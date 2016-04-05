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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5086508750885089
Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 19:00

  katso написав:...
Или может я не всех знаю -дайте пример кого слушать с более менее правдивой не подправленной оценкой.

starshinazapasa, zloy_odessit

але судячи з повідомлень, вам не зайде, бо Рашу там дуже не люблять.
рожевих поні теж :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 19:08

  katso написав:
А где я писал что считаю что он говорит правду? Вы написали "что должно произойти чтоб его перестали слушать?" - я написал "должен появиться кто-то еще кто говорит хоть что-то отличное от марафона". Сейчас чтобы он ни говорил - его будут слущать хотя бы лишь потому что он хоть визуально похож на человека имеющего свое мнение (как минимум смог сказать что силовая мобилизация негодится) - а все остальные на его фоне, просто говорящие головы читающие офиаицальные сводки. Или может я не всех знаю -дайте пример кого слушать с более менее правдивой не подправленной оценкой.

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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 19:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Похищенный россиянами мэр Херсона официально признан пленным
Международный комитет Красного Креста признал городского голову Херсона Игоря Колыхаева пленным. Об этом заявил его сын Святослав в комментарии "Суспільному".
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 20:34

  Shaman написав:
  fler написав:❗️В главную кремлевскую больницу одна за другой заезжают дорогие машины либо с госномерами Чечни, либо с чеченцами в салоне. Об этом пишут росСМИ.
Кортеж формують?

як там кажуть "ну, дон, ну давай" :D


дався вам всім той .ан.дон. чи ви сподіваєтеся що після того як він склеїть ласти, на кавказі почнеться хоч якийсь двіж?
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 20:47

  flyman написав:
  katso написав:
А где я писал что считаю что он говорит правду? Вы написали "что должно произойти чтоб его перестали слушать?" - я написал "должен появиться кто-то еще кто говорит хоть что-то отличное от марафона". Сейчас чтобы он ни говорил - его будут слущать хотя бы лишь потому что он хоть визуально похож на человека имеющего свое мнение (как минимум смог сказать что силовая мобилизация негодится) - а все остальные на его фоне, просто говорящие головы читающие офиаицальные сводки. Или может я не всех знаю -дайте пример кого слушать с более менее правдивой не подправленной оценкой.

Соскін, Балашов, Чаплига ...

Броварське телебачення Славка для оперативного аналізу. Балашов для загальної філософії. Соскін для алармізму. чаплига маст дай
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 20:53

  wild.tomcat написав:
  Shaman написав:
  fler написав:❗️В главную кремлевскую больницу одна за другой заезжают дорогие машины либо с госномерами Чечни, либо с чеченцами в салоне. Об этом пишут росСМИ.
Кортеж формують?

як там кажуть "ну, дон, ну давай" :D


дався вам всім той .ан.дон. чи ви сподіваєтеся що після того як він склеїть ласти, на кавказі почнеться хоч якийсь двіж?

підтвердження що тонкий мир то не хухри-мухри. Він швидко згорів саме за півтора роки війни, мабуть дуже обурив не останніх праведних людей. Алах від нього відвернувся давно, тому зараз він став беззахистним перед впливом тонких матерій
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 21:00

  wild.tomcat написав:
  Shaman написав:
  fler написав:❗️В главную кремлевскую больницу одна за другой заезжают дорогие машины либо с госномерами Чечни, либо с чеченцами в салоне. Об этом пишут росСМИ.
Кортеж формують?

як там кажуть "ну, дон, ну давай" :D


дався вам всім той .ан.дон. чи ви сподіваєтеся що після того як він склеїть ласти, на кавказі почнеться хоч якийсь двіж?

По-перше, вже склеїв.
По-друге, на його місце претендують п'ятеро. Це гарантований двіж.
По-третє, чим більше проблем у москалів, тим легше нам.
Отже, дістаємо попкорн. Буде цікаво.
fler
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 21:02

Ну що там дон-дон?
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 21:02

  wild.tomcat написав:
  Shaman написав:
  fler написав:❗️В главную кремлевскую больницу одна за другой заезжают дорогие машины либо с госномерами Чечни, либо с чеченцами в салоне. Об этом пишут росСМИ.
Кортеж формують?

як там кажуть "ну, дон, ну давай" :D

дався вам всім той .ан.дон. чи ви сподіваєтеся що після того як він склеїть ласти, на кавказі почнеться хоч якийсь двіж?

коли помирають диктатори, движ завжди починається. а оскільки вся конструкція дуже крихка, будь що може стати останньою соломинкою
Shaman
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  #<1 ... 5086508750885089
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