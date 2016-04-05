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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 50835084508550865087>
Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 16:04

  vitaliiangel написав:
  freeze написав:Этот шустрый, крепкий, быстро бегающий мужик однозначно хорошо проявит себя в армии
берём в комплекте с комментатором! поставлена речь, отлично строит здоровых мужиков, сразу на комбрига.

Прения дошли уже до целования в десна режима Северной Кореи. Думаю этого достаточно.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 16:07

  Прораб написав:
  vitaliiangel написав:
  freeze написав:Этот шустрый, крепкий, быстро бегающий мужик однозначно хорошо проявит себя в армии
берём в комплекте с комментатором! поставлена речь, отлично строит здоровых мужиков, сразу на комбрига.

Прения дошли уже до целования в десна режима Северной Кореи. Думаю этого достаточно.

Фриз не предлагал заломать ему руки и в окоп. Просто положительно оценил физ.подготовку. Теперь военком должен зайти к нему с вискарём и лично пригласить в хорошую бригаду, но уже без булинга.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 16:08

  Xenon написав:Ситуація зараз явно тупікова,

І наратив деяких осіб "Крим вже цієї зими" зіграв досить злий жарт.

Всі бачать що контрнаступ йде досить туго , а задіяні вже майже усі найбільш боєздатні бригади що готовалися закордоном і вся зброя яку збирали з минулої осені (хіба ще абрамсів нема).

Ні тлі цього нам розказують що кацапи ось почнуть нову хвилю мобілізації на 400-500к штиків. Тобто щоб просто зберегти паритет в живій силі нам також потрібно починати такуж мобілізацію (те що зараз у нас, це тільки на поновлення втрат).

І ось питання, які можуть бути вже настрої на наступну весну? Що весною насту піде легше? Техніки стане більше а кацапи не нароблять нових мін.полі ?


Сподівання були на слабкість росіянців, що не справдилося. Зрозуміло що власними силами Крим не відбити ніяк, потрібна світова коаліція як у Кримську 1853-1855 війну, чи у ДСВ. Всі хто марив про Крим і розповсюдлжував цю маячню - дискваліфікувати.
У листопаді буде рік після останньої успішної операції, конче необхідно щоб суспільство та влада зробили ревізію цілей та підходів. Якщо грамотно побудувати оборону і мобілізаційні заходи, то буде збережено те що є, і у країни залишуться якісь перспективи
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 16:10

  fox767676 написав:У листопаді буде рік після останньої успішної операції,
я считаю известные из сми морские операции очень успешными. Надо продолжать делать то, что получается хорошо, и перестать делать то, что не получается.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 16:12

  vitaliiangel написав:
  fox767676 написав:У листопаді буде рік після останньої успішної операції,
я считаю известные из сми морские операции очень успешными. Надо продолжать делать то что получается хорошо, и перестать делать то, что не получается.

Маю на увазі наступальні.
З диверсіями, ракетними та дроновими атаками Україна якраз перевершила всі сподівання. Треба нарощувати зусилля у цьому напрямку
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 16:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

juristkostya написав:
  ЛАД"[quote="5622316:antey1969 написав:8)
  fler написав:В Україні масово блокують банківські картки ухилянтів. Такі санкції залучає Державна виконавча служба за статтею 210 КУпАП «Порушення військовозобов'язаними чи призовниками законодавства про військовий обов'язок і військову службу».
Відразу після відкриття виконавчого провадження та занесення ухилянта до реєстру боржників, ця система автоматично знаходить всі його рахунки в банках. Їх заарештовують і автоматично списують з рахунку суму, що дорівнює сумі призначеного штрафу.
Серед інших поширених важелів впливу на військовозобов’язаних: розшук і арешт транспорту, нерухомості, заборона вчиняти будь-які нотаріальні дії тощо.
Джерело: https://radiotrek.rv.ua/news/uhilyantiv ... 14239.html

Хочу побачити, як страждає батальйон Монако :mrgreen:
Короче, все ухылянты, что не пересекли границы, будут страдать.
Если пересекли, не смогут перечислять деньги из-за рубежа на свои гривневые карты для оплаты коммунальных услуг. Ну как бы так себе идея.

Блокировать счёт без решения суда и судебного исполнителя возможно?

Все взялись активно обсуждать вопрос об аресте счетов и остальных действиях с ними.
А внимательно читать не получается?



_---------------------------

Да это просто парад маразма какой-то....
Счёт арестовывается _в_пределах_суммы_штрафа_. Всё, что сверх - расходуйте как хотите. Но, блин, строчить нелепые сообщения проще и веселее.
У меня из-за штрафа 380 грн арестованы все счета на сумму в 50 раз больше.
В Польше из за подозрения на 2000 злотых арестованы 50 тысяч - весь счёт

Месяц назад за неуплату судового сбора около 200 грн, по долгу в период войны за просрочку коммуналки, который я оплатил до подачи Жека в в суд, арестованы все мои счета полностью
Востаннє редагувалось beee в Нед 17 вер, 2023 16:24, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 16:19

  freeze написав:
vitaliiangel написав:В этом видео я вижу неадекватную оценку полезности мужика, за которым бегает целых 4 военных. Какая с него будет польза? пусть лучше на военном заводе работает или налоги платит.


Этот шустрый, крепкий, быстро бегающий мужик однозначно хорошо проявит себя в армии. Напомню, что скоро год как в армию не попадают практически добровольцы.
И вот в том числе такие быстро бегающие довольно быстро становятся хорошими солдатами.

я бачу тут повно так званих патріотів і як їх противників, але їх об"єднує одне: залізною рукою поведем в щасливе майбутнє під керівництвом єдино вірної партії і її лицесяйного вождя, кому не подорозі - той ворог народу
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 16:22

  beee написав:
juristkostya написав:Все взялись активно обсуждать вопрос об аресте счетов и остальных действиях с ними.
А внимательно читать не получается?



_---------------------------

Да это просто парад маразма какой-то....
Счёт арестовывается _в_пределах_суммы_штрафа_. Всё, что сверх - расходуйте как хотите. Но, блин, строчить нелепые сообщения проще и веселее.
У меня из-за штрафа 380 грн арестованы все счета на сумму в 50 раз больше.
В Польше из за подозрения на 2000 злотых арестованы 50 тысяч - весь счёт

а ви шукайте позитив: поки вони під арештом вашими рахунками не скористаються шахраї
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 16:23

  flyman написав:кому не подорозі - той ворог народу
это военная ветка. Ты хочешь чтобы и здесь заценили твои закрутки? Пришел в бассейн, не плачь что вода мокрая.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 16:24

  freeze написав:
Hotab написав:wild.tomcat , пакування без поліції однозначно незаконне. Тут без варіантів.
Ничто не мешает зелёному монобольшинству принять отдельный короткий закон, чтобы наделить военные патрули на период военного положения вручать повестки, а тех кто оказывает сопротивление доставлять для выяснения причин такого поведения на сборный пункт ТЦК.
Зачем из людей в форме делают клоунов каких-то ругающихся и бегающих за кем-то непонятно.

Кстати, очень разумная идея.
Но этот закон не позволит взять под руки первого встречного на улице и потащить в военкомат. Только вручить повестку.
Возможно именно поэтому сейчас заговорили о создании электронной базы военнообязанных. Потом пойдут либо электронные повестки, либо распоряжение всем военнообязанным к примеру района явиться с течении трёх дней в военкомат для сверки данных. А уж после всего этого, все кто не явился, будут автоматически являться злостными уклонистами. И их можно будет официально по закону паковать прямо на улице.
Но это так, предположение. Совсем не уверен, что до такого дойдет.
antey1969
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