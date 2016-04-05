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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 50785079508050815082>
Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 12:54

  antey1969 написав:
  Hotab написав:Xenon , якщо доведеться воювати ще кілька років, то у містах повно ще нетронутих чоловіків. В обласних центрах кожен чи не пʼятий має прописку в селі чи райцентрі, працює в місті, і виловити його по домашній адресі майже неможливо. Бо він раз в кілька місяців там буває. Хіба це не резерв? Інше питання, як їх затягнути у військо.
Та навіть мене при потребі можна закинути в окоп ПАНом (передовим авіанаводчиком) , доречі офіцерська посада. Зараз це виглядає як забивання мікроскопом цвяхів, але якщо вже горить хата, то гори і сарай.
Ясно, що економіка тоді ляже , але при питанні виживання країни таке може статись, що всі броні відмінять повністю.

Резервов то хватает. Но многие под бронью.
Еще один ньюанс. В село заехало пару бусиков и напаковали поодиночку то там, то здесь во дворах. В крупных городах при таком беспределе могут ведь и массовые выступления начаться тех же жен и матерей, чего всеми силами пытаются избежать.
Понятное дело, что давление на уклонистов будут наращивать. Но очень аккуратно.

Резерви то є, а мотивації - нуль. Потрібно якось мотивувати людей, а як?
Наприклад показово відправити в окопи Баканових, Рєзнікових, Юзіків з кварталу... Тоді багато хто захоче до них у батальон потрапити, бо там однозначно буде найкраще забезпечення.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 12:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Schmit написав:Потрібно якось мотивувати людей, а як?

1. Показати світле майбутнє, заради якого варто вмерти. Але це більше залежить від наших партнерів. Поки не бачу жодних кроків в цьому напрямі (навіть дорожньої карти вступу до НАТО не дали, не кажучи про угоду вступу в НАТО і ЄС одразу після закінчення війни)
2. Вирішення основної проблеми фронту - визначити конкретний термін (6-12 місяців) до демобілізації.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 13:00

  Schmit написав:
  antey1969 написав:
  Hotab написав:Xenon , якщо доведеться воювати ще кілька років, то у містах повно ще нетронутих чоловіків. В обласних центрах кожен чи не пʼятий має прописку в селі чи райцентрі, працює в місті, і виловити його по домашній адресі майже неможливо. Бо він раз в кілька місяців там буває. Хіба це не резерв? Інше питання, як їх затягнути у військо.
Та навіть мене при потребі можна закинути в окоп ПАНом (передовим авіанаводчиком) , доречі офіцерська посада. Зараз це виглядає як забивання мікроскопом цвяхів, але якщо вже горить хата, то гори і сарай.
Ясно, що економіка тоді ляже , але при питанні виживання країни таке може статись, що всі броні відмінять повністю.

Резервов то хватает. Но многие под бронью.
Еще один ньюанс. В село заехало пару бусиков и напаковали поодиночку то там, то здесь во дворах. В крупных городах при таком беспределе могут ведь и массовые выступления начаться тех же жен и матерей, чего всеми силами пытаются избежать.
Понятное дело, что давление на уклонистов будут наращивать. Но очень аккуратно.

Резерви то є, а мотивації - нуль. Потрібно якось мотивувати людей, а як?
Наприклад показово відправити в окопи Баканових, Рєзнікових, Юзіків з кварталу... Тоді багато хто захоче до них у батальон потрапити, бо там однозначно буде найкраще забезпечення.

Да ну, это фантастика.
Они прочно окопались и держат оборону на политико-информационном фронте.
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 13:01

  antey1969 написав:
  Shaman написав:
  antey1969 написав:flyman
Судя по всему, в Вашингтоне сейчас идут усиленные консультации, что делать дальше. Там ведь отлично знают как реально обстоит дело и на фронтах, и в экономике, и с запасами, и с настроениями в обществе прежде всего.
А они буквально за этот год очень изменились. Это даже здесь на ветке сильно ощущается.

ви ж нас повідомите, які рішення будуть прийняті? :D

Честно говоря, эти решения меня уже мало интересуют.
Все, что нужно, до вас доведут в традиционном вечернем выступлении.

а вас має турбувати, яку лапшу навішати в джобцентрі, щоб й далі отримувати допомогу, не працюючи? :D чи як вхопити соціальне житло?

ви дійсно в Німеччині? - бо ментальність зовсім інша.

