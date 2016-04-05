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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5084508550865087>
Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 16:26

  antey1969 написав:Кстати, очень разумная идея.
что это меняет, от того что вас запакуют законно, у вас добавится мотивации?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 16:30

  vitaliiangel написав:
  antey1969 написав:Кстати, очень разумная идея.
что это меняет, от того что вас запакуют законно, у вас добавится мотивации?

зато законно, комар носа не підточить, оскарженню не підлягає.
ресурс з цивільного в кредит, в дебет військового, баланс зійшовся, аудит і QM не заперечує
Востаннє редагувалось flyman в Нед 17 вер, 2023 16:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 16:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Небольшая демократическая страна, где все озабочены только своими правами и свободами человека в кровавой войне с не демократическим гораздо большим по населению и ресурсам врагом, не имеет шансов победить.
Идейные, готовые воевать за права и свободы, через какой то период времени закончатся. Те кто не хочет воевать за права и свободы уедут, сбегут или спрячутся. В результате враг получит свое на блюдечке. Наверное, путин на это и рассчитывает.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 16:33

  freeze написав:Небольшая демократическая страна, где все озабочены правами и свободами человека в кровавой войне с не демократическим гораздо большим по населению и ресурсам врагом, не имеет шансов победить.
Идейные, готовые воевать за права и свободы, через какой то период времени закончатся. Те кто не хочет воевать за права и свободы уедут, сбегут или спрячутся. В результате враг получит свое на блюдечке. Наверное, путин на это и рассчитывает.

Чому питання ставиться "перемога або смерть"?
Можна по іншому: "глуха оборона і чекаєм коли пропливе труп ворога рікою"
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 16:33

  vitaliiangel написав:я считаю известные из сми морские операции очень успешными. Надо продолжать делать то, что получается хорошо, и перестать делать то, что не получается.

Що залишиться від портів через рік, як гадаєте?

Росія завдала ударів по українським портам 118 разів після того, як вона вийшла з зернової угоди, - Reuters

Внаслідок цих атак близько третини портової інфраструктури було пошкоджено або знищено.



Я вже не кажу про ЮжМаш та інші підприємства Запоріжжя та Дніпра які добвуть балістикою
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 16:34

  vitaliiangel написав:я когда был региональным руководителем, неэффективных людей увольнял без сожаления.


Я тоже. Точнее не эффективных а немотивированных. Поому что если человек хочет то его с тремя классами образования обучить многому можно - а вот если не хочет, тогда ой. Вроде и способен на все, а нет - тут ручка не пишет, тут компьютер тормозит, тут с инструкцией по пользованью мышью не ознакомлен, и чуть что - больничный, у ребенка насморк, дедушка кащляет, короче любимая кошка рожает. И не дай Бог попросить остаться работу доделать - вот минутная стрелочка на пяти у все, перерабатывать "уставы не велят". После этого всего с трудом представляешь какой КПД будет у армии, состоящей из насильно отловленных людей. И при увеличении процента отловленных людей этот КПД будет понижаться еще...
katso
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 16:36

  vitaliiangel написав:
  antey1969 написав:Кстати, очень разумная идея.
что это меняет, от того что вас запакуют законно, у вас добавится мотивации?

Вопрос не в мотивации.
Государство должно в первую очередь следовать законам.
Если оно под каждым подъездом будет само же их нарушать, кому оно тогда такое красивое нужно?
Именно поэтому, сначала законодательная база - потом действия.
Да, можно ввести свод правил "по закону военного времени",
но их нужно все равно принять и опубликовать. А не ловить по подворотням.
Думаете, мужикам из микроавтобусов этим нравится заниматься?
Да нихрена подобного. Они чудесно понимают, что если что не так пойдет, если не того заломают, то на них же и всех собак спустят. И это выбешивает их не меньше, чем тех, кого они пакуют.
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 16:37

Xenon типа у нас есть выбор между миром и войной. Чем быстрее мы разрушим их инфраструктуру, тем быстрее этот выбор появиться. Руцкому патриоту насрать на жертвы среди его соотечественников, но когда начнутся перебои с транспортом, водой, э.э. топливом ВОЗМОЖНО тогда к власти появятся вопросы, всё ли так и должно быть.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 16:37

Вже було 8 років АТО, мухам не дійшло нічого

  flyman написав:
  freeze написав:Небольшая демократическая страна, где все озабочены правами и свободами человека в кровавой войне с не демократическим гораздо большим по населению и ресурсам врагом, не имеет шансов победить.
Идейные, готовые воевать за права и свободы, через какой то период времени закончатся. Те кто не хочет воевать за права и свободы уедут, сбегут или спрячутся. В результате враг получит свое на блюдечке. Наверное, путин на это и рассчитывает.

Чому питання ставиться "перемога або смерть"?
Можна по іншому: "глуха оборона і чекаєм коли пропливе труп ворога рікою"

Муха, коли тобі введуть 2 см , ти будеш намагатись від них позбавитись, чи будеш казати «ну 2- це ж не 16 , хай буде, головне щоб далі не вводили, почекаю поки ворог помре і само випаде». :lol:


После этого всего с трудом представляешь какой КПД будет у армии, состоящей из насильно отловленных людей. И при увеличении процента отловленных людей этот КПД будет понижаться еще...


По той бік фронту такі самі. Навіть ще менш мотивовані. Бо бачать ставлення до себе населення захоплених територій.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 17 вер, 2023 16:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 16:40

  katso написав:Поому что если человек хочет то его с тремя классами образования обучить многому можно - а вот если не хочет, тогда ой
кстати, по этой же причине не брал сильно опытных, потому что филонить они тоже умеют суперово. Лучше я спущусь с небес и лично чему-то научу. Корона не упадёт.
vitaliiangel
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