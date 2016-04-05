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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 17 вер, 2023 18:18
Прораб написав: freeze написав:
Небольшая демократическая страна, где все озабочены только своими правами и свободами человека в кровавой войне с не демократическим гораздо большим по населению и ресурсам врагом, не имеет шансов победить.
Украинцам отказывают в лечении без военного билета: что говорит адвокат.
Подобное и многое другое, не нуждается в защите, тем более не стоит человеческой жизни.
Та, другая страна, выбранная во влажных фантазиях для эмиграции, тоже не будет защищаться новоиспеченными гражданами, украинскими ухылянтами. Причины обязательно найдутся.
Но пока что ухылянты убеждены, что та другая страна никогда не будет воевать)) . А если и будет, то воевать будут какие-то другие люди, которые рождены для войны. Но не вильнолюдь.
Востаннє редагувалось Hotab
в Нед 17 вер, 2023 18:21, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 17 вер, 2023 18:21
vitaliiangel написав: Hotab написав:
Як тоді країні себе захищати, коли добровольців майже нема?
эти методы работали в 1941-1945 когда у сталина были неограниченные ресурсы по мясу, которым в ряде случаев, и закидывали вермахт.
Сейчас таких ресурсов нет и попытка из маленького лимона выдавить литр сока к победе явно не приведёт. Помнишь я как-то сказал что ключ к победе - адекватная оценка собственных ресурсов. Ты еще тогда возмутился.
В этом видео я вижу неадекватную оценку полезности мужика, за которым бегает целых 4 военных. Какая с него будет польза? пусть лучше на военном заводе работает или налоги платит.
Ваши предложения?
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Додано: Нед 17 вер, 2023 18:24
Hotab написав:vitaliiangel
, я здесь не вижу нерационального использования ресурсов. Если бы там была полиция, и это по пункту 1, то я бы это назвал «неотвратимость наказания».
.........
Какие основания у полиции паковать на улице кого попало?
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Додано: Нед 17 вер, 2023 18:31
ЛАД написав: Hotab написав:vitaliiangel
, я здесь не вижу нерационального использования ресурсов. Если бы там была полиция, и это по пункту 1,
то я бы это назвал «неотвратимость наказания».
.........
Какие основания у полиции паковать на улице кого попало?
Вы не прочитали п.1
Там не о «кого попало».
«Кого попало» паковать я сегодня неоднократно назвал беззаконием.
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Hotab
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Додано: Нед 17 вер, 2023 18:38
❗️В главную кремлевскую больницу одна за другой заезжают дорогие машины либо с госномерами Чечни, либо с чеченцами в салоне. Об этом пишут росСМИ.
Кортеж формують?
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Додано: Нед 17 вер, 2023 18:45
antey1969 написав: antey1969 написав:flyman
Судя по всему, в Вашингтоне сейчас идут усиленные консультации
, что делать дальше. Там ведь отлично знают как реально обстоит дело и на фронтах, и в экономике, и с запасами, и с настроениями в обществе прежде всего.
А они буквально за этот год очень изменились. Это даже здесь на ветке сильно ощущается.
Честно говоря, эти решения меня уже мало интересуют
.
Все, что нужно, до вас доведут
в традиционном вечернем выступлении.
вот оно, главное
наконец проскочило
ЭТО тело сидит в Германии на социале благодаря тем кто в окопах и при этом ковыряясь в носу разгоняет зраду и поучает украинцев
грустно бл...
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Додано: Нед 17 вер, 2023 18:47
pesikot написав: katso написав: pesikot написав:
Вот что доолжно произойти, чтобы Арестовича перестали слушать и перестали цитировать
Должен появиться кто-то еще кто посмеет говорить отличные от единого марафора вещи. Сейчас такие есть? Давайте примеры.
Падаждите, Арестович и был суть этого единого телемарафона. "2-3 дня", потом "2-3 недели".
С какого хрена вы решили, что если этот обиженный нарцисс говорит нечто иное, чем в телемарафоне, то он говорит правду ? Я просто удивляюсь с такого вашего инфантилизма
Он просто продолжает врать, но по-другому, чем в телемарафоне.
А где я писал что считаю что он говорит правду? Вы написали "что должно произойти чтоб его перестали слушать?" - я написал "должен появиться кто-то еще кто говорит хоть что-то отличное от марафона". Сейчас чтобы он ни говорил - его будут слущать хотя бы лишь потому что он хоть визуально похож на человека имеющего свое мнение (как минимум смог сказать что силовая мобилизация негодится) - а все остальные на его фоне, просто говорящие головы читающие офиаицальные сводки. Или может я не всех знаю -дайте пример кого слушать с более менее правдивой не подправленной оценкой.
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katso
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Додано: Нед 17 вер, 2023 18:51
katso написав:А где я писал что считаю что он говорит правду
? Вы написали "что должно произойти чтоб его перестали слушать?" - я написал "должен появиться кто-то еще кто говорит хоть что-то отличное от марафона". Сейчас чтобы он ни говорил - его будут слущать хотя бы лишь потому что он хоть визуально похож на человека имеющего свое мнение (как минимум смог сказать что силовая мобилизация негодится) - а все остальные на его фоне, просто говорящие головы читающие офиаицальные сводки. Или может я не всех знаю -дайте пример кого слушать с более менее правдивой не подправленной оценкой.
То есть, слушаете, зная, что он врёт, но слушаете ...
И цитируете его на этом форуме
Какой другой пример ? Портников
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Додано: Нед 17 вер, 2023 18:55
katso написав:
-дайте пример кого слушать с более менее правдивой не подправленной оценкой.
The Washington Post: Минобороны Великобритании: The Financial Times: The Sunday Times: Reuters: The Wall Street Journal: The Guardian: Spiegel: The Telegraph: Bloomberg: The Economist: Associated Press: The Times: The New York Times: CNN: Axios: Sky News:
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Додано: Нед 17 вер, 2023 18:57
fler написав:
❗️В главную кремлевскую больницу одна за другой заезжают дорогие машины либо с госномерами Чечни, либо с чеченцами в салоне. Об этом пишут росСМИ.
Кортеж формують?
як там кажуть "ну, дон, ну давай"
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