stm написав:А я думала что моя подруга у бабки яйцами болезни выкатывает и это странно... а тут читаю теории заговора тюркских шаманов от взрослых и вроде образованных мужиков и ржу... ))) Земля плоская и нас обманывают? )))
а це не ви буданова тут постили ? І після цього шаманами дорікати ? А ви знаєте що в нього є власне аненербе ? І шаман тут є один - тоталітарне мислення, фанатизм, вимоги до жертовності інших. Побачите, все буже як я кажу - Кадиров сдохне, але нічого там не буде. Аде як сдохне, треба виходити на інший рівень - мобілзувати всю битву екстрасенсів разом з підписниками, і щоб порчу на московське політбюро цілодобове наводили. Щось то воно буде. Як каже Славко Броварський - якщо кожен день в унітаз зливати склянку води, то щось у цьому світі змінится. Головне бути послідовним.
Не я, но Буданов меня не раздражает. Я бы даже сказала, что у него учатся остальные: "война до 2032 года", "ещё 5 лет РФ будет воевать, а мы будем поддерживать".
Буданов - голова, але я б з ним у розвідку не піщов
У тих хто народжує багато дітей не так багато виходить багатства у цих дітей. Тобто рускіє зараз знаходяться у стані накопичення - багатіють, обрастають житлом, квартирами, домами маєтками, але все це будується не для них, а для мусульман. Подорослішалі мусульманські діти будуть виганяти пристарілих русачків з їх квартир, домів і хоромів. Буде десять мільйонів біженців на нашому кордоні. Вже зараз мають готуватися фільтраційні табори в яких будуть відбиратися усі гроші і все що ці срані біженці з собою принесуть, роздягати до трусів і кулеметними чергами гнати цей скот у зворотньому напрямку.