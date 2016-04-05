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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 17 вер, 2023 14:31
Hotab написав:
Як тоді країні себе захищати, коли добровольців майже нема?
эти методы работали в 1941-1945 когда у сталина были неограниченные ресурсы по мясу, которым в ряде случаев, и закидывали вермахт.
Сейчас таких ресурсов нет и попытка из маленького лимона выдавить литр сока к победе явно не приведёт. Помнишь я как-то сказал что ключ к победе - адекватная оценка собственных ресурсов. Ты еще тогда возмутился.
В этом видео я вижу неадекватную оценку полезности мужика, за которым бегает целых 4 военных. Какая с него будет польза? пусть лучше на военном заводе работает или налоги платит.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Нед 17 вер, 2023 14:33, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 17 вер, 2023 14:32
Hotab написав: mephala написав: Hotab написав:mephala
, який документ дає вам право вимагати, а його зобовʼязує надати, внутрішнє розпорядження по ТЦК?
Може вас треба ще в архів чи таємне діловодство завести і надати пару діб часу попрацювати, бо так хочеться?
такий самий документ як і їм виписувати повістки на колині.
Зрозумів. Фантазії з телеграмканалів типу «повєстка Днепр» та інші.
Раніше була мода , завдяки всяким автомобільним говноблогерам, вимагати у поліцая маршрутний лист, що він має право стояти саме тут і саме зараз . Типу «ага, тебе тут не повинно стояти, тому я пʼяний можу їхати далі». Прикольно. Пізніше наче вгамувалися з цією дурницею.
в цьому всьому діалозі головний прикол що дії ТЦК ви виправдали. ну то таке. ваша позиція зрозуміла. наочний приклад коли ворогам закон.
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Додано: Нед 17 вер, 2023 14:34
mephala написав:
в цьому всьому діалозі головний прикол що дії ТЦК ви виправдали.
хотаб - военный. я б акуел если бы он покатил бочку на тцк.
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Додано: Нед 17 вер, 2023 14:34
vitaliiangel
, я здесь не вижу нерационального использования ресурсов. Если бы там была полиция, и это по пункту 1, то я бы это назвал «неотвратимость наказания». Равно как и с застреленным синелобым нацменом. Нельзя отпускать только лишь потому, что он оказывает сопротивление. Это прецедент для других, что вопросы с требованиями полиции можно решать именно так: послать нах и это прокатывает.
в цьому всьому діалозі головний прикол що дії ТЦК ви виправдали. ну то таке. ваша позиція зрозуміла. наочний приклад коли ворогам закон.
Які саме дії? Бо роздачу повісток на блокпосту я однозначно підтримую.
Ганятись за ухилянтом без поліції і пакувати силою без неї - ні. Це беззаконня.
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Додано: Нед 17 вер, 2023 14:37
Hotab написав:
я здесь не вижу нерационального использования ресурсов.
простая проверка. ну поймали они этого мужика, связали, мобилизовали, как это приблизило победу? KPI оценивается по конечному результату, а не по сумме промежуточных. Их можно вагон насыпать, а по итогу пшик. Мало просто ехать, надо понимать куда ты едешь.
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Додано: Нед 17 вер, 2023 14:41
дел
Востаннє редагувалось mephala
в Нед 17 вер, 2023 14:43, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 17 вер, 2023 14:41
vitaliiangel написав: Hotab написав:
я здесь не вижу нерационального использования ресурсов.
простая проверка. ну поймали они этого мужика, связали, мобилизовали, как это приблизило победу? KPI оценивается по конечному результату, а не по сумме промежуточных. Их можно вагон насыпать, а по итогу пшик. Мало просто ехать, надо понимать куда ты едешь.
КРІ - виконання плану з мобілізації в конткретним територіальним органом за конкретний місяць, що буде наступного місяця неважливо
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Додано: Нед 17 вер, 2023 14:41
Hotab написав:
Які саме дії? Бо роздачу повісток на блокпосту я однозначно підтримую.
Ганятись за ухилянтом без поліції і пакувати силою без неї - ні. Це беззаконня.
я про виписку на коліні. без виписки на коліні їх не можливо роздавати на вулицях і блокпостах.
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Додано: Нед 17 вер, 2023 14:42
vitaliiangel , KPI всього процесу треба оцінювати, а не цього конкретного мужика.
Якщо дати можливість обирати, йти чи ні, якщо дати можливість посилати нах, «бо не хочу», то загальний KPI швидке стане нуль. Бо свідомих одиниці. Захищати нема кому. І країни не буде.
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Додано: Нед 17 вер, 2023 14:45
Hotab написав:vitaliiangel
, KPI всього процесу треба оцінювати, а не цього конкретного мужика.
Якщо дати можливість обирати, йти чи ні, якщо дати можливість посилати нах, «бо не хочу», то загальний KPI швидке стане нуль. Бо свідомих одиниці. Захищати нема кому. І країни не буде.
Не может снизу KPi быть низким, а на верху высоким. Прочность цепи оценивается по самому слабому звену. У нас много прогресса, осваиваем лучшие мировые образцы оружия, принимаем стандарты НАТО и т.д. Но порвётся цепь не там, а на этом мужике.
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