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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5089509050915092>
Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 21:57

flyman , ти на 4-му місці, грек ти наш))
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 22:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  freeze написав:олярчика, меня поразило, что много домов там было исписано надписями Да здравствует Адыгея или Бурятия. Ни одной надписи про мацкву или челябинск
то буряти та адигеї змушували русачків писати
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 22:04

  fler написав:
  Zebra написав:Фактически и так стремительно сокращающиеся русское население по демографическим причинам, получает дополнительный фактор сокращения. Русские земли освобождаются для переднеазиатов и тюрков. Кабаева играет тут ключевую роль.

Zebra, українцям #какаяразница? Чому ви так цим переймаєтесь?

Люблю статистику. И считаю что в будущем русских ждёт гражданская война и геноцид остатков русаков. Ну це уже було - в усіх імперіях. Римська, грецька, візантійська, египетська... усюди сраних імперців перерізали, жінок згвалтували, а дітей виростили рабами.


Мені запам'яталася розповідь египетського гіда по дорозі в Каїр - він хвалився, що араби знищили усе чоловіче населення египту і згвалтували усіх жінок, і тепер вони усі потомки древніх арабів і египтянок.

Те саме чекає рузкіх.

Те саме було у Візантії - візантійців тюрки різали і гвалтувати жінок в константинополі.

Тобто стрімке збільшення мусульманського населення російської передарації вилльється в геноцид русачков.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 22:08

  Zebra написав:
  fler написав:
  Zebra написав:Фактически и так стремительно сокращающиеся русское население по демографическим причинам, получает дополнительный фактор сокращения. Русские земли освобождаются для переднеазиатов и тюрков. Кабаева играет тут ключевую роль.

Zebra, українцям #какаяразница? Чому ви так цим переймаєтесь?

Люблю статистику. И считаю что в будущем русских ждёт гражданская война и геноцид остатков русаков. Ну це уже було - в усіх імперіях. Римська, грецька, візантійська, египетська... усюди сраних імперців перерізали, жінок згвалтували, а дітей виростили рабами.


Мені запам'яталася розповідь египетського гіда по дорозі в Каїр - він хвалився, що араби знищили усе чоловіче населення египту і згвалтували усіх жінок, і тепер вони усі потомки древніх арабів і египтянок.

Те саме чекає рузкіх.

Те саме було у Візантії - візантійців тюрки різали і гвалтувати жінок в константинополі.

Тобто стрімке збільшення мусульманського населення російської передарації вилльється в геноцид русачков.

і потім вони зупиняться, бо священний кордон імперії за яким бойові зебри
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 22:10

дуже шкода. могли б жити, напівукраїнці Хрущов, Брєжнєв дали їм пожити трохи.
Ні, їм потрібні якісь горці прибабахнуті чи мокша-чекісти сатанинські
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 22:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

А я думала что моя подруга у бабки яйцами болезни выкатывает и это странно... а тут читаю теории заговора тюркских шаманов от взрослых и вроде образованных мужиков и ржу... )))
Земля плоская и нас обманывают? )))
stm
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 22:10

  Zebra написав:Тобто стрімке збільшення мусульманського населення російської передарації вилльється в геноцид русачков.

Тобто мапа Буданова, де кацапія поділена на частини, такі актуальна? :wink:
Там, до речі, Ічкерія є..
https://www.slovoidilo.ua/2022/11/01/in ... y-ukrayiny
fler
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 22:21

  stm написав:А я думала что моя подруга у бабки яйцами болезни выкатывает и это странно... а тут читаю теории заговора тюркских шаманов от взрослых и вроде образованных мужиков и ржу... )))
Земля плоская и нас обманывают? )))


а це не ви буданова тут постили ? І після цього шаманами дорікати ? А ви знаєте що в нього є власне аненербе ?
І шаман тут є один - тоталітарне мислення, фанатизм, вимоги до жертовності інших. Побачите, все буже як я кажу - Кадиров сдохне, але нічого там не буде. Аде як сдохне, треба виходити на інший рівень - мобілзувати всю битву екстрасенсів разом з підписниками, і щоб порчу на московське політбюро цілодобове наводили.
Щось то воно буде. Як каже Славко Броварський - якщо кожен день в унітаз зливати склянку води, то щось у цьому світі змінится. Головне бути послідовним.
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 22:26

  fox767676 написав:
  stm написав:А я думала что моя подруга у бабки яйцами болезни выкатывает и это странно... а тут читаю теории заговора тюркских шаманов от взрослых и вроде образованных мужиков и ржу... )))
Земля плоская и нас обманывают? )))


а це не ви буданова тут постили ? І після цього шаманами дорікати ? А ви знаєте що в нього є власне аненербе ?
І шаман тут є один - тоталітарне мислення, фанатизм, вимоги до жертовності інших. Побачите, все буже як я кажу - Кадиров сдохне, але нічого там не буде. Аде як сдохне, треба виходити на інший рівень - мобілзувати всю битву екстрасенсів разом з підписниками, і щоб порчу на московське політбюро цілодобове наводили.
Щось то воно буде. Як каже Славко Броварський - якщо кожен день в унітаз зливати склянку води, то щось у цьому світі змінится. Головне бути послідовним.

Не я, но Буданов меня не раздражает. Я бы даже сказала, что у него учатся остальные: "война до 2032 года", "ещё 5 лет РФ будет воевать, а мы будем поддерживать".
По поводу шаманов, пуйло Хренов зошник, бункер там где чистый воздух, рыба и холодная вода (в союзе учили: закаляться - водой холодной обливаться). А в Москва реке под 3 кольцами МКАДа какой нафик зошник. У меня подружка шутит окунаясь в Днепр в Киеве: "мне можно, у меня знакомый - хороший врач-винеролог" )))
В 2006 его весь мир носил на руках и он шёл в ЕС, а в 2007 всё кардинально поменялось и вот вопрос кто ему правду сказал что он карлик и полный ноль. Там тупо треш каждый год пошёл по наростающей. И медведь с голым торсом и Кабаева на 20 лет младше не просто появились.
Востаннє редагувалось stm в Нед 17 вер, 2023 22:34, всього редагувалось 1 раз.
stm
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 22:27

  katso написав:
  pesikot написав:Вот что доолжно произойти, чтобы Арестовича перестали слушать и перестали цитировать


Должен появиться кто-то еще кто посмеет говорить отличные от единого марафора вещи. Сейчас такие есть? Давайте примеры.

Я б дав приклади якщо б дивився марафон :) але востаннє я його дивився півтора роки тому у Сєвєродонецьку...
Який сенс?..
sergey_sryvkin
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