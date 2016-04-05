freeze написав:Небольшая демократическая страна, где все озабочены только своими правами и свободами человека в кровавой войне с не демократическим гораздо большим по населению и ресурсам врагом, не имеет шансов победить. Идейные, готовые воевать за права и свободы, через какой то период времени закончатся. Те кто не хочет воевать за права и свободы уедут, сбегут или спрячутся. В результате враг получит свое на блюдечке. Наверное, путин на это и рассчитывает.
Путин выполняет желания своей узбецкой БДСМ-госпожи Кабаевой по сокращению поголовья русачков. Даже, если предположить что ежедневно погибает 200 русачков, это примерно все мужское население какой нить поволжской деревни. 600 дней войны и уничтожен эквивалент всего мужского деревенского населения одного субъекта педерации.
Фактически и так стремительно сокращающиеся русское население по демографическим причинам, получает дополнительный фактор сокращения. Русские земли освобождаются для переднеазиатов и тюрков. Кабаева играет тут ключевую роль.
Тюрки то ще нічого, в більшості аврамічна релігія, притримуються прниципів ноахізма. Сильно знущатися з русачків не будуть. Ось вісь зла Югра-Урал-Алтай-Тібет-Пекін, для неї русачки то є паливо в топку їх чорнобожних культів, які вимагають багатомільйоних жертвоприношень
freeze написав:Небольшая демократическая страна, где все озабочены только своими правами и свободами человека в кровавой войне с не демократическим гораздо большим по населению и ресурсам врагом, не имеет шансов победить. Идейные, готовые воевать за права и свободы, через какой то период времени закончатся. Те кто не хочет воевать за права и свободы уедут, сбегут или спрячутся. В результате враг получит свое на блюдечке. Наверное, путин на это и рассчитывает.
Путин выполняет желания своей узбецкой БДСМ-госпожи Кабаевой по сокращению поголовья русачков. Даже, если предположить что ежедневно погибает 200 русачков, это примерно все мужское население какой нить поволжской деревни. 600 дней войны и уничтожен эквивалент всего мужского деревенского населения одного субъекта педерации.
Фактически и так стремительно сокращающиеся русское население по демографическим причинам, получает дополнительный фактор сокращения. Русские земли освобождаются для переднеазиатов и тюрков. Кабаева играет тут ключевую роль.
В Снегиревке, всем известной здесь на форуме благодаря долгому сидению у ее окрестностей Долярчика, меня поразило, что много домов там было исписано надписями Да здравствует Адыгея или Бурятия. Ни одной надписи про мацкву или челябинск
Востаннє редагувалось freeze в Нед 17 вер, 2023 21:54, всього редагувалось 2 разів.
Zebra написав:Фактически и так стремительно сокращающиеся русское население по демографическим причинам, получает дополнительный фактор сокращения. Русские земли освобождаются для переднеазиатов и тюрков. Кабаева играет тут ключевую роль.
Zebra, українцям #какаяразница? Чому ви так цим переймаєтесь?