сьогодні похорон родича.. Мобілізований в кінці літа 2022, служив колись по контракту прикордонником, в цивільному житті останні років 10 не все гладко, часто міняв роботу, перед війною запив, дружина пішла. Найбільш шкода дітей, молодшому біля 10
fler написав:Журналісти виявили 372 організації, через які виїхали сотні ухилянтів та дані 2248 чоловіків, які втекли з країни завдяки системі «Шлях». Інформація тимчасової слідчої комісії Верховної Ради - станом на кінець квітня через «Шлях» виїхали і не повернулися майже 19 тис. чоловіків призовного віку. Зараз для чоловіків, які використали систему «Шлях» для втечі з країни, нема ні адміністративної, ні кримінальної відповідальності. https://enovosty.com/uk/news-ukr/news_a ... uxilyantiv
А скільки ще не виявили? Тепер зрозуміло, чому нема кого мобілізувати..
jump написав:
Xenon написав:Война россии против Украины не закончится в ближайшее время. Поэтому нужно готовиться к длительной борьбе, - генсек НАТО Столтенберг.
flyman написав:успіх, тобі важливий результат чи процес
Ну ти ж відео Маргулана про мотивацію сам кидав сюди)) То яка мотивація у Успіхів? Або так - яку, на моменті, дали Успіхам мотивацію?
Letusrock написав:До людей потроху приходить розуміння
Приходить розуміння, коли їхня "срачина підгорає"! Бо хі-хікати над військовими, що мол воюєте 1,5р. ну і куй з вами - повоюєте і ще 25р. - це одне! А от коли їхнього сусіда/родича "за шкірку" беруть в тилу і везуть на фронт і вони розуміють, що завтра/післязавтра і їх зловлять/чи іншим способом змусять (блокування банківських рахунків/ел.повістка) - то аж тоді починається прозрівання, і заодно розуміння солдат, які вже ПІВТОРА РОКИ Є НА ФРОНТІ!!!
Letusrock написав:сьогодні похорон родича.. Мобілізований в кінці літа 2022, служив колись по контракту прикордонником, в цивільному житті останні років 10 не все гладко, часто міняв роботу, перед війною запив, дружина пішла. Найбільш шкода дітей, молодшому біля 10
Экспорт дизельного топлива из Китая в 2023 году вырос в три раза
Экспорт дизельного топлива из Китая в августе вырос по сравнению с предыдущим годом и к настоящему времени почти утроился в 2023 году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как передает Reuters, экспорт дизельного топлива, крупнейшего вида топлива по доле в объеме производства нефтеперерабатывающих заводов, в прошлом месяце составил 1,26 млн тонн, что на 51,5% больше прошлогодних 830 тыс тонн, свидетельствуют данные Главного таможенного управления.
Общий объем экспорта дизельного топлива за первые восемь месяцев текущего года вырос на 197,2% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. При этом, внутренний спрос на дизельное топливо вырос незначительно на фоне углубления кризиса в секторе недвижимости и сокращения экспорта, что вынудило нефтеперерабатывающие заводы перенести производство за рубеж. Экспорт бензина вырос на 23,7% до 1,38 млн тонн с 1,12 млн тонн в августе прошлого года.
Растущий экспорт топлива из Китая совпал с увеличением месячной производительности нефтеперерабатывающих заводов до рекордных 15,23 млн баррелей в сутки в августе. Общий объем экспорта топлива, включая морское бункерное топливо, в августе вырос на 23,3% по сравнению с прошлым годом и составил 5,89 млн тонн, показали таможенные данные ранее в этом месяце.
При этом, маржа прибыли азиатских нефтеперерабатывающих заводов продолжала расти в течение августа и к концу месяца составила около $12,60 за баррель, что является самым высоким показателем с конца января и примерно на $2 за баррель выше, чем в июле. Понятно, что нефтеперерабатывающие предприятия используют преимущества высокой региональной маржи переработки для отправки топлива за рубеж. Такую же картину мы наблюдаем и в Индии.
Успіх написав:Приходить розуміння, коли їхня "срачина підгорає"! Бо хі-хікати над військовими, що мол воюєте 1,5р. ну і куй з вами - повоюєте і ще 25р. - це одне! А от коли їхнього сусіда/родича "за шкірку" беруть в тилу і везуть на фронт і вони розуміють, що завтра/післязавтра і їх зловлять/чи іншим способом змусять (блокування банківських рахунків/ел.повістка) - то аж тоді починається прозрівання, і заодно розуміння солдат, які вже ПІВТОРА РОКИ Є НА ФРОНТІ!!!
