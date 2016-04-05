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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5085508650875088>
Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 08:32

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vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 09:04

Военный учет женщин 2023 регулируется указом Минобороны Украины №35. В соответствие с ним до 1 октября на военном учете будут стоять:

- врачи
- медсестры
- стоматологи
- фармацевты

При этом все они должны быть призывного возраста, то есть от 18 до 60 лет.

Для определения того, подлежит ли женщина установлению на учет, считается и специальность по диплому, и по месту работы. Если женщина окончила медицинскую ВУЗ, но не работает по специальности, ей все равно нужно стать на учет.

Xenon
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 09:50

  Faceless написав:
fler написав:По-перше, вже склеїв.
По-друге, на його місце претендують п'ятеро. Це гарантований двіж.
По-третє, чим більше проблем у москалів, тим легше нам.
Отже, дістаємо попкорн. Буде цікаво.
А вже підтвердження були? Бо я може пропустив

Не знаю, але поховання сьогодні в 16-00 :wink:
https://t.me/Crimeanwind/42587
Пишуть, що його літак вчора ввечері прилетів з москви до Грозного.
Востаннє редагувалось fler в Пон 18 вер, 2023 10:03, всього редагувалось 1 раз.
fler
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Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 09:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

fler, ссылка канала/группы нерабочая.
Howl
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Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 10:01

Нарешті пройшли перший крок до перевороту думок!)))

Не знаю, як Бобюа, Бандерлогу, Фрізу і іншим, які на фронті - а от мені, настрої форумчан і головне їхнє прозрівання тут - починає подобатись! :D
Коли по-трошки тиловикам починає підгорати саме в них - тоді(аж тепер?) починають прозрівати!)))

1. А то ти їм кажеш - що в нас "нема терміну, на який призвали"!
Вони кажуть: "Та воюйте, не скигліть... - вас годують/одягають і зарплати/премії нікуясові! Тож, можете воювати і 25р!"
2. Коли їм кажеш: "Давайте по черзі - рік-два - ми на фронті, рік-два - ви."
Вони кажуть: "Це ви народжені для війни - а ми не вміємо/не хочемо... - нам краще лише з дивану вас повчати."
3. Коли їм кажеш: "Тут далеко не молоді Шварценеггери, а прості трактористи/баристи 40-50+ з купами болячок..."
Вони кажуть: "Та ми ще більше не здорові... - бо в спортзалах лише два підходи робимо до штанги, а хотілось би робити чотири!"))
І так далі в схожому ключі...

І от тепер, коли "свято наближається" саме для них - то ЧОМУСЬ починають скиглити ;)
А що, все як по Т.Г. Шевченку:
"Доле, де ти? Доле, де ти?
Нема ніякої...
Коли доброї жаль Боже
То дай злої, злої!"

Ну от вам(раз ви не хотіли "по-доброму) і дають "злої, злої!" ;)
В недалекому майбутньому:
- електронні повістки
- блокування всіх разунків ухилянтів як тутешніх, так і закордонних
- пакування і доставка в ТЦК злісних ухилянтів
- більшість "не придатних" - зроблять "придатними/вилікують"))
Ну і ще щось придумають, якщо цього буде мало ;)

Що, вже не так весело, як з дивану приколюватись і повчати військових?

А я, і Бобюа - вам неодноразово казали, що "Ну не може бути так - що одні на фронті "нон-стоп/24/7 і БЕЗТЕРМІНОВО!!! А інші по тилах "втомлені піднімати штанги і їсти круасани!"
Ми казали, що "маєте бути свідомі!!! І розуміти військових!"

Казали ж вам(ще рік тому!!!)
- "Робіть з цим всім щось!"
- "Пишіть петиції/звертайтесь у всі інстанцій/дзоніть у всі дзвони..."

Так ні ж!
Ви лише приколювались і думали, що вас це не зачепить!

Тож, шановні ухилянти пані та панове!))
Все буде добре!😁
Все буде Україна!
І у вас буде шанс показати, як треба дійти до кордонів 91го!😁

Слава Україні!!!

п.с.
А що - раз не можна за 1,5р "дембельнути" нас, то давайте сюди Песікота, Будівельника з його синами, Василя з Рівного, Флер з чоловіком(якого тут швидко вилікують/зроблять придатним), Стм, Хотаба також(некуй по Африці лЬОнтати/заробляти бабло, коли РІДНА НЕНЬКА УКРАЇНА у вогні/потребує допомоги!!!) - тепер моя черга буде їх повчати/вчити, як правильно носити "кабани", падати на землю швидше, ніж прилітає поруч снаряд... і, взагалі, "розслаблятись на цьому фронтовОму курорті"!😁😁😁

Ехххххххх - аж вже засвербіла рука написати свою бригаду, дивізіон(номер батареї то і так знаєте) - якби ж то точно знати, що саме в твою батарею направлять саме цих вищезгаданих персонажів! 😁
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Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 10:03

  Howl написав:fler, ссылка канала/группы нерабочая.

Дякую, виправила.
fler
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Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 10:13

[quote="5622319:fox767676" . На повернись живим перестал донатить, когда он заколебал со своим "служить будут все", дурачок.[/quote]

може це ви дурачок, коли донати на фонд прирівнюєте до особистого відношення до його керівника, а не до ефективності самого фонду
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Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 10:18

  Успіх написав:В недалекому майбутньому:
- електронні повістки
- блокування всіх разунків ухилянтів як тутешніх, так і закордонних
- пакування і доставка в ТЦК злісних ухилянтів
- більшість "не придатних" - зроблять "придатними/вилікують"))
Ну і ще щось придумають, якщо цього буде мало

и чему ты радуешься? нагребут людей которые при 1м же обстреле разбегутся.
ты ж понимаешь ухылянты не от большого героизма.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 10:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Ви описали все ж кілька різних сценаріїв. Так, повістки на блокпостах в маршрутці видавали чи не з перших днів. І тут нічого дивного чи незаконного. А саме «пакування» з вулиці в ТЦК ..

По ВОСам. В принципі, людей з ВОСами переважно вже мобілізували, тому на ВОС пофіг.
По повісткам KPI доволі низький. Знайти потрібну людину(а це можна тільки за місцем проживання), якщо вона ховається - проблематично. По тих повістках, що на блокпостах чи на вулицях з поліцією - приходили як правило кілька процентів людей.
З того, що я бачив навесні, старалисяся набрати все таки по повісткам. Але в мене на день відправки бракувало кілька чоловік, то їх реально хапнули на вулицях десь до 12, пройшли ВЛК, тим же днем виписали мобілізаційне розпорядження і ввечері всі дружно їхали в навчальний центр. Їх навіть не випускали з ТЦК
Але на той момент таких було меншість.
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Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 10:26

Ехххххххх..... понадивлюєтесь військових тіктоків))

  vitaliiangel написав:нагребут людей которые
А тут нагребли яких?)))
В 100500й раз кажу - тут НЕ молоді Шварценеггери/Термінатори!
Не завставляйте мене писати у відсотках ;) - але набрані ухилянти НЕ будуть гірші (знову не хочу писати кількість) за тутешніх аватарів і людей з реальними болячками...
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