І наратив деяких осіб "Крим вже цієї зими" зіграв досить злий жарт.
Всі бачать що контрнаступ йде досить туго , а задіяні вже майже усі найбільш боєздатні бригади що готовалися закордоном і вся зброя яку збирали з минулої осені (хіба ще абрамсів нема).
Ні тлі цього нам розказують що кацапи ось почнуть нову хвилю мобілізації на 400-500к штиків. Тобто щоб просто зберегти паритет в живій силі нам також потрібно починати такуж мобілізацію (те що зараз у нас, це тільки на поновлення втрат).
І ось питання, які можуть бути вже настрої на наступну весну? Що весною насту піде легше? Техніки стане більше а кацапи не нароблять нових мін.полі ?
Сподівання були на слабкість росіянців, що не справдилося. Зрозуміло що власними силами Крим не відбити ніяк, потрібна світова коаліція як у Кримську 1853-1855 війну, чи у ДСВ. Всі хто марив про Крим і розповсюдлжував цю маячню - дискваліфікувати. У листопаді буде рік після останньої успішної операції, конче необхідно щоб суспільство та влада зробили ревізію цілей та підходів. Якщо грамотно побудувати оборону і мобілізаційні заходи, то буде збережено те що є, і у країни залишуться якісь перспективи
fler написав:В Україні масово блокують банківські картки ухилянтів. Такі санкції залучає Державна виконавча служба за статтею 210 КУпАП «Порушення військовозобов'язаними чи призовниками законодавства про військовий обов'язок і військову службу». Відразу після відкриття виконавчого провадження та занесення ухилянта до реєстру боржників, ця система автоматично знаходить всі його рахунки в банках. Їх заарештовують і автоматично списують з рахунку суму, що дорівнює сумі призначеного штрафу. Серед інших поширених важелів впливу на військовозобов’язаних: розшук і арешт транспорту, нерухомості, заборона вчиняти будь-які нотаріальні дії тощо. Джерело: https://radiotrek.rv.ua/news/uhilyantiv ... 14239.html
Хочу побачити, як страждає батальйон Монако Короче, все ухылянты, что не пересекли границы, будут страдать. Если пересекли, не смогут перечислять деньги из-за рубежа на свои гривневые карты для оплаты коммунальных услуг. Ну как бы так себе идея.
Блокировать счёт без решения суда и судебного исполнителя возможно?
Все взялись активно обсуждать вопрос об аресте счетов и остальных действиях с ними. А внимательно читать не получается?
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Да это просто парад маразма какой-то.... Счёт арестовывается _в_пределах_суммы_штрафа_. Всё, что сверх - расходуйте как хотите. Но, блин, строчить нелепые сообщения проще и веселее.
У меня из-за штрафа 380 грн арестованы все счета на сумму в 50 раз больше. В Польше из за подозрения на 2000 злотых арестованы 50 тысяч - весь счёт
Месяц назад за неуплату судового сбора около 200 грн, по долгу в период войны за просрочку коммуналки, который я оплатил до подачи Жека в в суд, арестованы все мои счета полностью
Востаннє редагувалось beee в Нед 17 вер, 2023 16:24, всього редагувалось 2 разів.
vitaliiangel написав:В этом видео я вижу неадекватную оценку полезности мужика, за которым бегает целых 4 военных. Какая с него будет польза? пусть лучше на военном заводе работает или налоги платит.
Этот шустрый, крепкий, быстро бегающий мужик однозначно хорошо проявит себя в армии. Напомню, что скоро год как в армию не попадают практически добровольцы. И вот в том числе такие быстро бегающие довольно быстро становятся хорошими солдатами.
я бачу тут повно так званих патріотів і як їх противників, але їх об"єднує одне: залізною рукою поведем в щасливе майбутнє під керівництвом єдино вірної партії і її лицесяйного вождя, кому не подорозі - той ворог народу
Hotab написав:wild.tomcat , пакування без поліції однозначно незаконне. Тут без варіантів.
Ничто не мешает зелёному монобольшинству принять отдельный короткий закон, чтобы наделить военные патрули на период военного положения вручать повестки, а тех кто оказывает сопротивление доставлять для выяснения причин такого поведения на сборный пункт ТЦК. Зачем из людей в форме делают клоунов каких-то ругающихся и бегающих за кем-то непонятно.
Кстати, очень разумная идея. Но этот закон не позволит взять под руки первого встречного на улице и потащить в военкомат. Только вручить повестку. Возможно именно поэтому сейчас заговорили о создании электронной базы военнообязанных. Потом пойдут либо электронные повестки, либо распоряжение всем военнообязанным к примеру района явиться с течении трёх дней в военкомат для сверки данных. А уж после всего этого, все кто не явился, будут автоматически являться злостными уклонистами. И их можно будет официально по закону паковать прямо на улице. Но это так, предположение. Совсем не уверен, что до такого дойдет.