до того, що в побуті кожен спілкується як йому зручно. а от у публічній площині в Україні спілкуватися українською - це просто повага до оточуючих
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Shaman
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Додано: Нед 17 вер, 2023 10:05
fler написав: fox767676 написав:
Кадыров загибается в свои 47 тоже не спроста.
Пишуть, що вже зустрівся з пригожиним..
Мабуть, недавно нову вівцю презентували, з сюрпризом
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Faceless
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Додано: Нед 17 вер, 2023 10:13
Faceless написав:
Оборонна війна це вже далеко за "прапорцями" й безпечною нормою.
Неприємні наслідки невідворотні в принципі в такій ситуації.
якщо бути офіційно точним, то "заходи з оборони України"
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flyman
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Додано: Нед 17 вер, 2023 10:25
Война россии против Украины не закончится в ближайшее время. Поэтому нужно готовиться к длительной борьбе, - генсек НАТО Столтенберг.
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Xenon
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Додано: Нед 17 вер, 2023 10:36
Xenon написав:
Война россии против Украины не закончится в ближайшее время. Поэтому нужно готовиться к длительной борьбе, - генсек НАТО Столтенберг.
готуватися треба до довгої війни.
але скінчиться вона раптово та неочікувано.
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Shaman
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Додано: Нед 17 вер, 2023 10:53
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Додано: Нед 17 вер, 2023 10:55
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vitaliiangel
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Додано: Нед 17 вер, 2023 11:09
vitaliiangel , цікаво, які підстави можуть бути щоб «пакувати» ?
Нема документів з собою? Бо якщо є, то просто виписав повістку і все питання.
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Hotab
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Додано: Нед 17 вер, 2023 11:11
Hotab написав:vitaliiangel
, цікаво, які підстави можуть бути щоб «пакувати» ?
Нема документів з собою? Бо якщо є, то просто виписав повістку і все питання.
из видео непонятно, к тому же куда можно паковать ночью, тцк работают круглосуточно или сразу в казарму?
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Додано: Нед 17 вер, 2023 11:12
Hotab написав:vitaliiangel
, цікаво, які підстави можуть бути щоб «пакувати» ?
Нема документів з собою? Бо якщо є, то просто виписав повістку і все питання.
я так розумію, повістки вже не виписують, а відразу везуть до військкомату на комісію.
й потім виписують - але вже трошки інший документ.
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