RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 50885089509050915092 ... 5095>
Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 12:59

Народжений повзати - літати не може!©))))))

  Bobua написав:А чому так, що тиловим ухилянтам гайки не можна затискати, а вже мобілізованим -- “можна” вже аж 18міс+?
У чому логіка саме такої свинськості у ставленні??
Бо ми - народжені для війни! :lol:
Ми - просто "вроджені військові!" :mrgreen:

п.с.
Панянки - Флер та Стм - думаю, що ми тут з вас теж зробимо "вроджених військових"! :lol:
https://youtube.com/shorts/6Zi1AZ5C7MY? ... hiYuHgIucJ
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5302
З нами з: 18.03.21
Подякував: 207 раз.
Подякували: 827 раз.
 
Профіль
3
7
1
1
Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 13:03

  Успіх написав:Бо ми - народжені для війни!

ты наш герой!
:D :D
ты победитель
:D :D :D
  Успіх написав:Панянки - Флер та Стм - думаю,
не думай про них! ты спасаешь цивилизацию!
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 18 вер, 2023 13:04, всього редагувалось 1 раз.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19323
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2197 раз.
Подякували: 3148 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 13:03

Bobua ,
Всі хто тікають від укр.військових -- це дрг і їх треба стріляти.



Трішки легше. Хоч який би стан би не був, у Львові військові без поліції не можуть ганятись по місту, бити і пакувати в буси людей. У нас не військова хунта при владі. Є порядок. А то дайте успіху право, так він у відпустці почне по Львову кошмарити людей..

2 успіх: якщо треба повернути мене, то тебе не треба відпускати додому. Сподіваюсь розуму вистачає розуміти «чому».

А взагалі, оці твої наболілі простині по колу по 5 разів на день одне і те саме , зазвичай закінчується баном за флуд. Нового нічого, да і результату від твоїх сльоз нема і не буде. Добровільно ніхто не піде, а законотворці тебе не читають і не чують, краще не загажуй гілку.


А чому так, що тиловим ухилянтам гайки не можна затискати


Я тільки «за» закриття лазєєк, покращення механізму залучення до війська ждунів . Але все в правовому полі, а не по бєспрєдєлу.
Вручати можна на роботі, в спортзалі (бєєє ж надав паспорт в зал? :mrgreen: ) ,
багато де. Можна дійсно блокувати рахунки тих, хто ігнорить повістку. Але не оте як на відео. Бо і кацапи будуть ржати з нашої дурості.
Hotab
 
Повідомлень: 9887
З нами з: 15.02.09
Подякував: 605 раз.
Подякували: 2064 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 13:25

  Hotab написав:Можна дійсно блокувати рахунки тих, хто ігнорить повістку.
  Hotab написав:Бо і кацапи будуть ржати з нашої дурості.
а с блокировки счетов ржать не будут? тогда и тем кто выехал м18-60 надо блокировать. Иначе получается, кто не выехал тот лох. И кто не в всу тот тоже лох.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19323
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2197 раз.
Подякували: 3148 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 13:26

Не може ж так бути, що 1,5р. всі рівні,- а в тилу - рівніші

  Hotab написав:якщо треба повернути мене, то тебе не треба відпускати додому
Так і я про те ж!
Якщо мене не демобілізувати, то тебе треба повернути! :lol:
Я ж кажу - "як всі - то всі!"© :D
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5302
З нами з: 18.03.21
Подякував: 207 раз.
Подякували: 827 раз.
 
Профіль
3
7
1
1
Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 13:32

Все буде добре! Все буде УСПІХ! Все буде Україна!©®™

  vitaliiangel написав:ты наш герой!

ты победитель
Давай по черезі))
Раз я - герой, раз - ти.
Потім знову раз - я, раз - ти)))

По 2р. - ок? :)

Бо, якщо не ок, то прийдеться разом 25р.!))))))
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5302
З нами з: 18.03.21
Подякував: 207 раз.
Подякували: 827 раз.
 
Профіль
3
7
1
1
Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 13:32

vitaliiangel ,
с блокировки счетов ржать не будут? тогда и тем кто выехал м18-60 надо блокировать. Иначе получается, кто не выехал тот лох. И кто не в всу тот тоже лох.


