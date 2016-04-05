Hotab написав:Xenon , якщо доведеться воювати ще кілька років, то у містах повно ще нетронутих чоловіків. В обласних центрах кожен чи не пʼятий має прописку в селі чи райцентрі, працює в місті, і виловити його по домашній адресі майже неможливо. Бо він раз в кілька місяців там буває. Хіба це не резерв? Інше питання, як їх затягнути у військо. Та навіть мене при потребі можна закинути в окоп ПАНом (передовим авіанаводчиком) , доречі офіцерська посада. Зараз це виглядає як забивання мікроскопом цвяхів, але якщо вже горить хата, то гори і сарай. Ясно, що економіка тоді ляже , але при питанні виживання країни таке може статись, що всі броні відмінять повністю.
Резервов то хватает. Но многие под бронью. Еще один ньюанс. В село заехало пару бусиков и напаковали поодиночку то там, то здесь во дворах. В крупных городах при таком беспределе могут ведь и массовые выступления начаться тех же жен и матерей, чего всеми силами пытаются избежать. Понятное дело, что давление на уклонистов будут наращивать. Но очень аккуратно.
Резерви то є, а мотивації - нуль. Потрібно якось мотивувати людей, а як? Наприклад показово відправити в окопи Баканових, Рєзнікових, Юзіків з кварталу... Тоді багато хто захоче до них у батальон потрапити, бо там однозначно буде найкраще забезпечення.
Schmit написав:Потрібно якось мотивувати людей, а як?
1. Показати світле майбутнє, заради якого варто вмерти. Але це більше залежить від наших партнерів. Поки не бачу жодних кроків в цьому напрямі (навіть дорожньої карти вступу до НАТО не дали, не кажучи про угоду вступу в НАТО і ЄС одразу після закінчення війни) 2. Вирішення основної проблеми фронту - визначити конкретний термін (6-12 місяців) до демобілізації.
Hotab написав:Xenon , якщо доведеться воювати ще кілька років, то у містах повно ще нетронутих чоловіків. В обласних центрах кожен чи не пʼятий має прописку в селі чи райцентрі, працює в місті, і виловити його по домашній адресі майже неможливо. Бо він раз в кілька місяців там буває. Хіба це не резерв? Інше питання, як їх затягнути у військо. Та навіть мене при потребі можна закинути в окоп ПАНом (передовим авіанаводчиком) , доречі офіцерська посада. Зараз це виглядає як забивання мікроскопом цвяхів, але якщо вже горить хата, то гори і сарай. Ясно, що економіка тоді ляже , але при питанні виживання країни таке може статись, що всі броні відмінять повністю.
Резервов то хватает. Но многие под бронью. Еще один ньюанс. В село заехало пару бусиков и напаковали поодиночку то там, то здесь во дворах. В крупных городах при таком беспределе могут ведь и массовые выступления начаться тех же жен и матерей, чего всеми силами пытаются избежать. Понятное дело, что давление на уклонистов будут наращивать. Но очень аккуратно.
Резерви то є, а мотивації - нуль. Потрібно якось мотивувати людей, а як? Наприклад показово відправити в окопи Баканових, Рєзнікових, Юзіків з кварталу... Тоді багато хто захоче до них у батальон потрапити, бо там однозначно буде найкраще забезпечення.
Да ну, это фантастика. Они прочно окопались и держат оборону на политико-информационном фронте.
antey1969 написав:flyman Судя по всему, в Вашингтоне сейчас идут усиленные консультации, что делать дальше. Там ведь отлично знают как реально обстоит дело и на фронтах, и в экономике, и с запасами, и с настроениями в обществе прежде всего. А они буквально за этот год очень изменились. Это даже здесь на ветке сильно ощущается.
ви ж нас повідомите, які рішення будуть прийняті?
Честно говоря, эти решения меня уже мало интересуют. Все, что нужно, до вас доведут в традиционном вечернем выступлении.
а вас має турбувати, яку лапшу навішати в джобцентрі, щоб й далі отримувати допомогу, не працюючи? чи як вхопити соціальне житло?
ви дійсно в Німеччині? - бо ментальність зовсім інша.
який виступ, я дуже слідкую за думками форумчан на форумі. особливо тих, які начебто далеко й яким на все пох окрім негараздів в Україні - ось тут слідкують дуже уважно
Hotab написав:Xenon , якщо доведеться воювати ще кілька років, то у містах повно ще нетронутих чоловіків. В обласних центрах кожен чи не пʼятий має прописку в селі чи райцентрі, працює в місті, і виловити його по домашній адресі майже неможливо. Бо він раз в кілька місяців там буває. Хіба це не резерв? Інше питання, як їх затягнути у військо. Та навіть мене при потребі можна закинути в окоп ПАНом (передовим авіанаводчиком) , доречі офіцерська посада. Зараз це виглядає як забивання мікроскопом цвяхів, але якщо вже горить хата, то гори і сарай. Ясно, що економіка тоді ляже , але при питанні виживання країни таке може статись, що всі броні відмінять повністю.
Резервов то хватает. Но многие под бронью. Еще один ньюанс. В село заехало пару бусиков и напаковали поодиночку то там, то здесь во дворах. В крупных городах при таком беспределе могут ведь и массовые выступления начаться тех же жен и матерей, чего всеми силами пытаются избежать. Понятное дело, что давление на уклонистов будут наращивать. Но очень аккуратно.
Резерви то є, а мотивації - нуль. Потрібно якось мотивувати людей, а як? Наприклад показово відправити в окопи Баканових, Рєзнікових, Юзіків з кварталу... Тоді багато хто захоче до них у батальон потрапити, бо там однозначно буде найкраще забезпечення.
третя хвилина: про мотивацію
які цілі, які результати, які можливості, який прогрес, яке визнання?
vitaliiangel написав:понимаю больше, чем хотелось бы. война обнуляет ценность человеческой жизни. 1 смерть трагедия, 100тыс - статистика. Ваши предложения?
Эмиграция.
Яка країна приймає людей, які виправдовують непокору законним вимогам поліції , та кидання на неї з кулаками? Сомалі? Думаю ні, там стріляють відразу.
flyman написав:третя хвилина: про мотивацію
які цілі, які результати, які можливості, який прогрес, яке визнання?
Муха, так а чому ти не всі поради Маргулана почув? Ти чому не витрачаєш зароблене, одягаючи мешти за 15 доларів? Ти чому не готовий віддати життя за націю? Воно ж нічого не варте в порівнянні з ціною нації чи всього людства?
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 17 вер, 2023 13:23, всього редагувалось 1 раз.
Shaman написав:ви ж нас повідомите, які рішення будуть прийняті?
Честно говоря, эти решения меня уже мало интересуют. Все, что нужно, до вас доведут в традиционном вечернем выступлении.
а вас має турбувати, яку лапшу навішати в джобцентрі, щоб й далі отримувати допомогу, не працюючи чи як вхопити соціальне житло.
ви дійсно в Німеччині? - бо ментальність зовсім інша.
який виступ, я дуже слідкую за думками форумчан на форумі. особливо тих, які начебто далеко й яким на все пох окрім негараздів в Україні - ось тут слідкують дуже уважно
Ну я как бы давно работаю. Так что в случае чего мне за пособием не в Джобцентр, а в Агентур фюр Арбайт. Почему все равно? Поясню. Неважно, чем все закончится и какое решение примут. Года три еще Украина будет закрыта на выезд скорее всего, чтобы удержать оставшихся.