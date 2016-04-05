Додано: Нед 17 вер, 2023 16:36

vitaliiangel написав: antey1969 написав: Кстати, очень разумная идея. Кстати, очень разумная идея. что это меняет, от того что вас запакуют законно, у вас добавится мотивации? что это меняет, от того что вас запакуют законно, у вас добавится мотивации?

Вопрос не в мотивации.Государство должно в первую очередь следовать законам.Если оно под каждым подъездом будет само же их нарушать, кому оно тогда такое красивое нужно?Именно поэтому, сначала законодательная база - потом действия.Да, можно ввести свод правил "по закону военного времени",но их нужно все равно принять и опубликовать. А не ловить по подворотням.Думаете, мужикам из микроавтобусов этим нравится заниматься?Да нихрена подобного. Они чудесно понимают, что если что не так пойдет, если не того заломают, то на них же и всех собак спустят. И это выбешивает их не меньше, чем тех, кого они пакуют.