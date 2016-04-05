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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 17 вер, 2023 14:03
Xenon написав:
Ситуація зараз явно тупікова,
І наратив деяких осіб "Крим вже цієї зими" зіграв досить злий жарт.
Всі бачать що контрнаступ йде досить туго , а задіяні вже майже усі найбільш боєздатні бригади що готовалися закордоном і вся зброя яку збирали з минулої осені (хіба ще абрамсів нема).
Ні тлі цього нам розказують що кацапи ось почнуть нову хвилю мобілізації на 400-500к штиків. Тобто щоб просто зберегти паритет в живій силі нам також потрібно починати такуж мобілізацію (те що зараз у нас, це тільки на поновлення втрат).
І ось питання, які можуть бути вже настрої на наступну весну? Що весною насту піде легше? Техніки стане більше а кацапи не нароблять нових мін.полі ?
як йде наступ й які сили вже задіяні, а які ні, бачить обмежене коло людей. те, що не завалюють м'ясом, як кацапи, не значить що не знищується його оборона. вже підводні човни в доках підриваємо.
настрої "ХХХ предлагает сдаться" залишимо москалям - для них це актуальніше
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Додано: Нед 17 вер, 2023 14:05
Hotab написав:
Зрозумів. Фантазії з телеграмканалів типу «повєстка Днепр» та інші.
большинство вручателей повесток без начального юридического образования и если немного подготовиться под камеру законными требованиями можно их мочкануть. Без камеры они конечно применят силу (потому что в армии других методов нет, поправь если ошибаюсь). Без оценки хорошо это или плохо, эти методы работают.
Хотелось бы больше цивилизации в вопросах мобилизации. Деньги налогоплательщиков тратятся на зарплаты пацанов с видео, какая их эффективность и вообще какие критерии эффективности, подгребать толпой безоружного человека? он точно незаменим в всу? доверим ему джавелин за 80куе или абрамс за лимон? Не будет ли он от обиды сливать врагу координаты личного состава и техники. Никто не задаётся этими вопросами?
я когда был региональным руководителем, неэффективных людей увольнял без сожаления. Другие обижались, у эффективных могли быть прогулы и неприятные залёты, а эти всё делали правильно, но с нулевым результатом. Нужно бояться людей с нулевым результатом. А не подгребать их по улицам.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Нед 17 вер, 2023 14:17, всього редагувалось 7 разів.
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Додано: Нед 17 вер, 2023 14:05
Hotab написав:
Зрозумів. Фантазії з телеграмканалів типу «повєстка Днепр» та інші.
Раніше була мода , завдяки всяким автомобільним говноблогерам, вимагати у поліцая маршрутний лист, що він має право стояти саме тут і саме зараз . Типу «ага, тебе тут не повинно стояти, тому я пʼяний можу їхати далі». Прикольно. Пізніше наче вгамувалися з цією дурнице
Вимагати дотримуватись законів це не дурниця, а шлях до цивілізації.
Хоча скоро скопіюємо закон у москалів про електронну повістку і не буде цього цирку.
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Додано: Нед 17 вер, 2023 14:08
vitaliiangel написав: Hotab написав:
Зрозумів. Фантазії з телеграмканалів типу «повєстка Днепр» та інші.
большинство вручателей повесток без начального юридического образования и если немного подготовиться под камеру можно их мочкануть. Без камеры они применят силу
(потому что в армии других методов нет, поправь если ошибаюсь). Без оценки хорошо это или плохо, эти методы работают.
є за правилами, а є життя.
"На межі майбутнього" трохи про інше, але перетворення майора на рядового дуже показове.
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Додано: Нед 17 вер, 2023 14:17
Дюрі-бачі написав: Hotab написав:
Зрозумів. Фантазії з телеграмканалів типу «повєстка Днепр» та інші.
Раніше була мода , завдяки всяким автомобільним говноблогерам, вимагати у поліцая маршрутний лист, що він має право стояти саме тут і саме зараз . Типу «ага, тебе тут не повинно стояти, тому я пʼяний можу їхати далі». Прикольно. Пізніше наче вгамувалися з цією дурнице
Вимагати дотримуватись законів це не дурниця, а шлях до цивілізації.
Хоча скоро скопіюємо закон у москалів про електронну повістку і не буде цього цирку.
Я і сам намагаюсь жити виключно в правовому полі. Тому поставив просте питання: згідно з яким документом ТЦК-ник має показати внутрішнє розпорядження по ТЦК?
Щодо видачі повісток на блокпосту вже було мільйон офіційних розʼяснень, що нема в цьому нічого незаконного. А довести, що повістка не була виписана зарані в очікуванні саме Іванова Петра Семеновича фактично неможливо.
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