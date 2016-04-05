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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 17 вер, 2023 12:08
Xenon
,
Стосовно пакування у бусіки, як пояснили
1. Людині виписали повістку раз/два/три.
Вона не з'явилася до ТЦК. Після цього цю людину оголошують в розшук по ел.базі.
Далі при першій же перевірці доків вона світиться на планшеті у поліції або ТЦК як ухилянт і вже пакують без розмов
О, тепер зрозуміліше стало щодо пакування. І якась законність зʼявилась. Дякую.
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Hotab
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Додано: Нед 17 вер, 2023 12:09
Стосовно довготривалої війни до 32 року, нууу, якщо лишилися бійці такі як ото на відео вище, то щось сумнівно що з такою мотивацією можна протриматись ще 9 років
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Xenon
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Додано: Нед 17 вер, 2023 12:11
Xenon написав:
Стосовно довготривалої війни до 32 року, нууу, якщо лишилися бійці такі як ото на відео вище, то щось сумнівно що з такою мотивацією можна протриматись ще 9 років
а якщо із загрядотрядами?
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Додано: Нед 17 вер, 2023 12:13
Hotab написав:
Так, повістки на блокпостах в маршрутці видавали чи не з перших днів. І тут нічого дивного чи незаконного.
Чисто теоретично незаконне вписування Прізвища в бланк повістки на блокпості. Повістка повинна бути виписана наперед в ТЦК...
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