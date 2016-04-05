Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 17 вер, 2023 23:28
stm написав: fox767676 написав:
Если бюджет порезали , и вместо опального олигарха в Цюрихе, вот такое вот
Т.е. разведывательный потенциал свой и бюджет, который Вам выделит Буданов, ещё и ногу отрежет, понимаете верно, поэтому и не пойдёте, а то я вначале и не поняла просто в чём дело)))
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fox767676
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Додано: Нед 17 вер, 2023 23:33
fox767676 написав:
Нічого в чічні не буде навіть за смерті дондона. То вже не той нарід, геть неправедний та безблагодатний. Якщо вони не повстали проти богомерзького кадирки, то проти когось іншого точно не повстануть
В Ічкерію доведеться вводити війська та посилювати ФСБ бо ослойоб таки чечню за бабло тримав в якомусь руслі з російським прапором. Так що слабкість дон-дона таки для нас плюс.
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Додано: Нед 17 вер, 2023 23:34
fox767676 написав: stm написав: fox767676 написав:
Если бюджет порезали , и вместо опального олигарха в Цюрихе, вот такое вот
Т.е. разведывательный потенциал свой и бюджет, который Вам выделит Буданов, ещё и ногу отрежет, понимаете верно, поэтому и не пойдёте, а то я вначале и не поняла просто в чём дело)))
Готов в отдел Аненербе,старшиной\прапорщиком, есть портфолио наработок
ФСБ целый оккультный отдел имеет, наши вроде просто Мольфаров держат на 1+1. Удобно, и оккультное есть, опять же с национальным колоритом, и платить не из бюджета.
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