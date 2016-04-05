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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5075507650775078
Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 12:08

Xenon ,

Стосовно пакування у бусіки, як пояснили

1. Людині виписали повістку раз/два/три.
Вона не з'явилася до ТЦК. Після цього цю людину оголошують в розшук по ел.базі.
Далі при першій же перевірці доків вона світиться на планшеті у поліції або ТЦК як ухилянт і вже пакують без розмов


О, тепер зрозуміліше стало щодо пакування. І якась законність зʼявилась. Дякую.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 12:09

Стосовно довготривалої війни до 32 року, нууу, якщо лишилися бійці такі як ото на відео вище, то щось сумнівно що з такою мотивацією можна протриматись ще 9 років
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 12:11

  Xenon написав:Стосовно довготривалої війни до 32 року, нууу, якщо лишилися бійці такі як ото на відео вище, то щось сумнівно що з такою мотивацією можна протриматись ще 9 років

а якщо із загрядотрядами?
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 12:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Так, повістки на блокпостах в маршрутці видавали чи не з перших днів. І тут нічого дивного чи незаконного.
Чисто теоретично незаконне вписування Прізвища в бланк повістки на блокпості. Повістка повинна бути виписана наперед в ТЦК...
Дюрі-бачі
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