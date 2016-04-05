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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 507750785079508050815082>
Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 12:35

  antey1969 написав:
  Hotab написав:Xenon , якщо доведеться воювати ще кілька років, то у містах повно ще нетронутих чоловіків. В обласних центрах кожен чи не пʼятий має прописку в селі чи райцентрі, працює в місті, і виловити його по домашній адресі майже неможливо. Бо він раз в кілька місяців там буває. Хіба це не резерв? Інше питання, як їх затягнути у військо.
Та навіть мене при потребі можна закинути в окоп ПАНом (передовим авіанаводчиком) , доречі офіцерська посада. Зараз це виглядає як забивання мікроскопом цвяхів, але якщо вже горить хата, то гори і сарай.
Ясно, що економіка тоді ляже , але при питанні виживання країни таке може статись, що всі броні відмінять повністю.

Резервов то хватает. Но многие под бронью.
Еще один ньюанс. В село заехало пару бусиков и напаковали поодиночку то там, то здесь во дворах. В крупных городах при таком беспределе могут ведь и массовые выступления начаться тех же жен и матерей, чего всеми силами пытаются избежать.
Понятное дело, что давление на уклонистов будут наращивать. Но очень аккуратно.

затягування гайки, навіть, якщо "акуратно" закінчується або тим, що далі або гайка не затягується, або зривається різьба
Як вчили на сопроматі, там де тонко, там і рветься
Хтось вважає, що ще "є резерви" і можна затягнути на пару обертів (змазавши вазеліном і взявши ключ із більшим плечем), в той час, коли вже гайка "не йде"
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 12:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Посланник Папы Римского после поездки в Китай публично похвалил путинскую лошадь главу мид рф сергея лаврова

По возвращении в Италию Маттео Дзуппи заявил журналистам, что все стороны "должны двигаться в одном направлении, то есть найти ключ к справедливому и безопасному миру" в Украине.

Он отметил неописуемые усилия лаврова, который любезно согласился вести диалог и встречаться с представителями Ватикана.

Кардинал заявил, что это "несомненно позитивное развитие событий и согласуется с видением Папы Франциска".
GALeon
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 12:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  antey1969 написав:Еще один ньюанс. В село заехало пару бусиков и напаковали поодиночку то там, то здесь во дворах.
А ще в селі повістки часто роздає не ТЦК, а староста чи голова ОТГ, який кожного знає в лице і всіх його родичів де може переховуватись
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 12:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Ок, вибрали жертву, привезли в ТЦК, а він під бронею, чи «зір мінус 7

Мінус 7 цілком придатний - менше бачить і не так страшно:
короткозорість або далекозорість будь-якого ока в одному з меридіанів понад 12,0 дптр https://health.fakty.com.ua/ua/medohlia ... j-perelik/
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 12:40

  vitaliiangel написав:понимаю больше, чем хотелось бы. война обнуляет ценность человеческой жизни. 1 смерть трагедия, 100тыс - статистика. Ваши предложения?


Эмиграция.
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 12:42

  Ой+ написав:
  Hotab написав:Ок, вибрали жертву, привезли в ТЦК, а він під бронею, чи «зір мінус 7

Мінус 7 цілком придатний - менше бачить і не так страшно:
короткозорість або далекозорість будь-якого ока в одному з меридіанів понад 12,0 дптр https://health.fakty.com.ua/ua/medohlia ... j-perelik/

недавно була цитата із інтерв"ю про сина міністра із -9: непридатний
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 12:42

flyman ,
Куди зірветься гайка, якщо тебе змусять не соскіна годинами дивитись , а також тут по 30 повідомлень чергувати щодня, а керувати дроном , дивлячись в такий самий планшет?
Тут зір є, а там нема??
Під фактичного кожного проблеми зі здоровʼям є посади, де справляться. І язвенніки, і з грижами хребта. Бо не всі мають бігти в атаку. На одного в атаці 5 працює позаду.


Стоїть питання "контранступ до кордонів 91", а не "виживання країни".
Не треба підмінювати поняття.


Це тобі пітун розказав, що у нього нема планів вирішити питання до кінця, зараз або через рік??
Ти наївний віриш, що якщо заморозити, то все так і залишиться до кінця твого нікчемного життя? Я не вірю. Будь яка пауза - це підготовка ворога до чергового загострення, і одночасно нам ніхто не буде давати нічого. Бо навіщо давати не воюючій країні безкоштовно зброю на десятки мільярдів доларів??
У країни вибору нема.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 17 вер, 2023 12:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 12:46

flyman
Судя по всему, в Вашингтоне сейчас идут усиленные консультации, что делать дальше. Там ведь отлично знают как реально обстоит дело и на фронтах, и в экономике, и с запасами, и с настроениями в обществе прежде всего.
А они буквально за этот год очень изменились. Это даже здесь на ветке сильно ощущается.
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 12:48

  antey1969 написав:flyman
Судя по всему, в Вашингтоне сейчас идут усиленные консультации, что делать дальше. Там ведь отлично знают как реально обстоит дело и на фронтах, и в экономике, и с запасами, и с настроениями в обществе прежде всего.
А они буквально за этот год очень изменились. Это даже здесь на ветке сильно ощущается.

ви ж нас повідомите, які рішення будуть прийняті? :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 12:53

  Shaman написав:
  antey1969 написав:flyman
Судя по всему, в Вашингтоне сейчас идут усиленные консультации, что делать дальше. Там ведь отлично знают как реально обстоит дело и на фронтах, и в экономике, и с запасами, и с настроениями в обществе прежде всего.
А они буквально за этот год очень изменились. Это даже здесь на ветке сильно ощущается.

ви ж нас повідомите, які рішення будуть прийняті? :D

Честно говоря, эти решения меня уже мало интересуют.
Все, что нужно, до вас доведут в традиционном вечернем выступлении.
antey1969
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  #<1 ... 507750785079508050815082>
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