А ти ж розумієш, що солдати, які вже 1,5р. на фронті - реально втомлені(як фізично, так більше і морально!) і такі солдати далеко не будуть поступатись своїм КПД/КРІ новонабраним ухилянтам?
Як тут один писав, що солдатам тепер вже пох, хто їх підмінить - чи діабетик, чи туберкульозник... - НЕ треба було до цього доводити, а раніше (або накрайняк цього місяця) прийняти закон по ЧІТКІ терміни мобілізації!!! ЧІТКІ ПРАВИЛА ГРИ!
Кадирову пробували пересадити нирку, але вона не прижилась: ексклюзивні дані про стан глави Чечні
Очільнику Чечні Рамзану Кадирову зробили операцію з пересадки нирки, однак орган не прижився. Поплічник російського диктатора Володимира Путіна досі перебуває в критичному стані.
Про це OBOZREVATEL стало відомо із власних джерел у чеченській діаспорі. Зазначається, що Кадиров наразі перебуває в одному з московських медзакладів. Планується повторна операція з трансплантації.
Періодично очільник Чечні приходить у свідомість – тоді до нього з'їжджаються соратники, щоб розділити владу між наступниками.
Нагадаємо, раніше в ГУР повідомили, що стан здоров'я глави Чеченської Республіки Рамзана Кадирова значно погіршився. Перед цим він уже кілька днів перебував у комі.
Наголошувалося, що літаком його доставляли до Москви, але там лікарі нічим не змогли допомогти, після чого Кадирова повернули знову до Чечні. Далі його планували перевезти на лікування за кордон, найімовірніше, до ОАЕ.
В ISW зазначили, що тривале занепокоєння станом Кадирова в інформаційному просторі вказує на залежність російського диктатора Володимира Путіна від Кадирова щодо збереження стабільності в Чечні. Ватажок Кремля боїться дестабілізації кадировського режиму в Чеченській Республіці.
Аналітики ISW упевнені, що дестабілізація режиму Кадирова в Чечні стане серйозним ударом по путінському режиму. Це частково пов'язано з тим, що встановлення режиму в Чечні через жорстоку та криваву війну відіграло важливу роль у ранній популярності Путіна в Росії.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Чечні за загадкових обставин зник ексміністр охорони здоров'я республіки, особистий лікар Рамзана Кадирова Ельхан Сулейманов. За даними російських журналістів, онколог за спеціалізацією Сулейманов потрапив під підозру в нібито отруєнні голови Чечні, після чого в жовтні 2022 року він безслідно зник.
У Польщі заявили, що не пустять Україну до Євросоюзу, якщо не буде вирішено питання експорту зерна:
"Якщо ми сьогодні не створимо ці інструменти, Польща точно не погодиться на вступ України до Євросоюзу. Сьогодні нам необхідно створювати інструменти, бо з українською продукцією ми проживемо довше. Коли Польща вступила до Євросоюзу, нам довелося виконати умови. І ці умови нам були нав'язані дуже жорстко. І ми маємо поставити умови для України", — польський міністр сільського господарства Роберт Телус.
freeze написав:Ничто не мешает зелёному монобольшинству принять отдельный короткий закон, чтобы наделить военные патрули на период военного положения правом вручать повестки, а тех кто оказывает сопротивление доставлять для выяснения причин такого поведения на сборный пункт ТЦК.
Заважає. Рейтинг. Зараз весь негатив ухилянтів спрямований на ТЦК, а тоді буде на на монозбрід.
А тут нагребли яких?))) В 100500й раз кажу - тут НЕ молоді Шварценеггери/Термінатори! Не завставляйте мене писати у відсотках - але набрані ухилянти НЕ будуть гірші (знову не хочу писати кількість) за тутешніх аватарів і людей з реальними болячками...
успіх, тобі важливий результат чи процес (сценічний перфоманс із буфанадою, канканом і блазнями)?
Успіх написав:Не знаю, як Бобюа, Бандерлогу, Фрізу і іншим, які на фронті - а от мені, настрої форумчан і головне їхнє прозрівання тут - починає подобатись!
Подібну писанину (яка була ці вихідні) важко було уявити ще 3 місяці тому. За тисячну частку з написаного у відповідь лунали прокльони з криками "обліківка", "агент кремля" і т.д.
До людей потроху приходить розуміння що є велика проблема з демобілізацією та мобілізацією. Але чи приходить розуміння що прийдеться коригувати плани про Крим, кордони 91го з врахуванням цїєї реальності яка раптово прорвалась через рожеві окуляри. Бо навіть якщо вдасться набрати нові бригади способ з відео (4 проти одного), то реально хтось вірить що такі бригади щось там відвоюють? Чи все ж доведеться ротацію Успіхів відкласти ще на 3-5 років щоб зберегти мінімальну боєздатність війська. Є пропозиція від Хотаба щоб той запакований розвозив хліб з Харкова до Купянська, але ж я думаю поповнювати наші втрати потрібно не серед шоферів а в піхоті + штурм. підрозділах.
Успіх написав:А ти ж розумієш, що солдати, які вже 1,5р. на фронті - реально втомлені(як фізично, так більше і морально!) і такі солдати далеко не будуть поступатись своїм КПД/КРІ новонабраним ухилянтам?
Як тут один писав, що солдатам тепер вже пох, хто їх підмінить - чи діабетик, чи туберкульозник... - НЕ треба було до цього доводити, а раніше (або накрайняк цього місяця) прийняти закон по ЧІТКІ терміни мобілізації!!! ЧІТКІ ПРАВИЛА ГРИ!
понимаю. но там где ты видишь выход, на самом деле выхода нет.
Letusrock написав:Є пропозиція від Хотаба щоб той запакований розвозив хліб з Харкова до Купянська,
предложение кстати умное. Но для этого надо по хорошему (без булинга) спросить каждого что он готов делать ради победы. Потом сгруппировать все однотипные ответы и с этим ресурсом работать. Ну запакуем мы в окопы виолончелистов, дальше что? Потеряем музыканта, потратим налоги на экипировку и в итоге не получим и бойца.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 18 вер, 2023 11:16, всього редагувалось 1 раз.
спеціально для Успіха повторю цей пост думаєте у нас буде інакше???
Мобилизованные не вернутся домой до конца СВО, ротации не будет — Картаполов.
Мобилизованные россияне покинут зону боевых действий после окончания специальной военной операции (СВО) на территории Украины. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
«Они вернутся домой после завершения специальной военной операции. Ротация никакая не предусмотрена. Им положен отпуск за каждые шесть прослуженных месяцев, они сейчас в эти отпуска и ходят», — назвал срок возвращения депутат.