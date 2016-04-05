katso написав:

А где я писал что считаю что он говорит правду? Вы написали "что должно произойти чтоб его перестали слушать?" - я написал "должен появиться кто-то еще кто говорит хоть что-то отличное от марафона". Сейчас чтобы он ни говорил - его будут слущать хотя бы лишь потому что он хоть визуально похож на человека имеющего свое мнение (как минимум смог сказать что силовая мобилизация негодится) - а все остальные на его фоне, просто говорящие головы читающие офиаицальные сводки. Или может я не всех знаю -дайте пример кого слушать с более менее правдивой не подправленной оценкой.