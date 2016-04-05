1. Людині виписали повістку раз/два/три. Вона не з'явилася до ТЦК. Після цього цю людину оголошують в розшук по ел.базі. Далі при першій же перевірці доків вона світиться на планшеті у поліції або ТЦК як ухилянт і вже пакують без розмов
О, тепер зрозуміліше стало щодо пакування. І якась законність зʼявилась. Дякую.
1. Людині виписали повістку раз/два/три. Вона не з'явилася до ТЦК. Після цього цю людину оголошують в розшук по ел.базі. Далі при першій же перевірці доків вона світиться на планшеті у поліції або ТЦК як ухилянт і вже пакують без розмов
О, тепер зрозуміліше стало щодо пакування. І якась законність зʼявилась. Дякую.
Странно только: 1) что оно ночное 2) что военкомов при этом патриотично обложили матами из окон жильцы 3) что парень в конце концов вырвался и сбежал И таки да, видео снято на Львовщине, где согласно Телемарафону, за победу любой ценой чуть ли не 100% населения, да еще и все домашние животные впридачу.
Востаннє редагувалось antey1969 в Нед 17 вер, 2023 12:25, всього редагувалось 1 раз.
Xenon , якщо доведеться воювати ще кілька років, то у містах повно ще нетронутих чоловіків. В обласних центрах кожен чи не пʼятий має прописку в селі чи райцентрі, працює в місті, і виловити його по домашній адресі майже неможливо. Бо він раз в кілька місяців там буває. Хіба це не резерв? Інше питання, як їх затягнути у військо. Та навіть мене при потребі можна закинути в окоп ПАНом (передовим авіанаводчиком) , доречі офіцерська посада. Зараз це виглядає як забивання мікроскопом цвяхів, але якщо вже горить хата, то гори і сарай. Ясно, що економіка тоді ляже , але при питанні виживання країни таке може статись, що всі броні відмінять повністю.
Чисто теоретично незаконне вписування Прізвища в бланк повістки на блокпості. Повістка повинна бути виписана наперед в ТЦК...
Неважлива формальність. Як ви доведете, що прізвище ваше не було вписане раніше, а лише саме зараз? Бо бачили на власні очі? Та то повістка кавою заляпалась, і вам переписали нову)) .
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 17 вер, 2023 12:28, всього редагувалось 1 раз.
Журналісти виявили 372 організації, через які виїхали сотні ухилянтів та дані 2248 чоловіків, які втекли з країни завдяки системі «Шлях». Інформація тимчасової слідчої комісії Верховної Ради - станом на кінець квітня через «Шлях» виїхали і не повернулися майже 19 тис. чоловіків призовного віку. Зараз для чоловіків, які використали систему «Шлях» для втечі з країни, нема ні адміністративної, ні кримінальної відповідальності. https://enovosty.com/uk/news-ukr/news_a ... uxilyantiv
А скільки ще не виявили? Тепер зрозуміло, чому нема кого мобілізувати..
jump написав:
Xenon написав:Война россии против Украины не закончится в ближайшее время. Поэтому нужно готовиться к длительной борьбе, - генсек НАТО Столтенберг.
1. Людині виписали повістку раз/два/три. Вона не з'явилася до ТЦК. Після цього цю людину оголошують в розшук по ел.базі. Далі при першій же перевірці доків вона світиться на планшеті у поліції або ТЦК як ухилянт і вже пакують без розмов
О, тепер зрозуміліше стало щодо пакування. І якась законність зʼявилась. Дякую.
в тих випадках, про які чув я ніяких повісток не було. а щоб попередити п1 відразу переходять до п2.
й такі випадки якраз не у самому Львові, а в селах поруч, вранці, коли люди прямують на роботу.
Hotab написав:Xenon , якщо доведеться воювати ще кілька років, то у містах повно ще нетронутих чоловіків. В обласних центрах кожен чи не пʼятий має прописку в селі чи райцентрі, працює в місті, і виловити його по домашній адресі майже неможливо. Бо він раз в кілька місяців там буває. Хіба це не резерв? Інше питання, як їх затягнути у військо. Та навіть мене при потребі можна закинути в окоп ПАНом (передовим авіанаводчиком) , доречі офіцерська посада. Зараз це виглядає як забивання мікроскопом цвяхів, але якщо вже горить хата, то гори і сарай. Ясно, що економіка тоді ляже , але при питанні виживання країни таке може статись, що всі броні відмінять повністю.
Резервов то хватает. Но многие под бронью. Еще один ньюанс. В село заехало пару бусиков и напаковали поодиночку то там, то здесь во дворах. В крупных городах при таком беспределе могут ведь и массовые выступления начаться тех же жен и матерей, чего всеми силами пытаются избежать. Понятное дело, что давление на уклонистов будут наращивать. Но очень аккуратно.