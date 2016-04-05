Прораб написав:Как вы думаете, мужчины которых загоняют и отлавливают, как бездомных собак, считают себя сейчас своими в своей стране? Многие из них никогда не смогли бы быть военными и прожили бы минут 5 в бою.
я ж и говорю астанавитесь. Обнулив мотивацию резерва, через год воевать пойдут жёны военкомов. Надо мотивировать, а не ловить по улицам сетями.
Hotab написав:wild.tomcat , пакування без поліції однозначно незаконне. Тут без варіантів.
Ничто не мешает зелёному монобольшинству принять отдельный короткий закон, чтобы наделить военные патрули на период военного положения правом вручать повестки, а тех кто оказывает сопротивление доставлять для выяснения причин такого поведения на сборный пункт ТЦК. Зачем из людей в форме делают клоунов каких-то ругающихся и бегающих за кем-то непонятно.
Востаннє редагувалось freeze в Нед 17 вер, 2023 16:01, всього редагувалось 1 раз.
Hotab написав:wild.tomcat , пакування без поліції однозначно незаконне. Тут без варіантів.
Ничто не мешает зелёному монобольшинству принять отдельный короткий закон, чтобы наделить военные патрули на период военного положения вручать повестки, а тех кто оказывает сопротивление доставлять для выяснения причин такого поведения на сборный пункт ТЦК. Зачем из людей в форме делают клоунов каких-то ругающихся и бегающих за кем-то непонятно.
Вы считаете это стоит жизни человека? И он готов ее отдать за подобное для своих детей? Помоему уже дно прошли, но бурим дальше.
Востаннє редагувалось Прораб в Нед 17 вер, 2023 16:01, всього редагувалось 1 раз.
vitaliiangel написав:В этом видео я вижу неадекватную оценку полезности мужика, за которым бегает целых 4 военных. Какая с него будет польза? пусть лучше на военном заводе работает или налоги платит.
Этот шустрый, крепкий, быстро бегающий мужик однозначно хорошо проявит себя в армии. Напомню, что скоро год как в армию не попадают практически добровольцы. И вот в том числе такие быстро бегающие довольно быстро становятся хорошими солдатами.
Востаннє редагувалось freeze в Нед 17 вер, 2023 16:04, всього редагувалось 1 раз.