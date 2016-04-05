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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5079508050815082>
Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 13:28

  antey1969 написав:...
Ну я как бы давно работаю.
Так что в случае чего мне за пособием не в Джобцентр, а в Агентур фюр Арбайт.
Почему все равно? Поясню.
Неважно, чем все закончится и какое решение примут. Года три еще Украина будет закрыта на выезд скорее всего, чтобы удержать оставшихся.

але щось надто переймаєтесь тим, що коїться в Україні. якщо так переймаєтесь тим, що коїться, пропонуйте а що ж треба робити. а "все пропало" нам й місцевих вистачає.

для тих, хто очікує вал еміграції - разом з відкриттям кордонів відмінять статус біженців у Європі - й еміграція скінчиться не почавшись. Канада вже відмінила, нагадаю.
при зловживанні й безвіз обмежать
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 13:30

  Hotab написав:чому ти не всі поради Маргулана почув?

в мене є міссія
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 13:31

  Shaman написав:при зловживанні й безвіз обмежать
оставят трудоспособных со знанием языка. На пособия там своих куча желающих.
  flyman написав:
  Hotab написав:чому ти не всі поради Маргулана почув?

в мене є міссія

знаем знаем жениться на глухонемой филлиппинке.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 13:34

  flyman написав:
  Hotab написав:чому ти не всі поради Маргулана почув?

в мене є міссія

Переспати з філіпінкою? Ну така собі місія..

А що тобі не сподобалось в моїх запитаннях щодо віддати життя за націю? :D
З якою метою ти тицяєш «скарга»? :D
Чи то просто за звичкою завжди жалітись ?))
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 13:36

  Hotab написав:
  Дюрі-бачі написав:Чисто теоретично незаконне вписування Прізвища в бланк повістки на блокпості. Повістка повинна бути виписана наперед в ТЦК...

Неважлива формальність. Як ви доведете, що прізвище ваше не було вписане раніше, а лише саме зараз? Бо бачили на власні очі? Та то повістка кавою заляпалась, і вам переписали нову)) .


для того щоб повістка була виписана начальник ТЦК повинен дати спочатку розпорядження де буде вказано підлеглим на кого виписувати повістки.
так що окрім самої повістки на коліні виписаної можна спробувати ще вимагати копію розпорядження. такої розпоряги точно не буде бо всі вони виписуються заднім числом на ті повістки які вдалось вручити.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 13:39

mephala , який документ дає вам право вимагати, а його зобовʼязує надати, внутрішнє розпорядження по ТЦК?
Може вас треба ще в архів чи таємне діловодство завести і надати пару діб часу попрацювати, бо так хочеться?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 13:41

  mephala написав:
  Hotab написав:
  Дюрі-бачі написав:Чисто теоретично незаконне вписування Прізвища в бланк повістки на блокпості. Повістка повинна бути виписана наперед в ТЦК...

Неважлива формальність. Як ви доведете, що прізвище ваше не було вписане раніше, а лише саме зараз? Бо бачили на власні очі? Та то повістка кавою заляпалась, і вам переписали нову)) .


для того щоб повістка була виписана начальник ТЦК повинен дати спочатку розпорядження де буде вказано підлеглим на кого виписувати повістки.
так що окрім самої повістки на коліні виписаної можна спробувати ще вимагати копію розпорядження. такої розпоряги точно не буде бо всі вони виписуються заднім числом на ті повістки які вдалось вручити.

так вони й кажуть, розпорядження в бусіку, пішли покажемо :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 13:46

  Hotab написав:mephala , який документ дає вам право вимагати, а його зобовʼязує надати, внутрішнє розпорядження по ТЦК?
Може вас треба ще в архів чи таємне діловодство завести і надати пару діб часу попрацювати, бо так хочеться?


такий самий документ як і їм виписувати повістки на колині.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 13:47

Ситуація зараз явно тупікова,

І наратив деяких осіб "Крим вже цієї зими" зіграв досить злий жарт.

Всі бачать що контрнаступ йде досить туго , а задіяні вже майже усі найбільш боєздатні бригади що готовалися закордоном і вся зброя яку збирали з минулої осені (хіба ще абрамсів нема).

Ні тлі цього нам розказують що кацапи ось почнуть нову хвилю мобілізації на 400-500к штиків. Тобто щоб просто зберегти паритет в живій силі нам також потрібно починати такуж мобілізацію (те що зараз у нас, це тільки на поновлення втрат).

І ось питання, які можуть бути вже настрої на наступну весну? Що весною насту піде легше? Техніки стане більше а кацапи не нароблять нових мін.полі ?
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 13:57

  mephala написав:
  Hotab написав:mephala , який документ дає вам право вимагати, а його зобовʼязує надати, внутрішнє розпорядження по ТЦК?
Може вас треба ще в архів чи таємне діловодство завести і надати пару діб часу попрацювати, бо так хочеться?


такий самий документ як і їм виписувати повістки на колині.

Зрозумів. Фантазії з телеграмканалів типу «повєстка Днепр» та інші.

Раніше була мода , завдяки всяким автомобільним говноблогерам, вимагати у поліцая маршрутний лист, що він має право стояти саме тут і саме зараз . Типу «ага, тебе тут не повинно стояти, тому я пʼяний можу їхати далі». Прикольно. Пізніше наче вгамувалися з цією дурницею.
Hotab
 
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  #<1 ... 5079508050815082>
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