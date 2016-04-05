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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 17 вер, 2023 14:03
Xenon написав:
Ситуація зараз явно тупікова,
І наратив деяких осіб "Крим вже цієї зими" зіграв досить злий жарт.
Всі бачать що контрнаступ йде досить туго , а задіяні вже майже усі найбільш боєздатні бригади що готовалися закордоном і вся зброя яку збирали з минулої осені (хіба ще абрамсів нема).
Ні тлі цього нам розказують що кацапи ось почнуть нову хвилю мобілізації на 400-500к штиків. Тобто щоб просто зберегти паритет в живій силі нам також потрібно починати такуж мобілізацію (те що зараз у нас, це тільки на поновлення втрат).
І ось питання, які можуть бути вже настрої на наступну весну? Що весною насту піде легше? Техніки стане більше а кацапи не нароблять нових мін.полі ?
як йде наступ й які сили вже задіяні, а які ні, бачить обмежене коло людей. те, що не завалюють м'ясом, як кацапи, не значить що не знищується його оборона. вже підводні човни в доках підриваємо.
настрої "ХХХ предлагает сдаться" залишимо москалям - для них це актуальніше
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Додано: Нед 17 вер, 2023 14:05
Hotab написав:
Зрозумів. Фантазії з телеграмканалів типу «повєстка Днепр» та інші.
большинство вручателей повесток без начального юридического образования и если немного подготовиться под камеру законными требованиями можно их мочкануть. Без камеры они конечно применят силу (потому что в армии других методов нет, поправь если ошибаюсь). Без оценки хорошо это или плохо, эти методы работают.
Хотелось бы больше цивилизации в вопросах мобилизации. Деньги налогоплательщиков тратятся на зарплаты пацанов с видео, какая их эффективность и вообще какие критерии эффективности, подгребать толпой безоружного человека? он точно незаменим в всу? доверим ему джавелин за 80куе или абрамс за лимон? Не будет ли он от обиды сливать врагу координаты личного состава и техники. Никто не задаётся этими вопросами?
я когда был региональным руководителем, неэффективных людей увольнял без сожаления. Другие обижались, у эффективных могли быть прогулы и неприятные залёты, а эти всё делали правильно, но с нулевым результатом. Нужно бояться людей с нулевым результатом. А не подгребать их по улицам. Сколько надо лет и жертв чтобы TQM приняли как стандарт в всу.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Нед 17 вер, 2023 14:20, всього редагувалось 8 разів.
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Додано: Нед 17 вер, 2023 14:05
Hotab написав:
Зрозумів. Фантазії з телеграмканалів типу «повєстка Днепр» та інші.
Раніше була мода , завдяки всяким автомобільним говноблогерам, вимагати у поліцая маршрутний лист, що він має право стояти саме тут і саме зараз . Типу «ага, тебе тут не повинно стояти, тому я пʼяний можу їхати далі». Прикольно. Пізніше наче вгамувалися з цією дурнице
Вимагати дотримуватись законів це не дурниця, а шлях до цивілізації.
Хоча скоро скопіюємо закон у москалів про електронну повістку і не буде цього цирку.
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Додано: Нед 17 вер, 2023 14:08
vitaliiangel написав: Hotab написав:
Зрозумів. Фантазії з телеграмканалів типу «повєстка Днепр» та інші.
большинство вручателей повесток без начального юридического образования и если немного подготовиться под камеру можно их мочкануть. Без камеры они применят силу
(потому что в армии других методов нет, поправь если ошибаюсь). Без оценки хорошо это или плохо, эти методы работают.
є за правилами, а є життя.
"На межі майбутнього" трохи про інше, але перетворення майора на рядового дуже показове.
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Додано: Нед 17 вер, 2023 14:17
Дюрі-бачі написав: Hotab написав:
Зрозумів. Фантазії з телеграмканалів типу «повєстка Днепр» та інші.
Раніше була мода , завдяки всяким автомобільним говноблогерам, вимагати у поліцая маршрутний лист, що він має право стояти саме тут і саме зараз . Типу «ага, тебе тут не повинно стояти, тому я пʼяний можу їхати далі». Прикольно. Пізніше наче вгамувалися з цією дурнице
Вимагати дотримуватись законів це не дурниця, а шлях до цивілізації.
