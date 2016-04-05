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Додано: Пон 18 вер, 2023 09:04
Додано: Пон 18 вер, 2023 09:50
Не знаю, але поховання сьогодні в 16-00
Пишуть, що його літак вчора ввечері прилетів з москви до Грозного.
Востаннє редагувалось fler в Пон 18 вер, 2023 10:03, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 18 вер, 2023 09:56
Re: Напад росії і білорусі на Україну
fler, ссылка канала/группы нерабочая.
Додано: Пон 18 вер, 2023 10:01
Нарешті пройшли перший крок до перевороту думок!)))
Не знаю, як Бобюа, Бандерлогу, Фрізу і іншим, які на фронті - а от мені, настрої форумчан і головне їхнє прозрівання тут - починає подобатись!
Коли по-трошки тиловикам починає підгорати саме в них - тоді(аж тепер?) починають прозрівати!)))
1. А то ти їм кажеш - що в нас "нема терміну, на який призвали"!
Вони кажуть: "Та воюйте, не скигліть... - вас годують/одягають і зарплати/премії нікуясові! Тож, можете воювати і 25р!"
2. Коли їм кажеш: "Давайте по черзі - рік-два - ми на фронті, рік-два - ви."
Вони кажуть: "Це ви народжені для війни - а ми не вміємо/не хочемо... - нам краще лише з дивану вас повчати."
3. Коли їм кажеш: "Тут далеко не молоді Шварценеггери, а прості трактористи/баристи 40-50+ з купами болячок..."
Вони кажуть: "Та ми ще більше не здорові... - бо в спортзалах лише два підходи робимо до штанги, а хотілось би робити чотири!"))
І так далі в схожому ключі...
І от тепер, коли "свято наближається" саме для них - то ЧОМУСЬ починають скиглити
А що, все як по Т.Г. Шевченку:
"Доле, де ти? Доле, де ти?
Нема ніякої...
Коли доброї жаль Боже
То дай злої, злої!"
Ну от вам(раз ви не хотіли "по-доброму) і дають "злої, злої!"
В недалекому майбутньому:
- електронні повістки
- блокування всіх разунків ухилянтів як тутешніх, так і закордонних
- пакування і доставка в ТЦК злісних ухилянтів
- більшість "не придатних" - зроблять "придатними/вилікують"))
Ну і ще щось придумають, якщо цього буде мало
Що, вже не так весело, як з дивану приколюватись і повчати військових?
А я, і Бобюа - вам неодноразово казали, що "Ну не може бути так - що одні на фронті "нон-стоп/24/7 і БЕЗТЕРМІНОВО!!! А інші по тилах "втомлені піднімати штанги і їсти круасани!"
Ми казали, що "маєте бути свідомі!!! І розуміти військових!"
Казали ж вам(ще рік тому!!!)
- "Робіть з цим всім щось!"
- "Пишіть петиції/звертайтесь у всі інстанцій/дзоніть у всі дзвони..."
Так ні ж!
Ви лише приколювались і думали, що вас це не зачепить!
Тож, шановні ухилянти пані та панове!))
Все буде добре!😁
Все буде Україна!
І у вас буде шанс показати, як треба дійти до кордонів 91го!😁
Слава Україні!!!
п.с.
А що - раз не можна за 1,5р "дембельнути" нас, то давайте сюди Песікота, Будівельника з його синами, Василя з Рівного, Флер з чоловіком(якого тут швидко вилікують/зроблять придатним), Стм, Хотаба також(некуй по Африці лЬОнтати/заробляти бабло, коли РІДНА НЕНЬКА УКРАЇНА у вогні/потребує допомоги!!!) - тепер моя черга буде їх повчати/вчити, як правильно носити "кабани", падати на землю швидше, ніж прилітає поруч снаряд... і, взагалі, "розслаблятись на цьому фронтовОму курорті"!😁😁😁
Ехххххххх - аж вже засвербіла рука написати свою бригаду, дивізіон(номер батареї то і так знаєте) - якби ж то точно знати, що саме в твою батарею направлять саме цих вищезгаданих персонажів! 😁
Додано: Пон 18 вер, 2023 10:13
[quote="5622319:fox767676" . На повернись живим перестал донатить, когда он заколебал со своим "служить будут все", дурачок.[/quote]
може це ви дурачок, коли донати на фонд прирівнюєте до особистого відношення до його керівника, а не до ефективності самого фонду
Додано: Пон 18 вер, 2023 10:18
и чему ты радуешься? нагребут людей которые при 1м же обстреле разбегутся.
ты ж понимаешь ухылянты не от большого героизма.
Додано: Пон 18 вер, 2023 10:26
Re: Напад росії і білорусі на Україну
По ВОСам. В принципі, людей з ВОСами переважно вже мобілізували, тому на ВОС пофіг.
По повісткам KPI доволі низький. Знайти потрібну людину(а це можна тільки за місцем проживання), якщо вона ховається - проблематично. По тих повістках, що на блокпостах чи на вулицях з поліцією - приходили як правило кілька процентів людей.
З того, що я бачив навесні, старалисяся набрати все таки по повісткам. Але в мене на день відправки бракувало кілька чоловік, то їх реально хапнули на вулицях десь до 12, пройшли ВЛК, тим же днем виписали мобілізаційне розпорядження і ввечері всі дружно їхали в навчальний центр. Їх навіть не випускали з ТЦК
Але на той момент таких було меншість.
Додано: Пон 18 вер, 2023 10:26
Ехххххххх..... понадивлюєтесь військових тіктоків))
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