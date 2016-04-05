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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 18 вер, 2023 13:39
Hotab написав:Bobua
,
Всі хто тікають від укр.військових -- це дрг і їх треба стріляти.
Трішки легше. Хоч який би стан би не був, у Львові військові без поліції не можуть ганятись по місту, бити і пакувати в буси людей. У нас не військова хунта при владі. Є порядок. А то дайте успіху право, так він у відпустці почне по Львову кошмарити людей..
2 успіх: якщо треба повернути мене, то тебе не треба відпускати додому. Сподіваюсь розуму вистачає розуміти «чому».
А взагалі, оці твої наболілі простині по колу по 5 разів на день одне і те саме , зазвичай закінчується баном за флуд. Нового нічого, да і результату від твоїх сльоз нема і не буде. Добровільно ніхто не піде, а законотворці тебе не читають і не чують, краще не загажуй гілку.
А чому так, що тиловим ухилянтам гайки не можна затискати
Я тільки «за» закриття лазєєк, покращення механізму залучення до війська ждунів . Але все в правовому полі, а не по бєспрєдєлу.
Вручати можна на роботі, в спортзалі (бєєє ж надав паспорт в зал?
) ,
багато де. Можна дійсно блокувати рахунки тих, хто ігнорить повістку. Але не оте як на відео. Бо і кацапи будуть ржати з нашої дурості.
Не паспорт в зал не давав.
Я туда забегаю поздно вечером максимум на час. Времени хватает только кровь погонять.
И если кто-то думает, что спортзал для удовольствия, то это проклятие на всю жизнь. Сердце гипертрофированно и без перекачки большого объёма крови плохо физиологически
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Додано: Пон 18 вер, 2023 13:39
vitaliiangel , деньги это ж только первый шаг. Жить в тени не выйдет долго. Не купить ни машину, ни недвигу, и много других «не»…
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Додано: Пон 18 вер, 2023 13:39
Давайте пофантазуємо . Доступ до яких цивілізаційних благ можна закрити для ухилятнів , он москалі придумали електронну повістку, яку так і не запустили, передбачали заборону виїзду за кордон , заборону керуванням транспортом . В теорії можна заборонити всі держ послуги без предявлення військового квитка , і забаронити відкривати нові рахунки та накласти арешт на існуючі. Яка ймовірність настання такого концтабору , як ви оцінюєте ? Думаю що до проведення каральних операцій по типу нквд , не дійде , бо немає такого великого сформованого штату працівників для репресій ухилянтів.
Востаннє редагувалось yama
в Пон 18 вер, 2023 13:40, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 18 вер, 2023 13:40
Успіх написав: Xenon написав: Успіх написав:
Приходить розуміння, коли їхня "срачина підгорає"!
Бо хі-хікати над військовими, що мол воюєте 1,5р. ну і куй з вами - повоюєте і ще 25р. - це одне!
А от коли їхнього сусіда/родича "за шкірку" беруть в тилу і везуть на фронт і вони розуміють, що завтра/післязавтра і їх зловлять/чи іншим способом змусять (блокування банківських рахунків/ел.повістка) - то аж тоді починається прозрівання, і заодно розуміння солдат, які вже ПІВТОРА РОКИ Є НА ФРОНТІ!!!
Яке буде Ваше відношення до влади (за яку Ви голосували), коли вона офіційно визнає що ніякого дембеля не буде до повного закінчення війни?
1. Так я вже злий, що раніше НЕ продумали/не подумали про демобілізацію!
2. Якщо "офіційно визнає"? А вона не визнає
бо це хрест на всіх рейтингах і, взагалі, може призвести до "неочікуваних подій"
3. А от якщо до кінця року щось таки РОЗУМНЕ придумає з демобілізацією, то може ще подумаю над "пАнять і прАстіть!"©
та не буде ніякої заміни вспокойся. Хіба шо оторве конєчность і то не факт якщо є культя можуть визнати обмеженим. )))Тут варіантів тільки 2. Або припинення вогню й заморозка конфлікту або повна мобілізація. Разом з болящими, студентами й викладачами, багатодітними важними бізнесменемами й опікунами, і протестантами і крішнаїтами. мобілізовувати максимально жорстко облавами й з вибиванням дверей в житлові приміщення. А на покищо перехід в оборону з підготовкою зимніх позицій. Щодо призову жінок медиків я- за. В нас медиків не вистачає. В них по закону і так є нормальна лазєйка, демобілізовуються з будьяким терміном бєрємєнності))))
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Додано: Пон 18 вер, 2023 13:41
Для избежания блокировки счетов, вернее, неприятного чувства от этого, я всегда в минусе. Всегда.
