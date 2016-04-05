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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5082508350845085>
Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 14:47

vitaliiangel ,

Прочность цепи оценивается по самому слабому звену.



а міцність оберемку хмизу на злам не оцінюють по найслабшій хворостині. )

Війна - це командна робота. І навіть цей малодух згодиться десь. Точно не з джавелінлм.
Але все ж головне інше: незворотність відповідальності . Якщо дати піти йому, то завтра і інші так зроблять.
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 14:52

  Hotab написав:vitaliiangel ,

Прочность цепи оценивается по самому слабому звену.


а міцність оберемку хмизу на злам не оцінюють по найслабшій хворостині. )

мясом (у кого больше оберемок хмизу) мы рф не возьмём. Их охапка хвороста больше нашей. При меньших ресурсах, можем победить только высокой эффективностью их использования.
  Hotab написав:І навіть цей малодух згодиться десь
после того как над ним надругалось 4 мужлана? Это где так работает?!
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 14:55

vitaliiangel ,

Их охапка хвороста больше нашей.


Но нам и не надо сломать их оберемок. Нам надо сделать так, чтоб они замахались наш ломать. И оставили эту затею.


после того как над ним надругалось 4 мужлана? Это где так работает?!


За руль посадят и будет жраниво возить из Харькова до Купяска.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 17 вер, 2023 14:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 15:04

  remark написав:Shaman
а з приводу мови - в побуті я більше спілкуюсь російською, ось так...

З Ладом все зрозуміло, то незламний ватник, а почути таке від вас дивно, виходить нема принциповості навіть в здавалось би зовні україномовних, як висновок, без мови нічого не зміниться в країні, так і залишиться напівватним населення.


Однозначно для невідворотніх змін потрібна українізація всього.
Тому всяких романєнков-арєстовичей, з їхніми українофобськими космополітськими ідеями (розраховані на колишній електорат партії регіонатів/опажезе), треба гасити !
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 15:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Кто про что, а вшивый про баню.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 15:38

  vitaliiangel написав:
  Прораб написав:Але настане час і вони згадають на що пішло їхнє життя і чи коштувало воно того.
Стоила ли та колбаса, чтобы быть ненужным чужаком в чужой стране.

Як ви вважаєте, чоловіки яких заганяють і відловлюють, як бездомних собак, вважають себе зараз своїми у своїй країні? Багато хто з них ніколи не змогли б бути військовими і прожили б хвилин 5 у бою.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 15:39

  Прораб написав:
  vitaliiangel написав:
  Прораб написав:Але настане час і вони згадають на що пішло їхнє життя і чи коштувало воно того.
Стоила ли та колбаса, чтобы быть ненужным чужаком в чужой стране.

Как вы думаете, мужчины которых загоняют и отлавливают, как бездомных собак, считают себя сейчас своими в своей стране? Многие из них никогда не смогли бы быть военными и прожили бы минут 5 в бою.

я ж и говорю астанавитесь. Обнулив мотивацию резерва, через год воевать пойдут жёны военкомов. Надо мотивировать, а не ловить по улицам сетями.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 15:47

  vitaliiangel написав:
  Прораб написав:Как вы думаете, мужчины которых загоняют и отлавливают, как бездомных собак, считают себя сейчас своими в своей стране? Многие из них никогда не смогли бы быть военными и прожили бы минут 5 в бою.

я ж и говорю астанавитесь. Обнулив мотивацию резерва, через год воевать пойдут жёны военкомов. Надо мотивировать, а не ловить по улицам сетями.

якщо ви такі розумні, чому строєм не ходите?
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 15:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Hotab написав:wild.tomcat , пакування без поліції однозначно незаконне. Тут без варіантів.
Ничто не мешает зелёному монобольшинству принять отдельный короткий закон, чтобы наделить военные патрули на период военного положения правом вручать повестки, а тех кто оказывает сопротивление доставлять для выяснения причин такого поведения на сборный пункт ТЦК.
Зачем из людей в форме делают клоунов каких-то ругающихся и бегающих за кем-то непонятно.
Востаннє редагувалось freeze в Нед 17 вер, 2023 16:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 15:55

  GALeon написав:
fler написав:
  fox767676 написав:Кадыров загибается в свои 47 тоже не спроста.

Пишуть, що вже зустрівся з пригожиним..
На канале Кадырова опубликовали видео, где он якобы жив и здоров гуляет по улице.

«Очень советую всем, кто в интернете не может отличить правду от лжи, прогуляться на свежем воздухе», – подписал видео якобы Кадыров.

https://t.me/truexanewsua/80014

Апд: цікаво, де він сніг знайшов...

Там же гори. Якраз краще що б він був молодим живим напівтрупом, як докір та якір росіянцям. Ганьба що вони терплять таке лайно над собою
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