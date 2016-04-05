Додано: Пон 18 вер, 2023 10:50

Кадирову пробували пересадити нирку, але вона не прижилась: ексклюзивні дані про стан глави ЧечніОчільнику Чечні Рамзану Кадирову зробили операцію з пересадки нирки, однак орган не прижився. Поплічник російського диктатора Володимира Путіна досі перебуває в критичному стані.Про це OBOZREVATEL стало відомо із власних джерел у чеченській діаспорі. Зазначається, що Кадиров наразі перебуває в одному з московських медзакладів. Планується повторна операція з трансплантації.Періодично очільник Чечні приходить у свідомість – тоді до нього з'їжджаються соратники, щоб розділити владу між наступниками.Нагадаємо, раніше в ГУР повідомили, що стан здоров'я глави Чеченської Республіки Рамзана Кадирова значно погіршився. Перед цим він уже кілька днів перебував у комі.Наголошувалося, що літаком його доставляли до Москви, але там лікарі нічим не змогли допомогти, після чого Кадирова повернули знову до Чечні. Далі його планували перевезти на лікування за кордон, найімовірніше, до ОАЕ.В ISW зазначили, що тривале занепокоєння станом Кадирова в інформаційному просторі вказує на залежність російського диктатора Володимира Путіна від Кадирова щодо збереження стабільності в Чечні. Ватажок Кремля боїться дестабілізації кадировського режиму в Чеченській Республіці.Аналітики ISW упевнені, що дестабілізація режиму Кадирова в Чечні стане серйозним ударом по путінському режиму. Це частково пов'язано з тим, що встановлення режиму в Чечні через жорстоку та криваву війну відіграло важливу роль у ранній популярності Путіна в Росії.Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Чечні за загадкових обставин зник ексміністр охорони здоров'я республіки, особистий лікар Рамзана Кадирова Ельхан Сулейманов. За даними російських журналістів, онколог за спеціалізацією Сулейманов потрапив під підозру в нібито отруєнні голови Чечні, після чого в жовтні 2022 року він безслідно зник.