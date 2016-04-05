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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5082508350845085
Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 15:59

  fox767676 написав:Ганьба що вони терплять таке лайно над собою
униженные властью и народами кавказа несчастные (почти беспомощные) люди. Но это их выбор. Я им не сочувствую. Разве что детям, расти в гнилом обществе и впитывать всю его гниль.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 17 вер, 2023 16:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 15:59

  freeze написав:
Hotab написав:wild.tomcat , пакування без поліції однозначно незаконне. Тут без варіантів.
Ничто не мешает зелёному монобольшинству принять отдельный короткий закон, чтобы наделить военные патрули на период военного положения вручать повестки, а тех кто оказывает сопротивление доставлять для выяснения причин такого поведения на сборный пункт ТЦК.
Зачем из людей в форме делают клоунов каких-то ругающихся и бегающих за кем-то непонятно.

Вы считаете это стоит жизни человека? И он готов ее отдать за подобное для своих детей? Помоему уже дно прошли, но бурим дальше.
Востаннє редагувалось Прораб в Нед 17 вер, 2023 16:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 15:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

vitaliiangel написав:В этом видео я вижу неадекватную оценку полезности мужика, за которым бегает целых 4 военных. Какая с него будет польза? пусть лучше на военном заводе работает или налоги платит.


Этот шустрый, крепкий, быстро бегающий мужик однозначно хорошо проявит себя в армии. Напомню, что скоро год как в армию не попадают практически добровольцы.
И вот в том числе такие быстро бегающие довольно быстро становятся хорошими солдатами.
Востаннє редагувалось freeze в Нед 17 вер, 2023 16:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 16:01

  freeze написав:Этот шустрый, крепкий, быстро бегающий мужик однозначно хорошо проявит себя в армии
берём в комплекте с комментатором! поставлена речь, отлично строит здоровых мужиков, сразу на комбрига.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 16:04

  vitaliiangel написав:
  freeze написав:Этот шустрый, крепкий, быстро бегающий мужик однозначно хорошо проявит себя в армии
берём в комплекте с комментатором! поставлена речь, отлично строит здоровых мужиков, сразу на комбрига.

Прения дошли уже до целования в десна режима Северной Кореи. Думаю этого достаточно.
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