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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5087508850895090
Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 12:32

  Успіх написав:То що НЕ так сказав персонаж Голобородько представникам Європи у відомому фільмі?

"Горбатого могила справить".
Нє?
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 12:33

Ніхто не знає майбутнього!©

  Xenon написав:
  Успіх написав:Приходить розуміння, коли їхня "срачина підгорає"!
Бо хі-хікати над військовими, що мол воюєте 1,5р. ну і куй з вами - повоюєте і ще 25р. - це одне!
А от коли їхнього сусіда/родича "за шкірку" беруть в тилу і везуть на фронт і вони розуміють, що завтра/післязавтра і їх зловлять/чи іншим способом змусять (блокування банківських рахунків/ел.повістка) - то аж тоді починається прозрівання, і заодно розуміння солдат, які вже ПІВТОРА РОКИ Є НА ФРОНТІ!!!

Яке буде Ваше відношення до влади (за яку Ви голосували), коли вона офіційно визнає що ніякого дембеля не буде до повного закінчення війни?

1. Так я вже злий, що раніше НЕ продумали/не подумали про демобілізацію!
2. Якщо "офіційно визнає"? А вона не визнає :mrgreen: бо це хрест на всіх рейтингах і, взагалі, може призвести до "неочікуваних подій" :shock:
3. А от якщо до кінця року щось таки РОЗУМНЕ придумає з демобілізацією, то може ще подумаю над "пАнять і прАстіть!"© :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 12:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

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GALeon
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Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 12:44

:oops:
  Hotab написав:
  ЛАД написав:
  Hotab написав:vitaliiangel , я здесь не вижу нерационального использования ресурсов. Если бы там была полиция, и это по пункту 1, то я бы это назвал «неотвратимость наказания».
.........

Какие основания у полиции паковать на улице кого попало?

Вы не прочитали п.1
Там не о «кого попало».
«Кого попало» паковать я сегодня неоднократно назвал беззаконием.



У країні військ.стан чи війна...
Всі хто тікають від укр.військових -- це дрг і їх треба стріляти.
Всі хто не мають документів -- потенційні дрг і їх треба “пакувати”.
Всі хто має документи -- проходять перевірку й одразу отримують її результат.
Що тут не так?




  pesikot написав:
  freeze написав:Небольшая демократическая страна, где все озабочены только своими правами и свободами человека в кровавой войне с не демократическим гораздо большим по населению и ресурсам врагом, не имеет шансов победить.
Идейные, готовые воевать за права и свободы, через какой то период времени закончатся. Те кто не хочет воевать за права и свободы уедут, сбегут или спрячутся. В результате враг получит свое на блюдечке. Наверное, путин на это и рассчитывает.

Согласен с утверждением, не согласен с выводами

Не надо зажимать гайки, иначе у пересичного возникнут простые мысли, а чего мне иди воевать, если меня принуждают также, как и запоребриком




А чому так, що тиловим ухилянтам гайки не можна затискати, а вже мобілізованим -- “можна” вже аж 18міс+?
У чому логіка саме такої свинськості у ставленні??
Bobua
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 12:59

Народжений повзати - літати не може!©))))))

  Bobua написав:А чому так, що тиловим ухилянтам гайки не можна затискати, а вже мобілізованим -- “можна” вже аж 18міс+?
У чому логіка саме такої свинськості у ставленні??
Бо ми - народжені для війни! :lol:
Ми - просто "вроджені військові!" :mrgreen:

п.с.
Панянки - Флер та Стм - думаю, що ми тут з вас теж зробимо "вроджених військових"! :lol:
https://youtube.com/shorts/6Zi1AZ5C7MY? ... hiYuHgIucJ
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Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 13:03

  Успіх написав:Бо ми - народжені для війни!

ты наш герой!
:D :D
ты победитель
:D :D :D
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 13:03

Bobua ,
Всі хто тікають від укр.військових -- це дрг і їх треба стріляти.



Трішки легше. Хоч який би стан би не був, у Львові військові без поліції не можу ганятись по місту, бити і пакувати в буси людей. У нас не військова хунта при владі. Є порядок. А то дайте успіху право, так він у відпустці почне по Львову кошмарити людей..

2 успіх: якщо треба повернути мене, то тебе не треба відпускати. Сподіваюсь розуму вистачає розуміти «чому».
Hotab
 
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  #<1 ... 5087508850895090
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