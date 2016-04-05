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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 18 вер, 2023 02:00
drevlyanin написав:
Сумнівно. Швидко бігає-то буде швидко втікати з позиції при першому ж обстрілі?
После постановки на военную службу никуда уже он не убежит, ибо дезертирство стаття сейчас с реальным сроком, никто особо не сбегает, разве что в плен, но там тоже не курорт.
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Додано: Пон 18 вер, 2023 07:33
Denik написав: fox767676 написав:
Нічого в чічні не буде навіть за смерті дондона. То вже не той нарід, геть неправедний та безблагодатний. Якщо вони не повстали проти богомерзького кадирки, то проти когось іншого точно не повстануть
В Ічкерію доведеться вводити війська та посилювати ФСБ бо ослойоб таки чечню за бабло тримав в якомусь руслі з російським прапором. Так що слабкість дон-дона таки для нас плюс.
Нова байка, як і з Вагнером.
І чому не скористалися "слабкістю", а жували соплі?
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Додано: Пон 18 вер, 2023 07:50
flyman
,
чому не скористалися "слабкістю", а жували соплі?
бо у тих двох, хто точно знає як воювати і вміє воювати , один соскін, а у другого «лічноє дєло потірялось».
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Додано: Пон 18 вер, 2023 08:32
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