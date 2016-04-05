что это меняет, от того что вас запакуют законно, у вас добавится мотивации?
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Додано: Нед 17 вер, 2023 16:26
Додано: Нед 17 вер, 2023 16:30
зато законно, комар носа не підточить, оскарженню не підлягає.
ресурс з цивільного в кредит, в дебет військового, баланс зійшовся, аудит і QM не заперечує
Востаннє редагувалось flyman в Нед 17 вер, 2023 16:31, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 17 вер, 2023 16:30
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Небольшая демократическая страна, где все озабочены только своими правами и свободами человека в кровавой войне с не демократическим гораздо большим по населению и ресурсам врагом, не имеет шансов победить.
Идейные, готовые воевать за права и свободы, через какой то период времени закончатся. Те кто не хочет воевать за права и свободы уедут, сбегут или спрячутся. В результате враг получит свое на блюдечке. Наверное, путин на это и рассчитывает.
Додано: Нед 17 вер, 2023 16:33
Чому питання ставиться "перемога або смерть"?
Можна по іншому: "глуха оборона і чекаєм коли пропливе труп ворога рікою"
Додано: Нед 17 вер, 2023 16:33
Що залишиться від портів через рік, як гадаєте?
Я вже не кажу про ЮжМаш та інші підприємства Запоріжжя та Дніпра які добвуть балістикою
Додано: Нед 17 вер, 2023 16:34
Я тоже. Точнее не эффективных а немотивированных. Поому что если человек хочет то его с тремя классами образования обучить многому можно - а вот если не хочет, тогда ой. Вроде и способен на все, а нет - тут ручка не пишет, тут компьютер тормозит, тут с инструкцией по пользованью мышью не ознакомлен, и чуть что - больничный, у ребенка насморк, дедушка кащляет, короче любимая кошка рожает. И не дай Бог попросить остаться работу доделать - вот минутная стрелочка на пяти у все, перерабатывать "уставы не велят". После этого всего с трудом представляешь какой КПД будет у армии, состоящей из насильно отловленных людей. И при увеличении процента отловленных людей этот КПД будет понижаться еще...
Додано: Нед 17 вер, 2023 16:36
Вопрос не в мотивации.
Государство должно в первую очередь следовать законам.
Если оно под каждым подъездом будет само же их нарушать, кому оно тогда такое красивое нужно?
Именно поэтому, сначала законодательная база - потом действия.
Да, можно ввести свод правил "по закону военного времени",
но их нужно все равно принять и опубликовать. А не ловить по подворотням.
Думаете, мужикам из микроавтобусов этим нравится заниматься?
Да нихрена подобного. Они чудесно понимают, что если что не так пойдет, если не того заломают, то на них же и всех собак спустят. И это выбешивает их не меньше, чем тех, кого они пакуют.
Додано: Нед 17 вер, 2023 16:37
Xenon типа у нас есть выбор между миром и войной. Чем быстрее мы разрушим их инфраструктуру, тем быстрее этот выбор появиться. Руцкому патриоту насрать на жертвы среди его соотечественников, но когда начнутся перебои с транспортом, водой, э.э. топливом ВОЗМОЖНО тогда к власти появятся вопросы, всё ли так и должно быть.
Додано: Нед 17 вер, 2023 16:37
Вже було 8 років АТО, мухам не дійшло нічого
Муха, коли тобі введуть 2 см , ти будеш намагатись від них позбавитись, чи будеш казати «ну 2- це ж не 16 , хай буде, головне щоб далі не вводили, почекаю поки ворог помре і само випаде».
По той бік фронту такі самі. Навіть ще менш мотивовані. Бо бачать ставлення до себе населення захоплених територій.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 17 вер, 2023 16:41, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 17 вер, 2023 16:40
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