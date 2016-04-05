Додано: Пон 18 вер, 2023 10:01

Не знаю, як Бобюа, Бандерлогу, Фрізу і іншим, які на фронті - а от мені, настрої форумчан і головне їхнє прозрівання тут - починає подобатись!Коли по-трошки тиловикам починає підгорати саме в них - тоді(аж тепер?) починають прозрівати!)))1. А то ти їм кажеш - що в нас "нема терміну, на який призвали"!Вони кажуть: "Та воюйте, не скигліть... - вас годують/одягають і зарплати/премії нікуясові! Тож, можете воювати і 25р!"2. Коли їм кажеш: "Давайте по черзі - рік-два - ми на фронті, рік-два - ви."Вони кажуть: "Це ви народжені для війни - а ми не вміємо/не хочемо... - нам краще лише з дивану вас повчати."3. Коли їм кажеш: "Тут далеко не молоді Шварценеггери, а прості трактористи/баристи 40-50+ з купами болячок..."Вони кажуть: "Та ми ще більше не здорові... - бо в спортзалах лише два підходи робимо до штанги, а хотілось би робити чотири!"))І так далі в схожому ключі...І от тепер, коли "свято наближається" саме для них - то ЧОМУСЬ починають скиглитиА що, все як по Т.Г. Шевченку:"Доле, де ти? Доле, де ти?Нема ніякої...Коли доброї жаль БожеТо дай злої, злої!"Ну от вам(раз ви не хотіли "по-доброму) і дають "злої, злої!"В недалекому майбутньому:- електронні повістки- блокування всіх разунків ухилянтів як тутешніх, так і закордонних- пакування і доставка в ТЦК злісних ухилянтів- більшість "не придатних" - зроблять "придатними/вилікують"))Ну і ще щось придумають, якщо цього буде малоЩо, вже не так весело, як з дивану приколюватись і повчати військових?А я, і Бобюа - вам неодноразово казали, що "Ну не може бути так - що одні на фронті "нон-стоп/24/7 і БЕЗТЕРМІНОВО!!! А інші по тилах "втомлені піднімати штанги і їсти круасани!"Ми казали, що "маєте бути свідомі!!! І розуміти військових!"Казали ж вам(ще рік тому!!!)- "Робіть з цим всім щось!"- "Пишіть петиції/звертайтесь у всі інстанцій/дзоніть у всі дзвони..."Так ні ж!Ви лише приколювались і думали, що вас це не зачепить!Тож, шановні ухилянти пані та панове!))Все буде добре!😁Все буде Україна!І у вас буде шанс показати, як треба дійти до кордонів 91го!😁Слава Україні!!!п.с.А що - раз не можна за 1,5р "дембельнути" нас, то давайте сюди Песікота, Будівельника з його синами, Василя з Рівного, Флер з чоловіком(якого тут швидко вилікують/зроблять придатним), Стм, Хотаба також(некуй по Африці лЬОнтати/заробляти бабло, коли РІДНА НЕНЬКА УКРАЇНА у вогні/потребує допомоги!!!) - тепер моя черга буде їх повчати/вчити, як правильно носити "кабани", падати на землю швидше, ніж прилітає поруч снаряд... і, взагалі, "розслаблятись на цьому фронтовОму курорті"!😁😁😁Ехххххххх - аж вже засвербіла рука написати свою бригаду, дивізіон(номер батареї то і так знаєте) - якби ж то точно знати, що саме в твою батарею направлять саме цих вищезгаданих персонажів! 😁