Додано: Нед 17 вер, 2023 18:47

pesikot написав: katso написав: pesikot написав: Вот что доолжно произойти, чтобы Арестовича перестали слушать и перестали цитировать

Вот что доолжно произойти, чтобы Арестовича перестали слушать и перестали цитировать



Должен появиться кто-то еще кто посмеет говорить отличные от единого марафора вещи. Сейчас такие есть? Давайте примеры. Должен появиться кто-то еще кто посмеет говорить отличные от единого марафора вещи. Сейчас такие есть? Давайте примеры.

Падаждите, Арестович и был суть этого единого телемарафона. "2-3 дня", потом "2-3 недели".



С какого хрена вы решили, что если этот обиженный нарцисс говорит нечто иное, чем в телемарафоне, то он говорит правду ? Я просто удивляюсь с такого вашего инфантилизма



Он просто продолжает врать, но по-другому, чем в телемарафоне. Падаждите, Арестович и был суть этого единого телемарафона. "2-3 дня", потом "2-3 недели".С какого хрена вы решили, что если этот обиженный нарцисс говорит нечто иное, чем в телемарафоне, то он говорит правду ? Я просто удивляюсь с такого вашего инфантилизмаОн просто продолжает врать, но по-другому, чем в телемарафоне.

А где я писал что считаю что он говорит правду? Вы написали "что должно произойти чтоб его перестали слушать?" - я написал "должен появиться кто-то еще кто говорит хоть что-то отличное от марафона". Сейчас чтобы он ни говорил - его будут слущать хотя бы лишь потому что он хоть визуально похож на человека имеющего свое мнение (как минимум смог сказать что силовая мобилизация негодится) - а все остальные на его фоне, просто говорящие головы читающие офиаицальные сводки. Или может я не всех знаю -дайте пример кого слушать с более менее правдивой не подправленной оценкой.