Успіх написав:Приходить розуміння, коли їхня "срачина підгорає"! Бо хі-хікати над військовими, що мол воюєте 1,5р. ну і куй з вами - повоюєте і ще 25р. - це одне! А от коли їхнього сусіда/родича "за шкірку" беруть в тилу і везуть на фронт і вони розуміють, що завтра/післязавтра і їх зловлять/чи іншим способом змусять (блокування банківських рахунків/ел.повістка) - то аж тоді починається прозрівання, і заодно розуміння солдат, які вже ПІВТОРА РОКИ Є НА ФРОНТІ!!!
Яке буде Ваше відношення до влади (за яку Ви голосували), коли вона офіційно визнає що ніякого дембеля не буде до повного закінчення війни?
Hotab написав:vitaliiangel , я здесь не вижу нерационального использования ресурсов. Если бы там была полиция, и это по пункту 1, то я бы это назвал «неотвратимость наказания». .........
Какие основания у полиции паковать на улице кого попало?
Вы не прочитали п.1 Там не о «кого попало». «Кого попало» паковать я сегодня неоднократно назвал беззаконием.
У країні військ.стан чи війна... Всі хто тікають від укр.військових -- це дрг і їх треба стріляти. Всі хто не мають документів -- потенційні дрг і їх треба “пакувати”. Всі хто має документи -- проходять перевірку й одразу отримують її результат. Що тут не так?
pesikot написав:
freeze написав:Небольшая демократическая страна, где все озабочены только своими правами и свободами человека в кровавой войне с не демократическим гораздо большим по населению и ресурсам врагом, не имеет шансов победить. Идейные, готовые воевать за права и свободы, через какой то период времени закончатся. Те кто не хочет воевать за права и свободы уедут, сбегут или спрячутся. В результате враг получит свое на блюдечке. Наверное, путин на это и рассчитывает.
Согласен с утверждением, не согласен с выводами
Не надо зажимать гайки, иначе у пересичного возникнут простые мысли, а чего мне иди воевать, если меня принуждают также, как и запоребриком
А чому так, що тиловим ухилянтам гайки не можна затискати, а вже мобілізованим -- “можна” вже аж 18міс+? У чому логіка саме такої свинськості у ставленні??