Zebra написав:Фактически и так стремительно сокращающиеся русское население по демографическим причинам, получает дополнительный фактор сокращения. Русские земли освобождаются для переднеазиатов и тюрков. Кабаева играет тут ключевую роль.
Zebra, українцям #какаяразница? Чому ви так цим переймаєтесь?
Люблю статистику. И считаю что в будущем русских ждёт гражданская война и геноцид остатков русаков. Ну це уже було - в усіх імперіях. Римська, грецька, візантійська, египетська... усюди сраних імперців перерізали, жінок згвалтували, а дітей виростили рабами.
Мені запам'яталася розповідь египетського гіда по дорозі в Каїр - він хвалився, що араби знищили усе чоловіче населення египту і згвалтували усіх жінок, і тепер вони усі потомки древніх арабів і египтянок.
Те саме чекає рузкіх.
Те саме було у Візантії - візантійців тюрки різали і гвалтувати жінок в константинополі.
Тобто стрімке збільшення мусульманського населення російської передарації вилльється в геноцид русачков.
Zebra написав:Фактически и так стремительно сокращающиеся русское население по демографическим причинам, получает дополнительный фактор сокращения. Русские земли освобождаются для переднеазиатов и тюрков. Кабаева играет тут ключевую роль.
Zebra, українцям #какаяразница? Чому ви так цим переймаєтесь?
Люблю статистику. И считаю что в будущем русских ждёт гражданская война и геноцид остатков русаков. Ну це уже було - в усіх імперіях. Римська, грецька, візантійська, египетська... усюди сраних імперців перерізали, жінок згвалтували, а дітей виростили рабами.
Мені запам'яталася розповідь египетського гіда по дорозі в Каїр - він хвалився, що араби знищили усе чоловіче населення египту і згвалтували усіх жінок, і тепер вони усі потомки древніх арабів і египтянок.
Те саме чекає рузкіх.
Те саме було у Візантії - візантійців тюрки різали і гвалтувати жінок в константинополі.
Тобто стрімке збільшення мусульманського населення російської передарації вилльється в геноцид русачков.
і потім вони зупиняться, бо священний кордон імперії за яким бойові зебри
А я думала что моя подруга у бабки яйцами болезни выкатывает и это странно... а тут читаю теории заговора тюркских шаманов от взрослых и вроде образованных мужиков и ржу... ))) Земля плоская и нас обманывают? )))
stm написав:А я думала что моя подруга у бабки яйцами болезни выкатывает и это странно... а тут читаю теории заговора тюркских шаманов от взрослых и вроде образованных мужиков и ржу... ))) Земля плоская и нас обманывают? )))
а це не ви буданова тут постили ? І після цього шаманами дорікати ? А ви знаєте що в нього є власне аненербе ? І шаман тут є один - тоталітарне мислення, фанатизм, вимоги до жертовності інших. Побачите, все буже як я кажу - Кадиров сдохне, але нічого там не буде. Аде як сдохне, треба виходити на інший рівень - мобілзувати всю битву екстрасенсів разом з підписниками, і щоб порчу на московське політбюро цілодобове наводили. Щось то воно буде. Як каже Славко Броварський - якщо кожен день в унітаз зливати склянку води, то щось у цьому світі змінится. Головне бути послідовним.
stm написав:А я думала что моя подруга у бабки яйцами болезни выкатывает и это странно... а тут читаю теории заговора тюркских шаманов от взрослых и вроде образованных мужиков и ржу... ))) Земля плоская и нас обманывают? )))
а це не ви буданова тут постили ? І після цього шаманами дорікати ? А ви знаєте що в нього є власне аненербе ? І шаман тут є один - тоталітарне мислення, фанатизм, вимоги до жертовності інших. Побачите, все буже як я кажу - Кадиров сдохне, але нічого там не буде. Аде як сдохне, треба виходити на інший рівень - мобілзувати всю битву екстрасенсів разом з підписниками, і щоб порчу на московське політбюро цілодобове наводили. Щось то воно буде. Як каже Славко Броварський - якщо кожен день в унітаз зливати склянку води, то щось у цьому світі змінится. Головне бути послідовним.
Не я, но Буданов меня не раздражает. Я бы даже сказала, что у него учатся остальные: "война до 2032 года", "ещё 5 лет РФ будет воевать, а мы будем поддерживать". По поводу шаманов, пуйло Хренов зошник, бункер там где чистый воздух, рыба и холодная вода (в союзе учили: закаляться - водой холодной обливаться). А в Москва реке под 3 кольцами МКАДа какой нафик зошник. У меня подружка шутит окунаясь в Днепр в Киеве: "мне можно, у меня знакомый - хороший врач-винеролог" ))) В 2006 его весь мир носил на руках и он шёл в ЕС, а в 2007 всё кардинально поменялось и вот вопрос кто ему правду сказал что он карлик и полный ноль. Там тупо треш каждый год пошёл по наростающей. И медведь с голым торсом и Кабаева на 20 лет младше не просто появились.
Востаннє редагувалось stm в Нед 17 вер, 2023 22:34, всього редагувалось 1 раз.