И банк не банит за пополнение минуса тоже
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Додано: Пон 18 вер, 2023 13:41
Banderlog в мене два питання ви вже в ЗСУ ? І друге повернення до часів сталіна ?
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Додано: Пон 18 вер, 2023 13:42
Hotab написав:vitaliiangel
, деньги это ж только первый шаг. Жить в тени не выйдет долго. Не купить ни машину, ни недвигу, и много других «не»…
я там дополнил. ну парализуешь экономику ловлей уклонистов, поймаешь их 100-200тыс, дальше что, они точно победят? Это как потратить на рыбалку 1куе и поймать рыбы на 20уе.
yama написав:Banderlog
в мене два питання ви вже в ЗСУ ? І друге повернення до часів сталіна ?
он в ЗСУ
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Додано: Пон 18 вер, 2023 13:45
Успіх написав: vitaliiangel написав:
а с блокировки счетов ржать не будут? тогда и тем кто выехал м18-60 надо блокировать. Иначе получается, кто не выехал тот лох. И кто не в всу тот тоже лох
На моменті, виходить, що друге речення треба писати без "не")))
А то, навіть, "кончені зеки" з ЧІТКИМ терміном ув'язнення - здаються НЕ лохами!
я ж и говорю
либо диктатура "здравствуй сталин", либо вариант, который всех устроит.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Пон 18 вер, 2023 13:46, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 18 вер, 2023 13:46
Родственник вчера прислал фотку с нуля. Говорит, бро, никто из нас здесь никогда не видел человека с деньгами. Никогда. На нуле только бедные. Исключительно.
Поэтому хватит тут комедии ломать.
Никого из вас там нет. Не стройте из себя героев.
Настоящий герой никогда не упрекнет. Никогда. Потому что запах обугленной человеческой плоти другому может желать только балабол. Никто из вас здесь не знает ужаса войны. Хватит тут посылать на войну. Кому суждено, тот сам подойдёт
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Додано: Пон 18 вер, 2023 13:47
Успіх написав:
1. Так я вже злий, що раніше НЕ продумали/не подумали про демобілізацію!
2. Якщо "офіційно визнає"? А вона не визнає
бо це хрест на всіх рейтингах і, взагалі, може призвести до "неочікуваних подій"
3. А от якщо до кінця року щось таки РОЗУМНЕ придумає з демобілізацією, то може ще подумаю над "пАнять і прАстіть!"©
Успих , вы слышали что то об алкоголизме ?
Да да .....
Человек с утра" опрокидывает" ОДИН стакан и все , нет жизни окружающим .
В результате "умственных" поллюций , которые льются как понос ,все понимают какое вы дерьмо.
.... настолько подробно и ясно разъяснить всем свою де рьмо вую натуру ,не всем удается настолько ясно .
Я прочитал все ваши сегодняшние сообщения .
И как человек с огромным опытом ,советую вам обратится в ближайший госпиталь по направлению войскового медика , или взять направление от командира части на консультацию к психиатру .( я не шучу )
Поначалу вам прийдется посетить психолога ,для определения глубины погружения .
Потом в объятия психиатра .
Все ваши сообщения посвящены одному , как УДРАТЬ , прикрываясь фразами , я служив и медалька Е.
Я представляю что бы вы написали побывав в АДУ на Запорожском направлении .
Короче , не нравитесь вы мне, от слова, каждой молекулой .
Всем ребятам , которые служат ,ТЕРПЕНИЯ и ВЫЖИТЬ .
Я свою службу завершил по возрасту .
К ВЕЛИКОМУ МОЕМУ СОЖАЛЕНИЮ .
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