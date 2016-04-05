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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5089509050915092
Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 22:28

  stm написав:
  fox767676 написав:
  stm написав:А я думала что моя подруга у бабки яйцами болезни выкатывает и это странно... а тут читаю теории заговора тюркских шаманов от взрослых и вроде образованных мужиков и ржу... )))
Земля плоская и нас обманывают? )))


а це не ви буданова тут постили ? І після цього шаманами дорікати ? А ви знаєте що в нього є власне аненербе ?
І шаман тут є один - тоталітарне мислення, фанатизм, вимоги до жертовності інших. Побачите, все буже як я кажу - Кадиров сдохне, але нічого там не буде. Аде як сдохне, треба виходити на інший рівень - мобілзувати всю битву екстрасенсів разом з підписниками, і щоб порчу на московське політбюро цілодобове наводили.
Щось то воно буде. Як каже Славко Броварський - якщо кожен день в унітаз зливати склянку води, то щось у цьому світі змінится. Головне бути послідовним.

Не я, но Буданов меня не раздражает. Я бы даже сказала, что у него учатся остальные: "война до 2032 года", "ещё 5 лет РФ будет воевать, а мы будем поддерживать".

Буданов - голова, але я б з ним у розвідку не піщов
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 22:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Schmit написав:
Як думаєте, чому Зе-влада досі не вимагає і навіть не просить виконання закону про ленд-ліз, якщо знає, що допомоги не достатньо і це веде до затягування війни?
Так закон уже вроде срок действия истекает в этом месяце. Всё.
А я так радовался, наивный
beee
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 22:32

  fler написав:
  Zebra написав:Тобто стрімке збільшення мусульманського населення російської передарації вилльється в геноцид русачков.

Тобто мапа Буданова, де кацапія поділена на частини, такі актуальна? :wink:
Там, до речі, Ічкерія є..
https://www.slovoidilo.ua/2022/11/01/in ... y-ukrayiny

У тих хто народжує багато дітей не так багато виходить багатства у цих дітей. Тобто рускіє зараз знаходяться у стані накопичення - багатіють, обрастають житлом, квартирами, домами маєтками, але все це будується не для них, а для мусульман. Подорослішалі мусульманські діти будуть виганяти пристарілих русачків з їх квартир, домів і хоромів. Буде десять мільйонів біженців на нашому кордоні. Вже зараз мають готуватися фільтраційні табори в яких будуть відбиратися усі гроші і все що ці срані біженці з собою принесуть, роздягати до трусів і кулеметними чергами гнати цей скот у зворотньому напрямку.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 22:36

Да пипец. Сколько ажиотажа не было - "там выходные, на след неделе не успеют проголосовать", "Байден на Филлипинах, послали самолет с документом на подпись в догонку". Шоу, цирк
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 22:39

  fox767676 написав:Буданов - голова, але я б з ним у розвідку не піщов

Простите за шутку, но в действующих разведчиках нет инвалидов )))
stm
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 22:47

  stm написав:
  fox767676 написав:Буданов - голова, але я б з ним у розвідку не піщов

Простите за шутку, но в действующих разведчиках нет инвалидов )))


Это смотря какая разведка. Скажут для легенды надо - то и ногу отрежут
fox767676
 
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