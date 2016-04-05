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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 50865087508850895090>
Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 10:42

А я цілий рік повторював - "Люди на фронті - НЕ роботи!!!"

  vitaliiangel написав:ты ж понимаешь ухылянты не
А ти ж розумієш, що солдати, які вже 1,5р. на фронті - реально втомлені(як фізично, так більше і морально!) і такі солдати далеко не будуть поступатись своїм КПД/КРІ новонабраним ухилянтам?

Як тут один писав, що солдатам тепер вже пох, хто їх підмінить - чи діабетик, чи туберкульозник... - НЕ треба було до цього доводити, а раніше (або накрайняк цього місяця) прийняти закон по ЧІТКІ терміни мобілізації!!! ЧІТКІ ПРАВИЛА ГРИ!
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Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 10:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Кадирову пробували пересадити нирку, але вона не прижилась: ексклюзивні дані про стан глави Чечні

Очільнику Чечні Рамзану Кадирову зробили операцію з пересадки нирки, однак орган не прижився. Поплічник російського диктатора Володимира Путіна досі перебуває в критичному стані.

Про це OBOZREVATEL стало відомо із власних джерел у чеченській діаспорі. Зазначається, що Кадиров наразі перебуває в одному з московських медзакладів. Планується повторна операція з трансплантації.

Періодично очільник Чечні приходить у свідомість – тоді до нього з'їжджаються соратники, щоб розділити владу між наступниками.

Нагадаємо, раніше в ГУР повідомили, що стан здоров'я глави Чеченської Республіки Рамзана Кадирова значно погіршився. Перед цим він уже кілька днів перебував у комі.

Наголошувалося, що літаком його доставляли до Москви, але там лікарі нічим не змогли допомогти, після чого Кадирова повернули знову до Чечні. Далі його планували перевезти на лікування за кордон, найімовірніше, до ОАЕ.

В ISW зазначили, що тривале занепокоєння станом Кадирова в інформаційному просторі вказує на залежність російського диктатора Володимира Путіна від Кадирова щодо збереження стабільності в Чечні. Ватажок Кремля боїться дестабілізації кадировського режиму в Чеченській Республіці.

Аналітики ISW упевнені, що дестабілізація режиму Кадирова в Чечні стане серйозним ударом по путінському режиму. Це частково пов'язано з тим, що встановлення режиму в Чечні через жорстоку та криваву війну відіграло важливу роль у ранній популярності Путіна в Росії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Чечні за загадкових обставин зник ексміністр охорони здоров'я республіки, особистий лікар Рамзана Кадирова Ельхан Сулейманов. За даними російських журналістів, онколог за спеціалізацією Сулейманов потрапив під підозру в нібито отруєнні голови Чечні, після чого в жовтні 2022 року він безслідно зник.

https://news.obozrevatel.com/ukr/russia ... hechni.htm
Востаннє редагувалось GALeon в Пон 18 вер, 2023 10:52, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 10:51

Отак от

У Польщі заявили, що не пустять Україну до Євросоюзу, якщо не буде вирішено питання експорту зерна:

"Якщо ми сьогодні не створимо ці інструменти, Польща точно не погодиться на вступ України до Євросоюзу. Сьогодні нам необхідно створювати інструменти, бо з українською продукцією ми проживемо довше. Коли Польща вступила до Євросоюзу, нам довелося виконати умови. І ці умови нам були нав'язані дуже жорстко. І ми маємо поставити умови для України", — польський міністр сільського господарства Роберт Телус.


Xenon
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 10:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliiangel написав:после того как над ним надругалось 4 мужлана? Это где так работает?!

По моїй невеликій вибірці близько 60 чол. в навчальному центрі, особливої різниці між тими, яким вручили повістку і тими, кого привезли в ТЦК, не відчувалося
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 10:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  freeze написав:Ничто не мешает зелёному монобольшинству принять отдельный короткий закон, чтобы наделить военные патрули на период военного положения правом вручать повестки, а тех кто оказывает сопротивление доставлять для выяснения причин такого поведения на сборный пункт ТЦК.