який виступ, я дуже слідкую за думками форумчан на форумі. особливо тих, які начебто далеко й яким на все пох :lol:
окрім негараздів в Україні - ось тут слідкують дуже уважно :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 13:05

  Schmit написав:
  antey1969 написав:
  Hotab написав:Xenon , якщо доведеться воювати ще кілька років, то у містах повно ще нетронутих чоловіків. В обласних центрах кожен чи не пʼятий має прописку в селі чи райцентрі, працює в місті, і виловити його по домашній адресі майже неможливо. Бо він раз в кілька місяців там буває. Хіба це не резерв? Інше питання, як їх затягнути у військо.
Та навіть мене при потребі можна закинути в окоп ПАНом (передовим авіанаводчиком) , доречі офіцерська посада. Зараз це виглядає як забивання мікроскопом цвяхів, але якщо вже горить хата, то гори і сарай.
Ясно, що економіка тоді ляже , але при питанні виживання країни таке може статись, що всі броні відмінять повністю.

Резервов то хватает. Но многие под бронью.
Еще один ньюанс. В село заехало пару бусиков и напаковали поодиночку то там, то здесь во дворах. В крупных городах при таком беспределе могут ведь и массовые выступления начаться тех же жен и матерей, чего всеми силами пытаются избежать.
Понятное дело, что давление на уклонистов будут наращивать. Но очень аккуратно.

Резерви то є, а мотивації - нуль. Потрібно якось мотивувати людей, а як?
Наприклад показово відправити в окопи Баканових, Рєзнікових, Юзіків з кварталу... Тоді багато хто захоче до них у батальон потрапити, бо там однозначно буде найкраще забезпечення.

третя хвилина: про мотивацію

які цілі, які результати, які можливості, який прогрес, яке визнання?
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 13:08

  Прораб написав:
  vitaliiangel написав:понимаю больше, чем хотелось бы. война обнуляет ценность человеческой жизни. 1 смерть трагедия, 100тыс - статистика. Ваши предложения?


Эмиграция.

Яка країна приймає людей, які виправдовують непокору законним вимогам поліції , та кидання на неї з кулаками? Сомалі? Думаю ні, там стріляють відразу.

  flyman написав:третя хвилина: про мотивацію

які цілі, які результати, які можливості, який прогрес, яке визнання?


Муха, так а чому ти не всі поради Маргулана почув?
Ти чому не витрачаєш зароблене, одягаючи мешти за 15 доларів?
Ти чому не готовий віддати життя за націю? Воно ж нічого не варте в порівнянні з ціною нації чи всього людства?
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 17 вер, 2023 13:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 13:08

  Shaman написав:
  antey1969 написав:
  Shaman написав:ви ж нас повідомите, які рішення будуть прийняті? :D

Честно говоря, эти решения меня уже мало интересуют.
Все, что нужно, до вас доведут в традиционном вечернем выступлении.

а вас має турбувати, яку лапшу навішати в джобцентрі, щоб й далі отримувати допомогу, не працюючи :D чи як вхопити соціальне житло.

ви дійсно в Німеччині? - бо ментальність зовсім інша.

який виступ, я дуже слідкую за думками форумчан на форумі. особливо тих, які начебто далеко й яким на все пох :lol: окрім негараздів в Україні - ось тут слідкують дуже уважно :D

Ну я как бы давно работаю.
Так что в случае чего мне за пособием не в Джобцентр, а в Агентур фюр Арбайт.
Почему все равно? Поясню.
Неважно, чем все закончится и какое решение примут. Года три еще Украина будет закрыта на выезд скорее всего, чтобы удержать оставшихся.
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 13:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

fler написав:
  fox767676 написав:Кадыров загибается в свои 47 тоже не спроста.

Пишуть, що вже зустрівся з пригожиним..
На канале Кадырова опубликовали видео, где он якобы жив и здоров гуляет по улице.

«Очень советую всем, кто в интернете не может отличить правду от лжи, прогуляться на свежем воздухе», – подписал видео якобы Кадыров.

https://t.me/truexanewsua/80014

Апд: цікаво, де він сніг знайшов...
Востаннє редагувалось GALeon в Нед 17 вер, 2023 13:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 13:17

  flyman написав:Хто заважає окопатися в 5 ліній оборони? Або хоч 3. АТО-2
тогда перестанут слать оружие и фин.помощь.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 17 вер, 2023 13:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 13:19

  Прораб написав:
  vitaliiangel написав:понимаю больше, чем хотелось бы. война обнуляет ценность человеческой жизни. 1 смерть трагедия, 100тыс - статистика. Ваши предложения?


Эмиграция.

и кто готов нас всех принять?
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