Хоча скоро скопіюємо закон у москалів про електронну повістку і не буде цього цирку.
Я і сам намагаюсь жити виключно в правовому полі. Тому поставив просте питання: згідно з яким документом ТЦК-ник має показати внутрішнє розпорядження по ТЦК?
Щодо видачі повісток на блокпосту вже було мільйон офіційних розʼяснень, що нема в цьому нічого незаконного. А довести, що повістка не була виписана зарані в очікуванні саме Іванова Петра Семеновича фактично неможливо.
Не будет ли он от обиды сливать врагу координаты личного состава и техники. Никто не задаётся этими вопросами?
Це філософське питання. Помирати не хоче ніхто. Це не притаманно здоровій людині хотіти смерті. Як тоді країні себе захищати, коли добровольців майже нема?
Чи буде зраджувати? Ну страх бути викритим буде стримувати. Бо рано чи пізно його викриють.
Востаннє редагувалось Hotab
в Нед 17 вер, 2023 14:25, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 17 вер, 2023 14:21
vitaliiangel написав: Прораб написав: vitaliiangel написав:
понимаю больше, чем хотелось бы. война обнуляет ценность человеческой жизни. 1 смерть трагедия, 100тыс - статистика. Ваши предложения?
Эмиграция.
и кто готов нас всех принять?
Всіх не потрібно, багато хто ще вирішуватиме, інші так і сидітимуть на дупі і ставитиме запитання, багато хто навіть не робитиме цього. Але настане час і вони згадають на що пішло їхнє життя і чи коштувало воно того. Будуть і такі, які і не згадають і не замисляться про це. Усі індивідуально.
Тому ще раз, воно не всім потрібне, лише тим, хто хоче жити в міру свого бачення, можливостей та мотивації.
п.с. Будь-які збіги з реальними людьми є випадковими.
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Додано: Нед 17 вер, 2023 14:25
Прораб написав:
Але настане час і вони згадають на що пішло їхнє життя і чи коштувало воно того.
тоже самое спросят сами себя эмигранты. Стоила ли та колбаса, чтобы быть ненужным чужаком в чужой стране.
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Додано: Нед 17 вер, 2023 14:27
Hotab написав:Xenon
,
Стосовно пакування у бусіки, як пояснили
1. Людині виписали повістку раз/два/три.
Вона не з'явилася до ТЦК. Після цього цю людину оголошують в розшук по ел.базі.
Далі при першій же перевірці доків вона світиться на планшеті у поліції або ТЦК як ухилянт і вже пакують без розмов
О, тепер зрозуміліше стало щодо пакування. І якась законність зʼявилась. Дякую.
навряд чи. закон не наділяє працівників тцк правом силового затримання і доставки будь кого будь куди . тільки вручення повісток, і то до кінця не ясно з цим всім. і для використання п.1 присутність поліції сильно не завадила б. а так це все фуфло. працюють явно по п.2 і ще, дядько, якого пакують, може виявитися трохи фізично підготовленим і сильно навтикати цим 4 тцкшникам. (преценденти є). і як тоді це трактувати - незакнний опір законним вимогам чи законний захист від незаконого позбавлення свободи? і ще тцкшники явно не враховуть такий факт, шо люди є різні і процесі "пакування" у людини може статися, наприклад, серцевий напад (ну всяке буває), з усіма наслідками. вони усвідомлюють, що тоді можна заїхати на харчування баландою чи планують такому випадку тихенько по швидкому звалити?
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Додано: Нед 17 вер, 2023 14:30
wild.tomcat , пакування без поліції однозначно незаконне. Тут без варіантів.
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Додано: Нед 17 вер, 2023 14:30
vitaliiangel написав: Прораб написав:
Але настане час і вони згадають на що пішло їхнє життя і чи коштувало воно того.
тоже самое спросят сами себя эмигранты. Стоила ли та колбаса, чтобы быть ненужным чужаком в чужой стране.
Можливо. Але непогано б зрозуміти для початку, що таке твоя країна і які критерії даного постулату, що це - патріотизм, переконання, що твоя країна краща за інших і т.д.
І що таке свій і чужий у якійсь країні.
Востаннє редагувалось Прораб
в Нед 17 вер, 2023 14:31, всього редагувалось 1 раз.
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