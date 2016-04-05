RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 50815082508350845085>
Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 14:31

  Hotab написав:Як тоді країні себе захищати, коли добровольців майже нема?
эти методы работали в 1941-1945 когда у сталина были неограниченные ресурсы по мясу, которым в ряде случаев, и закидывали вермахт.

Сейчас таких ресурсов нет и попытка из маленького лимона выдавить литр сока к победе явно не приведёт. Помнишь я как-то сказал что ключ к победе - адекватная оценка собственных ресурсов. Ты еще тогда возмутился.

В этом видео я вижу неадекватную оценку полезности мужика, за которым бегает целых 4 военных. Какая с него будет польза? пусть лучше на военном заводе работает или налоги платит.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 17 вер, 2023 14:33, всього редагувалось 1 раз.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19279
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2196 раз.
Подякували: 3147 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 14:32

  Hotab написав:
  mephala написав:
  Hotab написав:mephala , який документ дає вам право вимагати, а його зобовʼязує надати, внутрішнє розпорядження по ТЦК?
Може вас треба ще в архів чи таємне діловодство завести і надати пару діб часу попрацювати, бо так хочеться?


такий самий документ як і їм виписувати повістки на колині.

Зрозумів. Фантазії з телеграмканалів типу «повєстка Днепр» та інші.

Раніше була мода , завдяки всяким автомобільним говноблогерам, вимагати у поліцая маршрутний лист, що він має право стояти саме тут і саме зараз . Типу «ага, тебе тут не повинно стояти, тому я пʼяний можу їхати далі». Прикольно. Пізніше наче вгамувалися з цією дурницею.


в цьому всьому діалозі головний прикол що дії ТЦК ви виправдали. ну то таке. ваша позиція зрозуміла. наочний приклад коли ворогам закон.
mephala
 
Повідомлень: 8632
З нами з: 07.04.14
Подякував: 310 раз.
Подякували: 993 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 14:34

  mephala написав:в цьому всьому діалозі головний прикол що дії ТЦК ви виправдали.
хотаб - военный. я б акуел если бы он покатил бочку на тцк.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19279
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2196 раз.
Подякували: 3147 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 14:34

vitaliiangel , я здесь не вижу нерационального использования ресурсов. Если бы там была полиция, и это по пункту 1, то я бы это назвал «неотвратимость наказания». Равно как и с застреленным синелобым нацменом. Нельзя отпускать только лишь потому, что он оказывает сопротивление. Это прецедент для других, что вопросы с требованиями полиции можно решать именно так: послать нах и это прокатывает.

в цьому всьому діалозі головний прикол що дії ТЦК ви виправдали. ну то таке. ваша позиція зрозуміла. наочний приклад коли ворогам закон.


Які саме дії? Бо роздачу повісток на блокпосту я однозначно підтримую.
Ганятись за ухилянтом без поліції і пакувати силою без неї - ні. Це беззаконня.
Hotab
 
Повідомлень: 9864
З нами з: 15.02.09
Подякував: 605 раз.
Подякували: 2063 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 14:37

  Hotab написав:я здесь не вижу нерационального использования ресурсов.
простая проверка. ну поймали они этого мужика, связали, мобилизовали, как это приблизило победу? KPI оценивается по конечному результату, а не по сумме промежуточных. Их можно вагон насыпать, а по итогу пшик. Мало просто ехать, надо понимать куда ты едешь.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19279
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2196 раз.
Подякували: 3147 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 14:41

дел
Востаннє редагувалось mephala в Нед 17 вер, 2023 14:43, всього редагувалось 1 раз.
mephala
 
Повідомлень: 8632
З нами з: 07.04.14
Подякував: 310 раз.
Подякували: 993 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 14:41

  vitaliiangel написав:
  Hotab написав:я здесь не вижу нерационального использования ресурсов.
простая проверка. ну поймали они этого мужика, связали, мобилизовали, как это приблизило победу? KPI оценивается по конечному результату, а не по сумме промежуточных. Их можно вагон насыпать, а по итогу пшик. Мало просто ехать, надо понимать куда ты едешь.

КРІ - виконання плану з мобілізації в конткретним територіальним органом за конкретний місяць, що буде наступного місяця неважливо
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 32300
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1532 раз.
Подякували: 2681 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 14:41

  Hotab написав:Які саме дії? Бо роздачу повісток на блокпосту я однозначно підтримую.
Ганятись за ухилянтом без поліції і пакувати силою без неї - ні. Це беззаконня.


я про виписку на коліні. без виписки на коліні їх не можливо роздавати на вулицях і блокпостах.
mephala
 
Повідомлень: 8632
З нами з: 07.04.14
Подякував: 310 раз.
Подякували: 993 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 14:42

vitaliiangel , KPI всього процесу треба оцінювати, а не цього конкретного мужика.
Якщо дати можливість обирати, йти чи ні, якщо дати можливість посилати нах, «бо не хочу», то загальний KPI швидке стане нуль. Бо свідомих одиниці. Захищати нема кому. І країни не буде.
Hotab
 
Повідомлень: 9864
З нами з: 15.02.09
Подякував: 605 раз.
Подякували: 2063 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 14:45

  Hotab написав:vitaliiangel , KPI всього процесу треба оцінювати, а не цього конкретного мужика.
Якщо дати можливість обирати, йти чи ні, якщо дати можливість посилати нах, «бо не хочу», то загальний KPI швидке стане нуль. Бо свідомих одиниці. Захищати нема кому. І країни не буде.

Не может снизу KPi быть низким, а на верху высоким. Прочность цепи оценивается по самому слабому звену. У нас много прогресса, осваиваем лучшие мировые образцы оружия, принимаем стандарты НАТО и т.д. Но порвётся цепь не там, а на этом мужике.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19279
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2196 раз.
Подякували: 3147 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 50815082508350845085>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vitaliiangel, Прораб і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 125500
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 503580
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 8460
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (5152)
17.09.2023 15:45
monobank (1976)
17.09.2023 15:42
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.