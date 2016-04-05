Додано: Пон 18 вер, 2023 12:22

Letusrock написав: Але чи приходить розуміння що прийдеться коригувати плани про Крим, кордони 91го з врахуванням цїєї реальності яка раптово прорвалась через рожеві окуляри.

Бо навіть якщо вдасться набрати нові бригади способ з відео (4 проти одного), то реально хтось вірить що такі бригади щось там відвоюють? Чи все ж доведеться ротацію Успіхів відкласти ще на 3-5 років щоб зберегти мінімальну боєздатність війська. Але чи приходить розуміння що прийдеться коригувати плани про Крим, кордони 91го з врахуванням цїєї реальності яка раптово прорвалась через рожеві окуляри.Бо навіть якщо вдасться набрати нові бригади способ з відео (4 проти одного), то реально хтось вірить що такі бригади щось там відвоюють? Чи все ж доведеться ротацію Успіхів відкласти ще на 3-5 років щоб зберегти мінімальну боєздатність війська.

vitaliiangel написав: Но для этого надо по хорошему (без булинга) спросить каждого что он готов делать ради победы. Потом сгруппировать все однотипные ответы и с этим ресурсом работать. Но для этого надо по хорошему (без булинга) спросить каждого что он готов делать ради победы. Потом сгруппировать все однотипные ответы и с этим ресурсом работать.

Xenon написав: спеціально для Успіха повторю цей пост

думаєте у нас буде інакше??? спеціально для Успіха повторю цей постдумаєте у нас буде інакше???

Якщо почати пізно(тобто зараз, - хоч в 100500раз було краще почати рік тому) впроваджувати чіткі правила гри, все робити з розумом - то можна, як мінімум(до найближчої доставки нової партії чмобіків) перерізати шлях до Криму - відповідно звільниться/повтікають орки з відрізаної окуповаї землі + візьмемо Крим під повністю свій вогневий контроль!Так і я за це!Так і я під цим☝️ розумію "робити все з розумом!"Але треба було робити це ще рік тому!!!А вони... ще й завтра НЕ планують це робити(((Я це бачив...Маю надію(малееееесенньку), що наші таки придумають щось краще...А ні, то знову згадуємо слова Т.Г. Шевченка:"Доле, де ти?..."п.с.І ще одне:- я рік тому висловлювався про "колективний захід" і про "годування нас зброєю/технікою з чайної ложечки"!Так тут теж нападали, мовляв - "чшшшшшшшшшш.... тцццсссссс!!!!! Нам дають по-трошки і на тому дякуй!"І до чого це призвело/що спричинило?ХХХХХХ втрат найкращих наших людей?І ще НЕ кінець!Хіба це все не нагадує важкого хворого (нашу країну), якому просто треба було зробити важку операцію(дати все необхідне) ще РІК ТОМУ, але ОДИН раз - ніж, щоразу змащувати його зеленкою і йодом, періодично вколюючи йому з 20ти дуже важливих для життя уколів, лише 1-2?То що НЕ так сказав персонаж Голобородько представникам Європи у відомому фільмі?