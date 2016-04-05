fox767676 написав:

Zebra написав: Возможно даже причиной войны является Кабаева. Дряхлый пристарелых старичек, ежедневно пускает на мясо сотни более молодых русских мужиков, тем самым создавая из себя образ вершителя судеб. Он думает, что будучи русским мясником, выглядит в глазах Кабаевой альфа-самцом. Не исключено, что сексуальной фантазией полукровки Кабаевой может быть жертвоприношение русских мужчин. Я не удивлюсь, если им в бункер доставляют молодых русских мобилизованных, которых они с Кабаевой вместе расчленяют. Путин может отрезать живым привязанным русским юношам половые органы перед Кабаевой. Это ее заводит. А значит русской нации может грозить физическое уничтожение. Кабаева может захотеть газовые камеры для русских мужчин. Ее может это заводить и Путин будет исполнять ее желания. Возможно даже причиной войны является Кабаева. Дряхлый пристарелых старичек, ежедневно пускает на мясо сотни более молодых русских мужиков, тем самым создавая из себя образ вершителя судеб. Он думает, что будучи русским мясником, выглядит в глазах Кабаевой альфа-самцом. Не исключено, что сексуальной фантазией полукровки Кабаевой может быть жертвоприношение русских мужчин. Я не удивлюсь, если им в бункер доставляют молодых русских мобилизованных, которых они с Кабаевой вместе расчленяют. Путин может отрезать живым привязанным русским юношам половые органы перед Кабаевой. Это ее заводит. А значит русской нации может грозить физическое уничтожение. Кабаева может захотеть газовые камеры для русских мужчин. Ее может это заводить и Путин будет исполнять ее желания.

Думаю недалеко от истины. Был такой эзотерический дневник в нулевых по сети гулял, и сейчас естт, но все главы с оккультными практиками руководства рф ,бесследно вырезаны.И если раньше маньяки во власти лезли в чернобожие из любопытства\тщесоавия, то современные для современных кремлевцев это просто актуализация хтонических архетипов предков из всякой югры. Возможно и венгры неожиданно 20 лет назад воспылали москвофилией в связи с этим, узнали братьев по генетическому разуму. Кадыров загибается в свои 47 тоже не спроста. русским надо срочно просыпаться м ставить на руководство каких-нибудь орловских мужичков, на худой конец полукровок типа Мишустина, ибо эта чудь-водь-калмыки-телеуты-ханты-манси со своими шаманами русским весь тычячелетний геноцид припомнят, потери будут пострашней чем при ленине-сталине