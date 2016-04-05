RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 50765077507850795080 ... 5082>
Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 12:08

Xenon ,

Стосовно пакування у бусіки, як пояснили

1. Людині виписали повістку раз/два/три.
Вона не з'явилася до ТЦК. Після цього цю людину оголошують в розшук по ел.базі.
Далі при першій же перевірці доків вона світиться на планшеті у поліції або ТЦК як ухилянт і вже пакують без розмов


О, тепер зрозуміліше стало щодо пакування. І якась законність зʼявилась. Дякую.
Hotab
 
Повідомлень: 9858
З нами з: 15.02.09
Подякував: 605 раз.
Подякували: 2063 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 12:09

Стосовно довготривалої війни до 32 року, нууу, якщо лишилися бійці такі як ото на відео вище, то щось сумнівно що з такою мотивацією можна протриматись ще 9 років
Xenon
 
Повідомлень: 4143
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 322 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 12:11

  Xenon написав:Стосовно довготривалої війни до 32 року, нууу, якщо лишилися бійці такі як ото на відео вище, то щось сумнівно що з такою мотивацією можна протриматись ще 9 років

а якщо із загрядотрядами?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 32298
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1532 раз.
Подякували: 2681 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 12:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Так, повістки на блокпостах в маршрутці видавали чи не з перших днів. І тут нічого дивного чи незаконного.
Чисто теоретично незаконне вписування Прізвища в бланк повістки на блокпості. Повістка повинна бути виписана наперед в ТЦК...
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1423
З нами з: 29.07.22
Подякував: 204 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 12:22

  Hotab написав:Xenon ,

Стосовно пакування у бусіки, як пояснили

1. Людині виписали повістку раз/два/три.
Вона не з'явилася до ТЦК. Після цього цю людину оголошують в розшук по ел.базі.
Далі при першій же перевірці доків вона світиться на планшеті у поліції або ТЦК як ухилянт і вже пакують без розмов


О, тепер зрозуміліше стало щодо пакування. І якась законність зʼявилась. Дякую.

Странно только:
1) что оно ночное
2) что военкомов при этом патриотично обложили матами из окон жильцы
3) что парень в конце концов вырвался и сбежал
И таки да, видео снято на Львовщине, где согласно Телемарафону, за победу любой ценой чуть ли не 100% населения, да еще и все домашние животные впридачу.
Востаннє редагувалось antey1969 в Нед 17 вер, 2023 12:25, всього редагувалось 1 раз.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 12075
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1685 раз.
Подякували: 3602 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 12:23

Xenon , якщо доведеться воювати ще кілька років, то у містах повно ще нетронутих чоловіків. В обласних центрах кожен чи не пʼятий має прописку в селі чи райцентрі, працює в місті, і виловити його по домашній адресі майже неможливо. Бо він раз в кілька місяців там буває. Хіба це не резерв? Інше питання, як їх затягнути у військо.
Та навіть мене при потребі можна закинути в окоп ПАНом (передовим авіанаводчиком) , доречі офіцерська посада. Зараз це виглядає як забивання мікроскопом цвяхів, але якщо вже горить хата, то гори і сарай.
Ясно, що економіка тоді ляже , але при питанні виживання країни таке може статись, що всі броні відмінять повністю.

Чисто теоретично незаконне вписування Прізвища в бланк повістки на блокпості. Повістка повинна бути виписана наперед в ТЦК...


Неважлива формальність. Як ви доведете, що прізвище ваше не було вписане раніше, а лише саме зараз? Бо бачили на власні очі? Та то повістка кавою заляпалась, і вам переписали нову)) .
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 17 вер, 2023 12:28, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
Повідомлень: 9858
З нами з: 15.02.09
Подякував: 605 раз.
Подякували: 2063 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 12:28

Журналісти виявили 372 організації, через які виїхали сотні ухилянтів та дані 2248 чоловіків, які втекли з країни завдяки системі «Шлях». Інформація тимчасової слідчої комісії Верховної Ради - станом на кінець квітня через «Шлях» виїхали і не повернулися майже 19 тис. чоловіків призовного віку.
Зараз для чоловіків, які використали систему «Шлях» для втечі з країни, нема ні адміністративної, ні кримінальної відповідальності.
https://enovosty.com/uk/news-ukr/news_a ... uxilyantiv

А скільки ще не виявили? Тепер зрозуміло, чому нема кого мобілізувати..

  jump написав:
  Xenon написав:Война россии против Украины не закончится в ближайшее время. Поэтому нужно готовиться к длительной борьбе, - генсек НАТО Столтенберг.


німці навіть рік вказують...
..Бундесвер вже запланував підтримку української армії до 2032 року. .. це може свідчити про те, що війна ..затягнеться ще на 9 років.
https://tsn.ua/ato/viyna-mozhe-ne-zakin ... 10084.html


Як ви це собі уявляєте? Хто воюватиме через 3-5-7 років?
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4248
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1157 раз.
Подякували: 1311 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 12:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Стоїть питання "контранступ до кордонів 91", а не "виживання країни".
Не треба підмінювати поняття.
Хто заважає окопатися в 5 ліній оборони? Або хоч 3. АТО-2
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 32298
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1532 раз.
Подякували: 2681 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 12:31

  Hotab написав:Xenon ,
Стосовно пакування у бусіки, як пояснили

1. Людині виписали повістку раз/два/три.
Вона не з'явилася до ТЦК. Після цього цю людину оголошують в розшук по ел.базі.
Далі при першій же перевірці доків вона світиться на планшеті у поліції або ТЦК як ухилянт і вже пакують без розмов

О, тепер зрозуміліше стало щодо пакування. І якась законність зʼявилась. Дякую.

в тих випадках, про які чув я ніяких повісток не було. а щоб попередити п1 відразу переходять до п2.

й такі випадки якраз не у самому Львові, а в селах поруч, вранці, коли люди прямують на роботу.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4256
З нами з: 29.09.19
Подякував: 495 раз.
Подякували: 1152 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 12:31

  Hotab написав:Xenon , якщо доведеться воювати ще кілька років, то у містах повно ще нетронутих чоловіків. В обласних центрах кожен чи не пʼятий має прописку в селі чи райцентрі, працює в місті, і виловити його по домашній адресі майже неможливо. Бо він раз в кілька місяців там буває. Хіба це не резерв? Інше питання, як їх затягнути у військо.
Та навіть мене при потребі можна закинути в окоп ПАНом (передовим авіанаводчиком) , доречі офіцерська посада. Зараз це виглядає як забивання мікроскопом цвяхів, але якщо вже горить хата, то гори і сарай.
Ясно, що економіка тоді ляже , але при питанні виживання країни таке може статись, що всі броні відмінять повністю.

Резервов то хватает. Но многие под бронью.
Еще один ньюанс. В село заехало пару бусиков и напаковали поодиночку то там, то здесь во дворах. В крупных городах при таком беспределе могут ведь и массовые выступления начаться тех же жен и матерей, чего всеми силами пытаются избежать.
Понятное дело, что давление на уклонистов будут наращивать. Но очень аккуратно.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 12075
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1685 раз.
Подякували: 3602 раз.
 
Профіль
2
2
1
  #<1 ... 50765077507850795080 ... 5082>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vitaliiangel і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 125499
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 503578
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 8460
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (5149)
17.09.2023 14:05
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.