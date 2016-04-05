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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 50885089509050915092>
Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 21:26

  fox767676 написав:Нічого в чічні не буде навіть за смерті дондона. То вже не той нарід, геть неправедний та безблагодатний

Так, гроші зробили свою справу. Але чеченці плодяться в 5 разів краще, ніж русачки. За 2 покоління чеченців стане в 25 разів більше.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 21:26

  fox767676 написав:Нічого в чічні не буде навіть за смерті дондона. То вже не той нарід, геть неправедний та безблагодатний

Чеченцы держали Москву, дань собирали на кубиках. Нам Ичкерия и не интересна )
stm
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то русачки може повстануть проти новиз чич-баскаків, типа ярлик нелегимний
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 21:41

  freeze написав:Небольшая демократическая страна, где все озабочены только своими правами и свободами человека в кровавой войне с не демократическим гораздо большим по населению и ресурсам врагом, не имеет шансов победить.
Идейные, готовые воевать за права и свободы, через какой то период времени закончатся. Те кто не хочет воевать за права и свободы уедут, сбегут или спрячутся. В результате враг получит свое на блюдечке. Наверное, путин на это и рассчитывает.


Путин выполняет желания своей узбецкой БДСМ-госпожи Кабаевой по сокращению поголовья русачков. Даже, если предположить что ежедневно погибает 200 русачков, это примерно все мужское население какой нить поволжской деревни. 600 дней войны и уничтожен эквивалент всего мужского деревенского населения одного субъекта педерации.

Фактически и так стремительно сокращающиеся русское население по демографическим причинам, получает дополнительный фактор сокращения. Русские земли освобождаются для переднеазиатов и тюрков. Кабаева играет тут ключевую роль.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 21:44

Zebra , бурятики с чеченами и прочими дагестанцами уже не гибнут? Только «русачки»?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 21:47

  Hotab написав:Zebra , бурятики с чеченами и прочими дагестанцами уже не гибнут? Только «русачки»?


По данным телеграмм-канала Горюшко гибнут в основном русачки.

Ненасытная царица Кабаева питается душами русских Ванюшек. Умиляет как русские свиноматки смирились с жертвоприношением своих русских сыночков.

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Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 21:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Тюрки то ще нічого, в більшості аврамічна релігія, притримуються прниципів ноахізма.
Сильно знущатися з русачків не будуть. Ось вісь зла Югра-Урал-Алтай-Тібет-Пекін, для неї русачки то є паливо в топку їх чорнобожних культів, які вимагають багатомільйоних жертвоприношень
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 21:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Zebra написав:
  freeze написав:Небольшая демократическая страна, где все озабочены только своими правами и свободами человека в кровавой войне с не демократическим гораздо большим по населению и ресурсам врагом, не имеет шансов победить.
Идейные, готовые воевать за права и свободы, через какой то период времени закончатся. Те кто не хочет воевать за права и свободы уедут, сбегут или спрячутся. В результате враг получит свое на блюдечке. Наверное, путин на это и рассчитывает.


Путин выполняет желания своей узбецкой БДСМ-госпожи Кабаевой по сокращению поголовья русачков. Даже, если предположить что ежедневно погибает 200 русачков, это примерно все мужское население какой нить поволжской деревни. 600 дней войны и уничтожен эквивалент всего мужского деревенского населения одного субъекта педерации.

Фактически и так стремительно сокращающиеся русское население по демографическим причинам, получает дополнительный фактор сокращения. Русские земли освобождаются для переднеазиатов и тюрков. Кабаева играет тут ключевую роль.


В Снегиревке, всем известной здесь на форуме благодаря долгому сидению у ее окрестностей Долярчика, меня поразило, что много домов там было исписано надписями Да здравствует Адыгея или Бурятия. Ни одной надписи про мацкву или челябинск
Востаннє редагувалось freeze в Нед 17 вер, 2023 21:54, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 21:53

  Zebra написав:Фактически и так стремительно сокращающиеся русское население по демографическим причинам, получает дополнительный фактор сокращения. Русские земли освобождаются для переднеазиатов и тюрков. Кабаева играет тут ключевую роль.

Zebra, українцям #какаяразница? Чому ви так цим переймаєтесь?
fler
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 21:56

  Zebra написав:
  Hotab написав:Zebra , бурятики с чеченами и прочими дагестанцами уже не гибнут? Только «русачки»?


По данным телеграмм-канала Горюшко гибнут в основном русачки.

Ненасытная царица Кабаева питается душами русских Ванюшек. Умиляет как русские свиноматки смирились с жертвоприношением своих русских сыночков.

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80+% із грецькими іменами, Ванюшки (єврейського походження ім"я) 9і зверху
Востаннє редагувалось flyman в Нед 17 вер, 2023 21:59, всього редагувалось 2 разів.
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