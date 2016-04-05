Всі хто тікають від укр.військових -- це дрг і їх треба стріляти.
Трішки легше. Хоч який би стан би не був, у Львові військові без поліції не можуть ганятись по місту, бити і пакувати в буси людей. У нас не військова хунта при владі. Є порядок. А то дайте успіху право, так він у відпустці почне по Львову кошмарити людей..
2 успіх: якщо треба повернути мене, то тебе не треба відпускати додому. Сподіваюсь розуму вистачає розуміти «чому».
А взагалі, оці твої наболілі простині по колу по 5 разів на день одне і те саме , зазвичай закінчується баном за флуд. Нового нічого, да і результату від твоїх сльоз нема і не буде. Добровільно ніхто не піде, а законотворці тебе не читають і не чують, краще не загажуй гілку.
А чому так, що тиловим ухилянтам гайки не можна затискати
Я тільки «за» закриття лазєєк, покращення механізму залучення до війська ждунів . Але все в правовому полі, а не по бєспрєдєлу. Вручати можна на роботі, в спортзалі (бєєє ж надав паспорт в зал? ) , багато де. Можна дійсно блокувати рахунки тих, хто ігнорить повістку. Але не оте як на відео. Бо і кацапи будуть ржати з нашої дурості.
с блокировки счетов ржать не будут? тогда и тем кто выехал м18-60 надо блокировать. Иначе получается, кто не выехал тот лох. И кто не в всу тот тоже лох.
Нет, не будут. Если ты (условно) нарушаешь закон или правила , то тебя штрафуют . Если ты снова нарушаешь, то штрафуют еще больше или лишают свободы. Если ты игноришь свои штрафы , то твои счета блокируют. Это нормальная практика. А пинать ногами в бус людьми, которые в принципе вообще не имеют права без полиции к людям подходить - это дурь и беззаконие.
Что касается незаконно уехавших - им в первую очередь.
А тут нагребли яких?))) В 100500й раз кажу - тут НЕ молоді Шварценеггери/Термінатори! Не завставляйте мене писати у відсотках - але набрані ухилянти НЕ будуть гірші (знову не хочу писати кількість) за тутешніх аватарів і людей з реальними болячками...
Тебе ж уже говорили/писали - сперва добровольно-принудительно батькивщыну захыщають с заточенной сапёрной лопаткой в руках 73% радостных идиётов(а я за то чтоб и вовчыць предпенсионных с лужёной глоткой и третьей степенью ожирения припахали) и невозращенцы из полка Кракив, а потом все остальные с протрузиями, 10ю переломами, инфарктами и диабетами с пионефритами. Как на одних воротах было красиво сварено лучшими сварщиками - "Каждому своё"
Онлайн-платформа «Сбер Еаптека» начнет продавать клиентам лекарства в рассрочку. Об этом источники, близкие к компании, сообщили «Ведомостям». Представитель «Сбер Еаптеки» подтвердил данную информацию и указал, что для этого проекта будет запущен специальный сервис.
Продажа лекарств в рассрочку будет востребована, уверены в «Сбер Еаптеке», особенно в контексте роста стоимости лекарств. Этот сегмент рынка пока не занят: похожие услуги предлагают маркетплейсы, но их ассортимент ограничен только биологически активными добавками, а не медицинскими препаратами.
Сервис заинтересует лишь тех, кому срочно требуется дорогостоящее лечение, считают в «Аптеке 25». Многие люди не готовы сразу платить за лекарства стоимостью более 10 000 рублей, так как у них просто нет лишних средств в таком объеме, объясняет Сергей Шуляк, генеральный директор DSM Group. Другие аптечные маркетплейсы оценивают спрос на рассрочку в онлайне всего в 2%.
Hotab написав:Нет, не будут. Если ты (условно) нарушаешь закон или правила , то тебя штрафуют . Если ты снова нарушаешь, то штрафуют еле больше или лишают свободы. Если ты игноришь свои штрафы , то твои мечта блокируют. Это нормальная практика. С пинать ногами в бус людьми, которые в принципе вообще не имеют права без полиции к людям подходить - это дурь и беззаконие
ну утекут деньги со счетов в обменку. пэрэмога. Надо хотя бы на 3 шага вперёд смотреть. Качество того что делается из под палки очень низкое. 1млн мест в тюрьмах для уклонистов точно есть? а 300грн/день на их содержание. То что ты предлагаешь работает когда нарушителей <0,1%. А когда их 10-30% либо диктатура "здравствуй сталин", либо вариант, который всех устроит.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 18 вер, 2023 13:41, всього редагувалось 3 разів.