Заважає. Рейтинг. Зараз весь негатив ухилянтів спрямований на ТЦК, а тоді буде на на монозбрід.
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Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 10:58

  Успіх написав:
  vitaliiangel написав:нагребут людей которые
А тут нагребли яких?)))
В 100500й раз кажу - тут НЕ молоді Шварценеггери/Термінатори!
Не завставляйте мене писати у відсотках ;) - але набрані ухилянти НЕ будуть гірші (знову не хочу писати кількість) за тутешніх аватарів і людей з реальними болячками...

успіх, тобі важливий результат чи процес (сценічний перфоманс із буфанадою, канканом і блазнями)?
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 11:04

  sashaqbl написав:
  vitaliiangel написав:после того как над ним надругалось 4 мужлана? Это где так работает?!

По моїй невеликій вибірці близько 60 чол. в навчальному центрі, особливої різниці між тими, яким вручили повістку і тими, кого привезли в ТЦК, не відчувалося

Є ціль і є відповідні до неї засоби.
Яка ціль (ну щоб реально досягнута, а не фата моргана)?
Востаннє редагувалось flyman в Пон 18 вер, 2023 11:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 11:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Не знаю, як Бобюа, Бандерлогу, Фрізу і іншим, які на фронті - а от мені, настрої форумчан і головне їхнє прозрівання тут - починає подобатись!


Подібну писанину (яка була ці вихідні) важко було уявити ще 3 місяці тому. За тисячну частку з написаного у відповідь лунали прокльони з криками "обліківка", "агент кремля" і т.д.

До людей потроху приходить розуміння що є велика проблема з демобілізацією та мобілізацією. Але чи приходить розуміння що прийдеться коригувати плани про Крим, кордони 91го з врахуванням цїєї реальності яка раптово прорвалась через рожеві окуляри.
Бо навіть якщо вдасться набрати нові бригади способ з відео (4 проти одного), то реально хтось вірить що такі бригади щось там відвоюють? Чи все ж доведеться ротацію Успіхів відкласти ще на 3-5 років щоб зберегти мінімальну боєздатність війська.
Є пропозиція від Хотаба щоб той запакований розвозив хліб з Харкова до Купянська, але ж я думаю поповнювати наші втрати потрібно не серед шоферів а в піхоті + штурм. підрозділах.
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 11:07

  Успіх написав:А ти ж розумієш, що солдати, які вже 1,5р. на фронті - реально втомлені(як фізично, так більше і морально!) і такі солдати далеко не будуть поступатись своїм КПД/КРІ новонабраним ухилянтам?

Як тут один писав, що солдатам тепер вже пох, хто їх підмінить - чи діабетик, чи туберкульозник... - НЕ треба було до цього доводити, а раніше (або накрайняк цього місяця) прийняти закон по ЧІТКІ терміни мобілізації!!! ЧІТКІ ПРАВИЛА ГРИ!

понимаю. но там где ты видишь выход, на самом деле выхода нет.
  Letusrock написав:Є пропозиція від Хотаба щоб той запакований розвозив хліб з Харкова до Купянська,
предложение кстати умное. Но для этого надо по хорошему (без булинга) спросить каждого что он готов делать ради победы. Потом сгруппировать все однотипные ответы и с этим ресурсом работать. Ну запакуем мы в окопы виолончелистов, дальше что? Потеряем музыканта, потратим налоги на экипировку и в итоге не получим и бойца.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 18 вер, 2023 11:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 11:19

спеціально для Успіха повторю цей пост
думаєте у нас буде інакше???


Мобилизованные не вернутся домой до конца СВО, ротации не будет — Картаполов.

Мобилизованные россияне покинут зону боевых действий после окончания специальной военной операции (СВО) на территории Украины. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Они вернутся домой после завершения специальной военной операции. Ротация никакая не предусмотрена. Им положен отпуск за каждые шесть прослуженных месяцев, они сейчас в эти отпуска и ходят», — назвал срок возвращения депутат.

Xenon
 
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