katso написав: А где я писал что считаю что он говорит правду? Вы написали "что должно произойти чтоб его перестали слушать?" - я написал "должен появиться кто-то еще кто говорит хоть что-то отличное от марафона". Сейчас чтобы он ни говорил - его будут слущать хотя бы лишь потому что он хоть визуально похож на человека имеющего свое мнение (как минимум смог сказать что силовая мобилизация негодится) - а все остальные на его фоне, просто говорящие головы читающие офиаицальные сводки. Или может я не всех знаю -дайте пример кого слушать с более менее правдивой не подправленной оценкой.
katso написав: А где я писал что считаю что он говорит правду? Вы написали "что должно произойти чтоб его перестали слушать?" - я написал "должен появиться кто-то еще кто говорит хоть что-то отличное от марафона". Сейчас чтобы он ни говорил - его будут слущать хотя бы лишь потому что он хоть визуально похож на человека имеющего свое мнение (как минимум смог сказать что силовая мобилизация негодится) - а все остальные на его фоне, просто говорящие головы читающие офиаицальные сводки. Или может я не всех знаю -дайте пример кого слушать с более менее правдивой не подправленной оценкой.
Соскін, Балашов, Чаплига ...
Броварське телебачення Славка для оперативного аналізу. Балашов для загальної філософії. Соскін для алармізму. чаплига маст дай
fler написав:❗️В главную кремлевскую больницу одна за другой заезжают дорогие машины либо с госномерами Чечни, либо с чеченцами в салоне. Об этом пишут росСМИ. Кортеж формують?
як там кажуть "ну, дон, ну давай"
дався вам всім той .ан.дон. чи ви сподіваєтеся що після того як він склеїть ласти, на кавказі почнеться хоч якийсь двіж?
підтвердження що тонкий мир то не хухри-мухри. Він швидко згорів саме за півтора роки війни, мабуть дуже обурив не останніх праведних людей. Алах від нього відвернувся давно, тому зараз він став беззахистним перед впливом тонких матерій