Shaman , чи є для цього законні підстави? Везти зразу на комісію. І як тоді вибирається жертва?? По містам десятки тисяч чоловіків ходять, не пакують, а тут саме цього конкретного потрібно ?? Відомий його ВОС?)) Чи знають, що саме він той самий «флуман», якого інакше як через пакування , то і не спіймати?
тому же куда можно паковать ночью, тцк работают круглосуточно
Формально кажучи призовники ночують на збірному пункті, тобто його до ранку можуть покласти, а зранку оформляти. Я законність цих дій поки що не бачу.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 17 вер, 2023 11:20, всього редагувалось 1 раз.
Hotab написав:Shaman , чи є для цього законні підстави? Везти зразу на комісію. І як тоді вибирається жертва?? По містам десятки тисяч чоловіків ходять, не пакують, а тут саме цього конкретного потрібно ?? Відомий його ВОС?)) Чи знають, що саме він той самий «флуман», якого інакше як через пакування , то і не спіймати?
тому же куда можно паковать ночью, тцк работают круглосуточно
Формально кажучи призовники ночують на збірному пункті, тобто його до ранку можуть покласти, а зранку оформляти. Я законність цих дій поки що не бачу.
про законність нічого сказати не можу. але про такі випадки чув.
Война россии против Украины не закончится в ближайшее время. Поэтому нужно готовиться к длительной борьбе, - генсек НАТО Столтенберг.
німці навіть рік вказують...
Німецький генерал-майор Крістіан Фройдінг повідомив, що Бундесвер вже запланував підтримку української армії до 2032 року. Австрійські ЗМІ пишуть, що це може свідчити про те, що війна Росії проти України затягнеться ще на 9 років. https://tsn.ua/ato/viyna-mozhe-ne-zakin ... 10084.html
Hotab написав:vitaliiangel , цікаво, які підстави можуть бути щоб «пакувати» ? Нема документів з собою? Бо якщо є, то просто виписав повістку і все питання.
у Львові та по області таке щодня їдуть за людиною, на ходу вискакують з буса і одразу запаковують, потім на тцк, влк і вуаля-ти вже в армії гребують на дорогах, зупинках, біля мийок, ринків, трц, автовокзалів, зал.вокзалів, приміські маршрути зупиняють, виписують чоловікам у салоні
Hotab написав:vitaliiangel , цікаво, які підстави можуть бути щоб «пакувати» ? Нема документів з собою? Бо якщо є, то просто виписав повістку і все питання.
у Львові та по області таке щодня їдуть за людиною, на ходу вискакують з буса і одразу запаковують, потім на тцк, влк і вуаля-ти вже в армії гребують на дорогах, зупинках, біля мийок, ринків, трц, автовокзалів, зал.вокзалів, приміські маршрути зупиняють, виписують чоловікам у салоні
Hotab написав:vitaliiangel , цікаво, які підстави можуть бути щоб «пакувати» ? Нема документів з собою? Бо якщо є, то просто виписав повістку і все питання.
у Львові та по області таке щодня їдуть за людиною, на ходу вискакують з буса і одразу запаковують, потім на тцк, влк і вуаля-ти вже в армії гребують на дорогах, зупинках, біля мийок, ринків, трц, автовокзалів, зал.вокзалів, приміські маршрути зупиняють, виписують чоловікам у салоні
Ви описали все ж кілька різних сценаріїв. Так, повістки на блокпостах в маршрутці видавали чи не з перших днів. І тут нічого дивного чи незаконного. А саме «пакування» з вулиці в ТЦК .. Оце дивно і питання в законності. Ок, вибрали жертву, привезли в ТЦК, а він під бронею, чи «зір мінус 7 і втрачене дєло разом з прививками », то що, всі зусилля марні? Відсоток таких фальстартів може бути чималий.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 17 вер, 2023 12:06, всього редагувалось 1 раз.
1. Людині виписали повістку раз/два/три. Вона не з'явилася до ТЦК. Після цього цю людину оголошують в розшук по ел.базі. Далі при першій же перевірці доків вона світиться на планшеті у поліції або ТЦК як ухилянт і вже пакують без розмов
2. Не виключаю , що ппкують також для виконання плану. Який ставлять зверху , а як його виконать нікого не цікавить