Нет, не будут. Если ты (условно) нарушаешь закон или правила , то тебя штрафуют . Если ты снова нарушаешь, то штрафуют еще больше или лишают свободы. Если ты игноришь свои штрафы , то твои счета блокируют. Это нормальная практика. А пинать ногами в бус людьми, которые в принципе вообще не имеют права без полиции к людям подходить - это дурь и беззаконие.

Что касается незаконно уехавших - им в первую очередь.


Так і я про те ж!
Якщо мене не демобілізувати, то тебе треба повернути! :lol:
Я ж кажу - "як всі - то всі!"©


Добре, я вже помалу повертаюсь, а ти закрий ротяку, що хочеш дембеля. :lol:
Щоб більш ні слова. :lol:

По 2р. - ок? :)



Ок, нагадай через 6 місяців :lol:
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 18 вер, 2023 13:37, всього редагувалось 3 разів.
Hotab
 
Повідомлень: 9887
З нами з: 15.02.09
Подякував: 605 раз.
Подякували: 2064 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 13:33

  Успіх написав:
  vitaliiangel написав:нагребут людей которые
А тут нагребли яких?)))
В 100500й раз кажу - тут НЕ молоді Шварценеггери/Термінатори!
Не завставляйте мене писати у відсотках ;) - але набрані ухилянти НЕ будуть гірші (знову не хочу писати кількість) за тутешніх аватарів і людей з реальними болячками...

Тебе ж уже говорили/писали - сперва добровольно-принудительно батькивщыну захыщають с заточенной сапёрной лопаткой в руках 73% радостных идиётов(а я за то чтоб и вовчыць предпенсионных с лужёной глоткой и третьей степенью ожирения припахали) и невозращенцы из полка Кракив, а потом все остальные с протрузиями, 10ю переломами, инфарктами и диабетами с пионефритами.
Как на одних воротах было красиво сварено лучшими сварщиками - "Каждому своё"
барабашов
 
Повідомлень: 3486
З нами з: 16.06.15
Подякував: 261 раз.
Подякували: 322 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 13:35

Россиянам начнут продавать лекарства в долг

Онлайн-платформа «Сбер Еаптека» начнет продавать клиентам лекарства в рассрочку. Об этом источники, близкие к компании, сообщили «Ведомостям». Представитель «Сбер Еаптеки» подтвердил данную информацию и указал, что для этого проекта будет запущен специальный сервис.

Продажа лекарств в рассрочку будет востребована, уверены в «Сбер Еаптеке», особенно в контексте роста стоимости лекарств. Этот сегмент рынка пока не занят: похожие услуги предлагают маркетплейсы, но их ассортимент ограничен только биологически активными добавками, а не медицинскими препаратами.

Сервис заинтересует лишь тех, кому срочно требуется дорогостоящее лечение, считают в «Аптеке 25». Многие люди не готовы сразу платить за лекарства стоимостью более 10 000 рублей, так как у них просто нет лишних средств в таком объеме, объясняет Сергей Шуляк, генеральный директор DSM Group. Другие аптечные маркетплейсы оценивают спрос на рассрочку в онлайне всего в 2%.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19323
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2197 раз.
Подякували: 3148 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 13:36

  Hotab написав:Нет, не будут. Если ты (условно) нарушаешь закон или правила , то тебя штрафуют . Если ты снова нарушаешь, то штрафуют еле больше или лишают свободы. Если ты игноришь свои штрафы , то твои мечта блокируют. Это нормальная практика. С пинать ногами в бус людьми, которые в принципе вообще не имеют права без полиции к людям подходить - это дурь и беззаконие
ну утекут деньги со счетов в обменку. пэрэмога. Надо хотя бы на 3 шага вперёд смотреть. Качество того что делается из под палки очень низкое. 1млн мест в тюрьмах для уклонистов точно есть? а 300грн/день на их содержание. То что ты предлагаешь работает когда нарушителей <0,1%. А когда их 10-30% либо диктатура "здравствуй сталин", либо вариант, который всех устроит.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 18 вер, 2023 13:41, всього редагувалось 3 разів.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19323
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2197 раз.
Подякували: 3148 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 50885089509050915092 ... 5095>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vitaliiangel і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 125516
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 503611
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 8466
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (9496)
18.09.2023 14:45
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.