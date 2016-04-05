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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 508250835084508550865087>
Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 15:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Кто про что, а вшивый про баню.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 15:38

  vitaliiangel написав:
  Прораб написав:Але настане час і вони згадають на що пішло їхнє життя і чи коштувало воно того.
Стоила ли та колбаса, чтобы быть ненужным чужаком в чужой стране.

Як ви вважаєте, чоловіки яких заганяють і відловлюють, як бездомних собак, вважають себе зараз своїми у своїй країні? Багато хто з них ніколи не змогли б бути військовими і прожили б хвилин 5 у бою.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 15:39

  Прораб написав:
  vitaliiangel написав:
  Прораб написав:Але настане час і вони згадають на що пішло їхнє життя і чи коштувало воно того.
Стоила ли та колбаса, чтобы быть ненужным чужаком в чужой стране.

Как вы думаете, мужчины которых загоняют и отлавливают, как бездомных собак, считают себя сейчас своими в своей стране? Многие из них никогда не смогли бы быть военными и прожили бы минут 5 в бою.

я ж и говорю астанавитесь. Обнулив мотивацию резерва, через год воевать пойдут жёны военкомов. Надо мотивировать, а не ловить по улицам сетями.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 15:47

  vitaliiangel написав:
  Прораб написав:Как вы думаете, мужчины которых загоняют и отлавливают, как бездомных собак, считают себя сейчас своими в своей стране? Многие из них никогда не смогли бы быть военными и прожили бы минут 5 в бою.

я ж и говорю астанавитесь. Обнулив мотивацию резерва, через год воевать пойдут жёны военкомов. Надо мотивировать, а не ловить по улицам сетями.

якщо ви такі розумні, чому строєм не ходите?
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 15:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Hotab написав:wild.tomcat , пакування без поліції однозначно незаконне. Тут без варіантів.
Ничто не мешает зелёному монобольшинству принять отдельный короткий закон, чтобы наделить военные патрули на период военного положения правом вручать повестки, а тех кто оказывает сопротивление доставлять для выяснения причин такого поведения на сборный пункт ТЦК.
Зачем из людей в форме делают клоунов каких-то ругающихся и бегающих за кем-то непонятно.
Востаннє редагувалось freeze в Нед 17 вер, 2023 16:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 15:55

  GALeon написав:
fler написав:
  fox767676 написав:Кадыров загибается в свои 47 тоже не спроста.

Пишуть, що вже зустрівся з пригожиним..
На канале Кадырова опубликовали видео, где он якобы жив и здоров гуляет по улице.

«Очень советую всем, кто в интернете не может отличить правду от лжи, прогуляться на свежем воздухе», – подписал видео якобы Кадыров.

https://t.me/truexanewsua/80014

Апд: цікаво, де він сніг знайшов...

Там же гори. Якраз краще що б він був молодим живим напівтрупом, як докір та якір росіянцям. Ганьба що вони терплять таке лайно над собою
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 15:59

  fox767676 написав:Ганьба що вони терплять таке лайно над собою
униженные властью и народами кавказа несчастные (почти беспомощные) люди. Но это их выбор. Я им не сочувствую. Разве что детям, расти в гнилом обществе и впитывать всю его гниль.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 17 вер, 2023 16:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 15:59

  freeze написав:
Hotab написав:wild.tomcat , пакування без поліції однозначно незаконне. Тут без варіантів.
Ничто не мешает зелёному монобольшинству принять отдельный короткий закон, чтобы наделить военные патрули на период военного положения вручать повестки, а тех кто оказывает сопротивление доставлять для выяснения причин такого поведения на сборный пункт ТЦК.
Зачем из людей в форме делают клоунов каких-то ругающихся и бегающих за кем-то непонятно.

Вы считаете это стоит жизни человека? И он готов ее отдать за подобное для своих детей? Помоему уже дно прошли, но бурим дальше.
Востаннє редагувалось Прораб в Нед 17 вер, 2023 16:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 15:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

vitaliiangel написав:В этом видео я вижу неадекватную оценку полезности мужика, за которым бегает целых 4 военных. Какая с него будет польза? пусть лучше на военном заводе работает или налоги платит.


Этот шустрый, крепкий, быстро бегающий мужик однозначно хорошо проявит себя в армии. Напомню, что скоро год как в армию не попадают практически добровольцы.
И вот в том числе такие быстро бегающие довольно быстро становятся хорошими солдатами.
Востаннє редагувалось freeze в Нед 17 вер, 2023 16:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 16:01

  freeze написав:Этот шустрый, крепкий, быстро бегающий мужик однозначно хорошо проявит себя в армии
берём в комплекте с комментатором! поставлена речь, отлично строит здоровых мужиков, сразу на комбрига.
vitaliiangel
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