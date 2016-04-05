remark написав:Shaman а з приводу мови - в побуті я більше спілкуюсь російською, ось так...
З Ладом все зрозуміло, то незламний ватник, а почути таке від вас дивно, виходить нема принциповості навіть в здавалось би зовні україномовних, як висновок, без мови нічого не зміниться в країні, так і залишиться напівватним населення.
Однозначно для невідворотніх змін потрібна українізація всього. Тому всяких романєнков-арєстовичей, з їхніми українофобськими космополітськими ідеями (розраховані на колишній електорат партії регіонатів/опажезе), треба гасити !
Прораб написав:Как вы думаете, мужчины которых загоняют и отлавливают, как бездомных собак, считают себя сейчас своими в своей стране? Многие из них никогда не смогли бы быть военными и прожили бы минут 5 в бою.
я ж и говорю астанавитесь. Обнулив мотивацию резерва, через год воевать пойдут жёны военкомов. Надо мотивировать, а не ловить по улицам сетями.
Hotab написав:wild.tomcat , пакування без поліції однозначно незаконне. Тут без варіантів.
Ничто не мешает зелёному монобольшинству принять отдельный короткий закон, чтобы наделить военные патрули на период военного положения правом вручать повестки, а тех кто оказывает сопротивление доставлять для выяснения причин такого поведения на сборный пункт ТЦК. Зачем из людей в форме делают клоунов каких-то ругающихся и бегающих за кем-то непонятно.
Востаннє редагувалось freeze в Нед 17 вер, 2023 16:01, всього редагувалось 1 раз.