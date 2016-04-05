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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5090509150925093
Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 23:28

  stm написав:
  fox767676 написав:Если бюджет порезали , и вместо опального олигарха в Цюрихе, вот такое вот

Т.е. разведывательный потенциал свой и бюджет, который Вам выделит Буданов, ещё и ногу отрежет, понимаете верно, поэтому и не пойдёте, а то я вначале и не поняла просто в чём дело)))

Готов в отдел Аненербе,старшиной\мастер-сержантом, есть портфолио наработок

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Востаннє редагувалось fox767676 в Пон 18 вер, 2023 00:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 23:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fox767676 написав:Нічого в чічні не буде навіть за смерті дондона. То вже не той нарід, геть неправедний та безблагодатний. Якщо вони не повстали проти богомерзького кадирки, то проти когось іншого точно не повстануть

В Ічкерію доведеться вводити війська та посилювати ФСБ бо ослойоб таки чечню за бабло тримав в якомусь руслі з російським прапором. Так що слабкість дон-дона таки для нас плюс.
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 23:34

  fox767676 написав:
  stm написав:
  fox767676 написав:Если бюджет порезали , и вместо опального олигарха в Цюрихе, вот такое вот

Т.е. разведывательный потенциал свой и бюджет, который Вам выделит Буданов, ещё и ногу отрежет, понимаете верно, поэтому и не пойдёте, а то я вначале и не поняла просто в чём дело)))

Готов в отдел Аненербе,старшиной\прапорщиком, есть портфолио наработок

ФСБ целый оккультный отдел имеет, наши вроде просто Мольфаров держат на 1+1. Удобно, и оккультное есть, опять же с национальным колоритом, и платить не из бюджета.
stm
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Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 00:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

fler написав:
  wild.tomcat написав:
  Shaman написав:[quote="5622968:fler"]
як там кажуть "ну, дон, ну давай" :D


дався вам всім той .ан.дон. чи ви сподіваєтеся що після того як він склеїть ласти, на кавказі почнеться хоч якийсь двіж?

По-перше, вже склеїв.
По-друге, на його місце претендують п'ятеро. Це гарантований двіж.
По-третє, чим більше проблем у москалів, тим легше нам.
Отже, дістаємо попкорн. Буде цікаво.
А вже підтвердження були? Бо я може пропустив
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 01:16

  freeze написав:
vitaliiangel написав:В этом видео я вижу неадекватную оценку полезности мужика, за которым бегает целых 4 военных. Какая с него будет польза? пусть лучше на военном заводе работает или налоги платит.


Этот шустрый, крепкий, быстро бегающий мужик однозначно хорошо проявит себя в армии. Напомню, что скоро год как в армию не попадают практически добровольцы.
И вот в том числе такие быстро бегающие довольно быстро становятся хорошими солдатами.


Сумнівно. Швидко бігає-то буде швидко втікати з позиції при першому ж обстрілі?
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 02:00

  drevlyanin написав:
Сумнівно. Швидко бігає-то буде швидко втікати з позиції при першому ж обстрілі?

После постановки на военную службу никуда уже он не убежит, ибо дезертирство стаття сейчас с реальным сроком, никто особо не сбегает, разве что в плен, но там тоже не курорт.
Zebra
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