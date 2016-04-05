|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Нед 17 вер, 2023 16:42
flyman написав: freeze написав:
Небольшая демократическая страна, где все озабочены правами и свободами человека в кровавой войне с не демократическим гораздо большим по населению и ресурсам врагом, не имеет шансов победить.
Идейные, готовые воевать за права и свободы, через какой то период времени закончатся. Те кто не хочет воевать за права и свободы уедут, сбегут или спрячутся. В результате враг получит свое на блюдечке. Наверное, путин на это и рассчитывает.
Чому питання ставиться "перемога або смерть"?
Можна по іншому: "глуха оборона і чекаєм коли пропливе труп ворога рікою"
Это один из возможных стратегических вариантов. Но пока такой вариант категорически исключается президентом и его офисом. Да и судя по опросам и населением, немного на мой взгляд введённого в заблуждение мольфарами Будановым и другими блогерами, то обещающими лето в Крыму, то ещё что-то быстрое и приятное.
-
freeze
-
4
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 20251
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 4789 раз.
- Подякували: 7735 раз.
-
- Профіль
-
9
23
5
1
Додано: Нед 17 вер, 2023 16:42
Xenon написав: vitaliiangel написав:
я считаю известные из сми морские операции очень успешными. Надо продолжать делать то, что получается хорошо, и перестать делать то, что не получается.
Що залишиться від портів через рік, як гадаєте?
Росія завдала ударів по українським портам 118 разів після того, як вона вийшла з зернової угоди, - Reuters
Внаслідок цих атак близько третини портової інфраструктури було пошкоджено або знищено.
Я вже не кажу про ЮжМаш та інші підприємства Запоріжжя та Дніпра які добвуть балістикою
Не знаю за Запор, но чтоб снести ЮжМаш надо баллистика 20КТ зарядом
А лучше 50килотонным
Те попадания что были последнее время это был обстрел позиций артдивизиона из трёхлинеек
В прошлом году два раза попали качественно, даже крыша цеха и какое-то оборудование пострадало
То что летит по заводам и тэц имеет точность на уровне ФАУ-2 а не томагавкoв, которым Буш-папа долбил Саддама 35 лет назад
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 3483
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 261 раз.
- Подякували: 322 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 17 вер, 2023 16:53
freeze написав:
Небольшая демократическая страна, где все озабочены только своими правами и свободами человека в кровавой войне с не демократическим гораздо большим по населению и ресурсам врагом, не имеет шансов победить.
Идейные, готовые воевать за права и свободы, через какой то период времени закончатся. Те кто не хочет воевать за права и свободы уедут, сбегут или спрячутся. В результате враг получит свое на блюдечке. Наверное, путин на это и рассчитывает.
Лично путину терять нечего, он уже битая карта, не выездной, унизительный визит ким чен ына подают как венец путинской дипломатии. По факту рф унижена санкциями, аттаками, изоляцией и лично кимом. Может ли униженный человек быть сильным? Даже имея мускулы он морально сломлен. На практике это будет проявляться в больших и малых просчётах. Почитайте их военные паблики. Про победу там ни слова. Помните видео с Шойгу? они уже сломлены.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 19289
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2196 раз.
- Подякували: 3147 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 17 вер, 2023 17:15
fox767676 написав: Zebra написав:
Возможно даже причиной войны является Кабаева. Дряхлый пристарелых старичек, ежедневно пускает на мясо сотни более молодых русских мужиков, тем самым создавая из себя образ вершителя судеб. Он думает, что будучи русским мясником, выглядит в глазах Кабаевой альфа-самцом. Не исключено, что сексуальной фантазией полукровки Кабаевой может быть жертвоприношение русских мужчин. Я не удивлюсь, если им в бункер доставляют молодых русских мобилизованных, которых они с Кабаевой вместе расчленяют. Путин может отрезать живым привязанным русским юношам половые органы перед Кабаевой. Это ее заводит. А значит русской нации может грозить физическое уничтожение. Кабаева может захотеть газовые камеры для русских мужчин. Ее может это заводить и Путин будет исполнять ее желания.
Думаю недалеко от истины. Был такой эзотерический дневник в нулевых по сети гулял, и сейчас естт, но все главы с оккультными практиками руководства рф ,бесследно вырезаны.
И если раньше маньяки во власти лезли в чернобожие из любопытства\тщесоавия, то современные для современных кремлевцев это просто актуализация хтонических архетипов предков из всякой югры. Возможно и венгры неожиданно 20 лет назад воспылали москвофилией в связи с этим, узнали братьев по генетическому разуму. Кадыров загибается в свои 47 тоже не спроста. русским надо срочно просыпаться м ставить на руководство каких-нибудь орловских мужичков, на худой конец полукровок типа Мишустина, ибо эта чудь-водь-калмыки-телеуты-ханты-манси со своими шаманами русским весь тычячелетний геноцид припомнят, потери будут пострашней чем при ленине-сталине
Госпидя, какая каша в голове ...
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 8415
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 529 раз.
- Подякували: 1249 раз.
-
- Профіль
-
2
2
Додано: Нед 17 вер, 2023 17:18
antey1969 написав: Oberon написав:
От-от, у нас люди не безсмертні, і людей в рази менше Если же война затянется... Якась хрінь.
Арестович сегодня в очередной раз заявил на голубом глазу, что у нас потери 1:7 по отношению к русским.
Вот что доолжно произойти, чтобы Арестовича перестали слушать и перестали цитировать
Это же нарциссическое трепло ... ради себя любимого стрындит и неподавится
Как можно слушать человека, который открыто признавался, что он врал
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 8415
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 529 раз.
- Подякували: 1249 раз.
-
- Профіль
-
2
2
Додано: Нед 17 вер, 2023 17:34
Як думаєте, чому Зе-влада досі не вимагає і навіть не просить виконання закону про ленд-ліз, якщо знає, що допомоги не достатньо і це веде до затягування війни?
-
Schmit
-
-
- Повідомлень: 3800
- З нами з: 08.09.09
- Подякував: 79 раз.
- Подякували: 275 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 17 вер, 2023 17:43
pesikot написав:
Вот что доолжно произойти, чтобы Арестовича перестали слушать и перестали цитировать
Должен появиться кто-то еще кто посмеет говорить отличные от единого марафора вещи. Сейчас такие есть? Давайте примеры.
-
katso
-
-
- Повідомлень: 663
- З нами з: 16.05.12
- Подякував: 103 раз.
- Подякували: 218 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 17 вер, 2023 17:45
freeze написав:
Hotab написав:wild.tomcat , пакування без поліції однозначно незаконне. Тут без варіантів.
Ничто не мешает зелёному монобольшинству принять отдельный короткий закон, чтобы наделить военные патрули на период военного положения правом вручать повестки, а тех кто оказывает сопротивление доставлять для выяснения причин такого поведения на сборный пункт ТЦК.
Зачем из людей в форме делают клоунов каких-то ругающихся и бегающих за кем-то непонятно.
Вручить повестку, которая уже выписана на конкретного человека и выписать повестку по ходу - совершенно разные термины
Тем более, если зеленый моносброд примет такой закон, то это вызовет прямо пропорциональную реакцию
А воно нам треба ?
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 8415
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 529 раз.
- Подякували: 1249 раз.
-
- Профіль
-
2
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1489
|125502
|
|
|6076
|503582
|
|
|1
|8462
|
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka
|