Яке буде Ваше відношення до влади (за яку Ви голосували), коли вона офіційно визнає що ніякого дембеля не буде до повного закінчення війни?
Успіх написав:Приходить розуміння, коли їхня "срачина підгорає"! Бо хі-хікати над військовими, що мол воюєте 1,5р. ну і куй з вами - повоюєте і ще 25р. - це одне! А от коли їхнього сусіда/родича "за шкірку" беруть в тилу і везуть на фронт і вони розуміють, що завтра/післязавтра і їх зловлять/чи іншим способом змусять (блокування банківських рахунків/ел.повістка) - то аж тоді починається прозрівання, і заодно розуміння солдат, які вже ПІВТОРА РОКИ Є НА ФРОНТІ!!!
Яке буде Ваше відношення до влади (за яку Ви голосували), коли вона офіційно визнає що ніякого дембеля не буде до повного закінчення війни?
згідно моїх спостережень основний аргумент: "при Порошенко мені було гірше", особлива ненависть до Порошенка в переселенців.
Жінок 50%+ серед виборців, у них "покращення вже сьогодні". Вовчиці, це його мобресурс. Чекаю відосік про вовчиць від успіха. Давно не згадував.
Letusrock написав:Але чи приходить розуміння що прийдеться коригувати плани про Крим, кордони 91го з врахуванням цїєї реальності яка раптово прорвалась через рожеві окуляри. Бо навіть якщо вдасться набрати нові бригади способ з відео (4 проти одного), то реально хтось вірить що такі бригади щось там відвоюють? Чи все ж доведеться ротацію Успіхів відкласти ще на 3-5 років щоб зберегти мінімальну боєздатність війська.
Якщо почати пізно(тобто зараз, - хоч в 100500раз було краще почати рік тому) впроваджувати чіткі правила гри, все робити з розумом - то можна, як мінімум(до найближчої доставки нової партії чмобіків) перерізати шлях до Криму - відповідно звільниться/повтікають орки з відрізаної окуповаї землі + візьмемо Крим під повністю свій вогневий контроль!
vitaliiangel написав:Но для этого надо по хорошему (без булинга) спросить каждого что он готов делать ради победы. Потом сгруппировать все однотипные ответы и с этим ресурсом работать.
Так і я за це! Так і я під цим☝️ розумію "робити все з розумом!" Але треба було робити це ще рік тому!!! А вони... ще й завтра НЕ планують це робити(((
Xenon написав:спеціально для Успіха повторю цей пост думаєте у нас буде інакше???
Я це бачив... Маю надію(малееееесенньку), що наші таки придумають щось краще... А ні, то знову згадуємо слова Т.Г. Шевченка: "Доле, де ти?..."
п.с. І ще одне: - я рік тому висловлювався про "колективний захід" і про "годування нас зброєю/технікою з чайної ложечки"! Так тут теж нападали, мовляв - "чшшшшшшшшшш.... тцццсссссс!!!!! Нам дають по-трошки і на тому дякуй!"
І до чого це призвело/що спричинило? ХХХХХХ втрат найкращих наших людей? І ще НЕ кінець!
Хіба це все не нагадує важкого хворого (нашу країну), якому просто треба було зробити важку операцію(дати все необхідне) ще РІК ТОМУ, але ОДИН раз - ніж, щоразу змащувати його зеленкою і йодом, періодично вколюючи йому з 20ти дуже важливих для життя уколів, лише 1-2?
То що НЕ так сказав персонаж Голобородько представникам Європи у відомому фільмі?
Успіх написав:Маю надію(малееееесенньку), що наші таки придумають щось краще...
я даже предложил что, надо перестать делать то что не получается (сухопутные операции), начать минировать линию соприкосновения и сосредоточиться на ударах по территории рф. Так режим пуйла рухнет быстрее, потому что руцкий патриот не видит войны рядом с собой и поэтому поддерживает её.
Когда начнут гореть трубопроводы, нефтебазы, э.станции, склады, порты и вокзалы местный патриот засцыт и скажет хватит. Только тогда появится небольшая надежда, что 100 млн рабов смогут снести одного неадеквата.
чем лучше положить х..тысяч за освобождение Бахмута? Количеством мы их не возьмём нет столько ни людей и техники.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 18 вер, 2023 12:32, всього редагувалось 1 раз.